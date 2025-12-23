モビリティプラットフォーム株式会社(埼玉県さいたま市、代表取締役社長 石井 敦、以下「モビリティプラットフォーム」)と株式会社アサヒエンタープライゼス(広島県広島市、代表取締役 朝日 洋光、以下「アサヒエンタープライゼス」)は、広島県を中心としたシェアモビリティ領域における包括的戦略パートナーとして業務提携契約を締結し、国内最大級のシェアサイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」を提供するOpenStreet株式会社(東京都港区、代表取締役社長CEO 工藤 智彰、以下「OpenStreet」)を支援事業者として、広島県内でシェアサイクルサービスの提供を開始したことをお知らせします。





広島県でHELLOCYCLINGのシェアサイクルを本格展開





このたび、2025年12月1日にモビリティプラットフォームとアサヒエンタープライゼスの2社はシェアモビリティ事業に関する業務提携契約を締結しました。今後、OpenStreetを支援事業者として加えた3社で、地域住民の移動利便性の向上や観光客の移動手段の確保による地域の活性化などを目的に、広島県にてシェアサイクル事業の本格展開を開始します。まずはアサヒエンタープライゼスの運営管理する駐車場でのシェアサイクルサービス提供を皮切りに、広島県での包括的なシェアモビリティ発展に向けて展開を進めていきます。

今回の業務提携により、アサヒエンタープライゼスの管理する駐車場へ「HELLO CYCLING」のステーション設置を推進し、観光客だけでなく地域住民の移動利便性の向上や暮らしやすいまちづくりの促進を目指していきます。









■広島県でのシェアサイクル事業の概要

(1)事業の目的

参画各社の有する専門性、技術力、ネットワーク等を相互に活用することにより、地域住民の移動利便性の向上および観光客の円滑な移動手段の確保を図り、地域全体の活性化に寄与すること





(2)主な役割

＜モビリティプラットフォーム＞

・ステーションの開発・設置管理

・シェアサイクル事業の運営及び運営ノウハウ等の提供





＜アサヒエンタープライゼス＞

・運営管理する駐車場の用地としての提供

・ステーションの設置(自社の運営管理する駐車場以外も含む)

・シェアサイクル事業の運営又は運営支援(自社の運営管理する駐車場以外も含む)





＜OpenStreet＞

・シェアサイクルプラットフォームとなるアプリケーション、システムおよび付随する機器類の提供

・実証実験の実施および継続のために必要な関係事業者との調整

・各種データの収集、整理および提供





(3)事業展開の方針

本事業では、まず広島県内におけるシェアサイクルサービス未展開エリア、ならびに既に展開されているもののステーション数が十分でないエリアを中心に集中的な整備を進めます。その際、アサヒエンタープライゼスの管理する駐車場内の空きスペースを有効活用しながらステーションの設置を進めることで、シェアサイクルの利用可能範囲の拡大およびステーションの高密度化を図り、エリア全体の移動利便性向上に取り組んでまいります。2027年3月末までに、電動アシスト自転車250台、自転車ラック500台分の配置を予定しています。

さらに、2027年4月以降はシェアサイクルサービスのみにとどまらず、カーシェアリングをはじめとする多様なシェアモビリティ展開を組み合わせることで、広島エリア全体のさらなる活性化を目指してまいります。

モビリティプラットフォーム、アサヒエンタープライゼス、OpenStreetは、今後もシェアリングサービスの拡大・拡充を推進し、広島エリアにおける安心・安全で快適な移動手段を提供するとともに、地域交通の利便性向上に貢献します。将来的には電動アシスト自転車500台・自転車ラック1,000台規模の展開を目指し、地域におけるモビリティの発展に寄与してまいります。





アサヒエンタープライゼスの運営管理する駐車場(ラクピー橋本町第1)





アサヒエンタープライゼスの運営管理する駐車場(ラクピー段原南)









■モビリティプラットフォームとアサヒエンタープライゼスの業務提携の概要

(1)業務提携の目的

両社の有する専門性、技術力、ネットワーク等を相互に活用することにより、密接な協力関係を築き、広島県をはじめとする対象エリアにおけるシェアモビリティ運営において、相互に役割を担い取り組むこと





(2)対象エリア

広島県、新潟県、東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、福岡県、山口県、その他両社で協議の上合意したエリア





(3)主な役割

＜モビリティプラットフォーム＞

・ステーションの開発・設置管理

・シェアモビリティ事業の運営及び運営ノウハウ等の提供

・シェアモビリティ事業の広告・プロモーションの立案・実施





＜アサヒエンタープライゼス＞

・運営管理する駐車場の用地としての提供

・ステーションの設置(自社の運営管理する駐車場以外も含む)

・シェアモビリティ事業の運営又は運営支援(自社の運営管理する駐車場以外も含む)





広島エリアにおけるシェアサイクル運営スキームおよびモビリティ業務提携









■各社について

・モビリティプラットフォームについて

モビリティプラットフォームは、自動車ディーラー事業、モビリティ利活用事業(カーシェアリングやレンタカー)、モビリティベンチャー事業(AI活用)、モビリティ周辺事業(自動車買取)、不動産・建築事業(デザイン経営)、地域貢献事業を展開するMOBILIXグループの事業会社として、埼玉県を中心とした関東エリアでカーシェアリングサービス「MaaS Car」、シェアサイクリングサービス「MaaS Cycle」を展開しています。これから益々発展・多様化していくパーソナル・モビリティ領域でシェアリングサービスの拡大・拡充を目指します。





会社名 ：モビリティプラットフォーム株式会社

所在地 ：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5 ソニックシティビル31F

設立 ：2022年9月1日

事業内容：モビリティシェア事業(カーシェアリング、シェアサイクリング 他)

URL ：MaaS Car( https://maascar.jp/ )

MaaS Cycle( https://maascycle.hellocycling.jp/ )









・アサヒエンタープライゼスについて

アサヒエンタープライゼスは、「ASAHI PARK」を軸に広島市内を中心に全国470ヵ所、駐車場台数7800台に及ぶコインパーキング事業を展開しています。2022年以降は、株式会社Raku-Pのシステムを導入し、『0秒精算』が特徴である、キャッシュレス専用駐車場を積極的に展開しています。コインパーキング事業に留まらず、モビリティの課題をトータルで解決することを目指しています。





会社名 ： 株式会社アサヒエンタープライゼス

所在地 ： 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD.9F

設立 ： 1990年11月

事業内容： 駐車場管理・運営、駐車場関連設備、宅地建物取引業

URL ： https://www.asahi-enter.co.jp/









・OpenStreetについて

OpenStreetは、国内最大級のシェアサイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じて、ラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。





会社名 ：OpenStreet株式会社

所在地 ：東京都港区海岸1丁目7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー35階

設立 ：2016年11月1日

事業内容：モビリティのシェアサービスおよび IoT デバイスの開発、提供

URL ：OpenStreetコーポレートサイト( https://www.openstreet.co.jp/ )

HELLO CYCLING( https://www.hellocycling.jp/ )

HELLO MOBILITY( https://www.hellomobility.jp/ )