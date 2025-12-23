アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、アルコール検知器を常に正しい状態で使用するための管理方法をテーマとした無料オンラインセミナー「そのアルコール検知器『正しく』動いていますか？ ～常時有効保持の重要性とその保持の方法～」を、2026年1月28日（水）に開催いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_f_a9s5yHQC-KZ6S3ROQ_9g#/registration

開催日時：2026年1月28日（水）13時30分～14時00分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）毎日の点呼で使うアルコール検知器は、本当に“正しく”動いていますか？不具合に気づかず使うと確認の信頼性が損なわれ、管理者のリスクにもつながります。本ウェビナーでは、検知器を常に正しい状態で使うためのポイントを分かりやすく解説します。運用の不安をなくしたい方は、ぜひご参加ください。【コンテンツ】・その検知器「正しく」動いていますか。・故障に気づかなかった、は許されません。・アルコール検知器、常時有効保持の方法・一台ならいいけど…個別にたくさんある！大変！TD-PUMPで楽々チェックスピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 推進グループ 黒崎 恵介みなさまのご参加をお待ちしております。

■アルコールチェッカー用 有効性確認ツール「TD-PUMP」特設サイトhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/td-pump

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/