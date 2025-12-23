株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、AI搭載の次世代型カスタマーデータプラットフォーム「GENIEE CDP」に、新機能「AI Dashboard 自動生成機能」を追加し、提供を開始しました。

■新機能「AI Dashboard 自動生成機能」について

本機能は、「注文額が多いお客様上位30名を出してください」「全期間の月次売上推移を棒グラフで出してください」といった自然言語での指示だけで、GENIEE CDP上のデータを自動集計し、表やグラフ形式のダッシュボードを生成する機能です。

＜主な特徴＞

① 専門知識不要の自然言語操作

SQLやBIツールに不慣れな担当者でも、会話感覚での指示だけで複雑な分析を実行できます。

② ダッシュボードの共有・再利用

AIが生成したダッシュボードは、他メンバーとの共有や定期レポート用テンプレートとして保存が可能です。

■新機能追加の背景と目的

企業ではCDPやBIツール導入後も「レポート作成の属人化」「現場部門が自立的にデータにアクセスするのが困難」という課題が残っています。本機能により、より多くの担当者が自らデータを活用できる環境を実現し、現場起点でのPDCAサイクルの高速化を支援します。

■今後の展望

ジーニーは今後も、あらゆる部署・スキルレベルの担当者が、複雑な設定作業に煩わされることなく自らデータを探索し仮説検証できる環境を拡充します。そして、企業全体のAX（AIトランスフォーメーション）と日々の意思決定を支えるデータ活用インフラとなることを目指します。

■AI搭載の次世代型カスタマーデータプラットフォーム「GENIEE CDP」

GENIEE CDPは、企業内に散在するあらゆる構造・非構造データを統合・管理し、マーケティング施策への活用や、AIによる分析・実行を可能にするデータプラットフォームです。データ活用に関する課題を解決し、企業のAX（AIトランスフォーメーション）推進を加速します。URL：https://cx.geniee.co.jp/product/cdp/

■プロダクトに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー AI/DX統括本部 MA/CDPマーケティングチーム担当：橋本TEL：03-5909-8174MAIL：cdp_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。【会社概要】社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社ジーニー 広報担当TEL：03-5909-8177MAIL：pr@geniee.co.jp