ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、令和８年１月５日まで「ＪＡタウン公式アプリダウンロードキャンペーン」を実施しています。 このキャンペーンでは、アプリをダウンロードした会員の方2,000名様にその場で使える300円分のクーポンをプレゼントします。 ＪＡタウン公式アプリでは、お得なクーポンや旬の商品の他、お得なキャンペーンのお知らせを配信しています。また、簡単に商品を検索してお買い物ができます。

【アプリダウンロード】

https://www.ja-town.com/shop/contents3/app_cp251216.aspx

アプリは以下のストアよりダウンロードいただけます。（１） App Store (iOS)：https://apps.apple.com/jp/app/j%EF%BD%81%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3/id6748817616（２） Google Play (Android)：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ja_town.app&hl=ja

【アプリダウンロードキャンペーン概要】

期 間 ：令和７年１２月１６日（火）～令和８年１月５日（月）内 容：アプリダウンロードで先着2,000名様にその場で使用できる300円分のクーポンをプレゼントします。 ※クーポンのご利用には会員登録が必要です。ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/app_cp251216.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown