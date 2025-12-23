朱家角を宣伝する国際コミュニケーションセンターの共同建設プロジェクトの立ち上げ

AsiaNet 201332 （0336）

【上海2025年12月23日新華社＝共同通信JBN】長江デルタの質の高い統合を促す上海市青浦区のプロモーション週間が12月18日に上海で正式に開幕し、海外からのゲスト向けのガイド付きツアー、研究報告の発表、テーマ別セミナーなど一連の活動が行われています。

新華社上海支局と新華社ニュース情報センターが共催、青浦区人民政府（Qingpu District People's Government）が後援する本イベントは、国家戦略の相乗効果の下での青浦区の劇的な発展を紹介することが狙いです。

これは、同区の3つの核心的発展目標である、長江デルタのイノベーション拠点として、長江デルタ企業が上海に進出する際の第1のゲートウエーとして、そして中国の古都にとっての主要なインバウンド観光地としての地位確立に合致しています。

開幕式のハイライトは、朱家角を宣伝するための国際コミュニケーションセンターの共同建設プロジェクトの立ち上げでした。

新華社通信のグローバルな取材・出版・配信能力を活用する同センターは、多様な利害関係者のリソースを統合し、長江デルタの古都にとって最高のインバウンド観光拠点である朱家角を売り込みます。主な取り組みには、多言語コミュニケーションキャンペーン、文化・観光統合プロモーション、国際交流プログラムなどが含まれています。

青浦区は、長江デルタの活気ある投資・起業拠点として台頭してきました。第14次五カ年計画期間（2021－2025年）において、同区はニッチ産業分野の重点的発展に注力し、近代的産業システムの構築を加速させました。

また、一流のテクノロジー企業、大学、研究機関を誘致しつつ、政策支援、金融サービス、人材開発、起業支援プラットフォームの連携を通じて、強固なイノベーションエコシステムを育ててきました。

第15次五カ年計画期間（2026－2030年）に向け、青浦区は長江デルタ・イノベーション拠点の建設を最優先させていきます。同区は、西岑科学技術イノベーションセンター、上海西部ソフトウエア・情報産業パーク、BDSイノベーション基地などのプラットフォームを活用して、省を越えた国家ハイテク産業開発区づくりを積極的に推進していきます。

ソース：Shanghai Qingpu District People's Government