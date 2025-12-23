株式会社ポスティング・サービス(本社／愛知県名古屋市)が運営する「銀座緑花堂自由が丘店」および工場直営店「Rockado Factory」では2025年のクリスマスを鮮やかに彩る新作スイーツ「X'mas ヌガーシュー」を期間限定で発売いたします。

今回の新作は、フランスの伝統菓子「ヌガー」を現代的なエッセンスで再構築し、クリスマスならではの華やかな装いと、幾重にも重なる贅沢な味わいを一粒のシュークリームに閉じ込めました。「聖なる夜にご褒美を…」そんな願いを込めて職人が一つひとつ丁寧に作り上げる、究極の期間限定メニューです。





X'masヌガーシュー





■ オーナメントのような輝きと、雪降る聖夜のイメージ

「X'mas ヌガーシュー」は、視覚と味覚の両方でクリスマスを感じていただけるよう設計されています。 シュー生地の表面には、鮮やかなフランボワーズソースを纏わせ、まるでツリーを飾るオーナメントのような艶やかな輝きを施しました。一口頬張れば、中からは雪のように白く、驚くほど口溶けのよい特製クリームが溢れ出します。

クリームの中には、クリスマスカラーである赤(クランベリー)と緑(ピスタチオ)を散りばめ、見た目にも楽しいサプライズを演出。大切な人と過ごす特別な夜や、自分自身への一年の労いにふさわしい、贅沢な「ご褒美スイーツ」に仕上がりました。









■ こだわり抜いた素材と、計算された味のレイヤー

今回の新作の最大の特徴は、新登場となる「特製チーズクリーム」と、伝統菓子「ヌガー」の融合です。

1.新開発のチーズクリームとヌガー仕立て

ベースとなる白いクリームには、濃厚なチーズクリームを採用。そこにマシュマロを混ぜ込むことで、独特のふわっとした食感と優しい甘さを加えました。さらに、ヌガーの本質である「ナッツやフルーツを煮詰めた食感」を表現するため、クランベリーとピスタチオを贅沢に使用。仕上げにライチリキュールで香り付けをすることで、奥行きのある上品で華やかな余韻を演出しています。

2.香ばしさを追求したシュー生地

緑花堂自慢のシュー生地には、ローストしたピスタチオパウダーを練り込みました。焼き上げることで立ち上がるナッツの香ばしい香りが、濃厚なクリームと完璧な調和を奏でます。

3.アクセントとなるソースと塩気

全体を包み込むのは、甘酸っぱいフランボワーズソース。さらに、トッピングしたローストピスタチオの僅かな塩味が、クリームの甘みを引き立て、最後の一口まで飽きさせない絶妙なバランスを保っています。









■ そもそも「ヌガー」とは？

ヌガー(Nougat)とは、ナッツやドライフルーツを、蜂蜜や砂糖を煮詰めたシロップで固めたフランスの伝統的なお菓子です。今回の「X'mas ヌガーシュー」では、このヌガーが持つ「ナッツの香ばしさ」と「フルーツの凝縮された旨味」を、シュークリームという形で表現しました。





「銀座緑花堂自由が丘店」および工場直営店「Rockado Factory」は、厳選された素材と独自の製法で、日常に小さな贅沢を届けるシュークリーム専門店です。看板メニューの「究極のバニラシュークリーム」をはじめ、季節ごとに発表される限定商品は、その圧倒的なクオリティからSNSやメディアでも話題を呼んでいます。

今回の「X'mas ヌガーシュー」は、私たちの技術と創造性を注ぎ込んだ、本年度の集大成とも言える自信作です。心温まるクリスマスのひとときに、ぜひ緑花堂のスイーツを添えてみてはいかがですか？









■ 商品概要

商品名 ： X'mas ヌガーシュー

販売価格： 650円／個(税込)

販売店舗： 銀座緑花堂自由が丘店

工場直営店Rockado Factory









■販売店舗について

【銀座緑花堂自由が丘店】

自由が丘の閑静な街並みに溶け込む、洗練された空間で皆様をお迎えいたします。お買い物帰りや、クリスマスシーズンのデートの合間に、ぜひお立ち寄りください。

Instagram： https://www.instagram.com/ginzarockado_jiyugaoka/





【工場直営Rockado Factory】

銀座緑花堂の本質が詰まった「Factory」。出来立ての香りが漂う店内で、職人のこだわりを直接感じていただける拠点です。

Instagram： https://www.instagram.com/ginza_rockado_honten/









■店舗概要

【銀座緑花堂自由が丘店】

所在地 ： 東京都世田谷区深沢1-1-4 パームツリー自由が丘1F

※東急線奥沢駅下車徒歩8分

東急線自由が丘駅下車徒歩13分

TEL ： 03-6455-9567

営業時間： 11：00～21：00

定休日 ： 木曜日





【工場直営店Rockado Factory】

所在地 ： 東京都中央区築地2-14-4 フェニックス東銀座第二ビル1F

※東京メトロ築地駅下車徒歩2分

TEL ： 03-5565-0677

営業時間： 10：00～18：30

定休日 ： 年末年始を除き年中無休