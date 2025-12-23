住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、経済的困難を抱える子どもたちに無料学習塾や居場所づくりを提供する特定非営利活動法人Unity（所在地：大阪府高槻市、代表者：目粼 敦也、以下「Unity」という。）の活動に賛同し、寄附による活動支援を実施いたしました。

■支援の背景

日本では、経済的事情や家庭環境などを背景に、十分な学習機会を得ることができない子どもたちが少なくありません。Unityでは、「自分らしさと自信を胸にもっと子どもが活躍できる居場所を。」という思いの下、大阪市内を中心に無料学習塾「みんなの居場所あじあーと」の運営のほか、無料体験イベント企画、不登校支援などを展開しております。経済的な理由などから塾に通えない子どもたちや、深い傷を負い不登校になっている子どもたちにとって、学習と居場所の両方を提供する重要な役割を担っております。Unityが運営する無料学習塾やオンライン・オフラインの居場所づくりは、子どもたちに安心して過ごせる「第3の居場所」を提供し、家庭や学校だけでは十分に満たされない部分を補完されています。 当社は「モノ・コト・トキをデザインし、コミュニティを幸せでみたす」というVisionを掲げております。お客様に提供する商品・サービスによって幸せを届けることは勿論、社会貢献活動によっても、地域・社会というコミュニティを幸せでみたし続けたいと考えております。次世代を担う子どもたちの学びを支えるUnityの取組は、まさに子どもたちと社会を幸せでみたす活動であると考え、本寄附による支援を決定いたしました。

■当社の支援決定プロセスについて

「会社」とはお客様に付加価値を提供して経済利益を得る一方で、公共の器としての責任を持ち、社会課題に向き合い、解決していくことも求められる存在であると考えております。私たちが日頃の活動によって得た収益の一部、及び社員の時間を提供して、何らかの社会課題の解決に役に立てていくべきであると考えております。 そして、その思いから、当社が推進する活動やリソースの投下先は、社員全員で決定することといたしました。当社は、本取り組みの決定にあたって外部講師を招き、まずは多様な社会課題について理解を深めながら、複数の支援団体と面談を重ねました。そして、全社アンケート・全社説明会によって、当社の基本的な支援テーマを「子どもの学習支援」とし、社員の賛同を得てUnityの支援を決定いたしました。

■今後の展望

今後は、Unityとの連携を深めながら、中長期的なパートナーシップの構築を目指します。また、当社の全社説明会後のアンケートでは、社員から「寄附金だけでなくボランティアとしても関わりたい」「不動産業者ならではの講座や、個人の得意分野を活かした支援ができれば良いと考えている」という声も挙がっております。子どもたちの学びや体験に寄与できる活動を検討し、子どもたちの「幸せ」と従業員の「やりがい」が拡大していく幸せの好循環を目指してまいります。

【特定非営利活動法人Unity】設立 ：2020年10月（任意団体設立、2023年法人化）代表者 ：理事長 目粼 敦也所在地 ：大阪府大阪市天王寺区小橋町3-9 大阪クラウンビルホームページ：https://npounity.com/活動内容 ：無料学習塾の運営、不登校支援、進学支援 など【株式会社LeTech】代表者 ：代表取締役社長 藤原 寛本社 ：〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル10階東京支社 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー7階設立 ：2000年９月ホームページ：https://www.letech-corp.net/事業内容 ：不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業

