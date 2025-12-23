住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、子どもの貧困・教育格差などの解消に取り組む認定特定非営利活動法人キッズドア（所在地：東京都、理事長：渡辺 由美子、以下「キッズドア」という。）の活動に賛同し、寄附による活動支援を実施いたしました。

■支援の背景

日本では、経済的事情や家庭環境などを背景に、十分な学習機会を得ることができない子どもたちが少なくありません。キッズドアは「すべての子どもが夢や希望を持てる社会へ」という思いの下、日本国内の子ども支援に特化し、無料の学習会や体験活動を通じた子どもへの支援や、困窮する子育て家庭へ食品や文具などの物資支援などのほか、子ども達の危機を社会に伝える活動をしております。 キッズドアが提供する学習支援・居場所支援や体験活動・キャリア教育は、単に学力向上を図る場にとどまらず、子どもたちが安心して過ごせる居場所として、子どもと社会をつなぐドアの役割を有しており、子どもが幸せに成長できる社会作りに貢献しております。 当社は「モノ・コト・トキをデザインし、コミュニティを幸せでみたす」というVisionを掲げております。お客様に提供する商品・サービスによって幸せを届けることは勿論、社会貢献活動によっても、地域・社会というコミュニティを幸せでみたし続けたいと考えております。次世代を担う子どもたちの学びを支えるキッズドアの取組は、まさに子どもたちと社会を幸せでみたす活動であると考え、本寄附による支援を決定いたしました。

■当社の支援決定プロセスについて

「会社」とはお客様に付加価値を提供して経済利益を得る一方で、公共の器としての責任を持ち、社会課題に向き合い、解決していくことも求められる存在であると考えております。私たちが日頃の活動によって得た収益の一部、及び社員の時間を提供して、何らかの社会課題の解決に役に立てていくべきであると考えております。 そして、その思いから、当社が推進する活動やリソースの投下先は、社員全員で決定することといたしました。当社は、本取り組みの決定にあたって外部講師を招き、まずは多様な社会課題について理解を深めながら、複数の支援団体と面談を重ねました。そして、全社アンケート・全社説明会によって、当社の基本的な支援テーマを「子どもの学習支援」とし、社員の賛同を得てキッズドアの支援を決定いたしました。

■今後の展望

今後は、キッズドアとの連携を深めながら、中長期的なパートナーシップの構築を目指します。また、当社の全社説明会後のアンケートでは、社員から「寄附金だけでなくボランティアとしても関わりたい」「不動産業者ならではの講座や、個人の得意分野を活かした支援ができれば良いと考えている」という声も挙がっております。子どもたちの学びや体験に寄与できる活動を検討し、子どもたちの「幸せ」と従業員の「やりがい」が拡大していく幸せの好循環を目指してまいります。

【認定特定非営利活動法人キッズドア】設立 ：2007年１月（任意団体設立、2009年法人化）代表者 ：理事長 渡邉 由美子所在地 ：東京都中央区新川2-16-10 プライムアーバン新川ホームページ：https://kidsdoor.net/活動内容 ：学習支援、居場所支援、体験活動、キャリア教育、ファミリーサポート、被災地の子ども支援 【株式会社LeTech】代表者 ：代表取締役社長 藤原 寛本社 ：〒530-0027大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル10階東京支社 ：〒105-0001東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー7階設立 ：2000年９月ホームページ：https://www.letech-corp.net/事業内容 ：不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社LeTech コーポレート本部 経営企画部Email：IR@letech-corp.net TEL：06-6362-3355