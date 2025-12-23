クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの第2弾早割・リピーター割受付期間を1/31（土）まで実施いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの第2弾早割・リピーター割受付期間を1/31（土）まで実施いたします。
この度、大好評につき、2026 年 5 月 1 日出発と 5 月 6 日出発のコスタセレーナ金沢発着チャータークルーズの第2弾早割・リピーター割適用期間を12/19（金）から1/31（土）まで実施いたします。早割を適用することで、1名様あたり（同室 2 名様目まで）、2026 年 5 月 1 日出発の場合、内側/海側客室で 15,000 円引き、海側バルコニー客室で 20,000 円引き、ミニスイート客室で 25,000 円引き、スイート客室以上で 40,000 円引き、2026 年 5 月 6 日出発の場合、内側/海側客室で 20,000 円引き、海側バルコニー客室で 25,000 円引き、ミニスイート客室で 30,000 円引き、スイート客室以上で 40,000 円引きと大変お得にご乗船いただけます。また、両出発日ともに、リピーター割を適用することで、内側客室で 10,000 円、海側客室・海側バルコニー客室で 15,000 円、ミニスイート客室以上で 20,000 円を更に割引いたします。ぜひ、早割・リピーター割適用期間内にご予約ください！
＜コース紹介＞
大改装のコスタセレーナで行く 下関・済州島・博多・境港 たっぷり6日間-金沢発着-
出発日：2026年5月1日（金）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_KAP_98108.html
大改装のコスタセレーナで行く 舞鶴・釜山・下関 ショートクルーズ 5日間-金沢発着-
出発日：2026年5月6日（水・祝）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_5D_KAP_98109.html
2026年GWチャータークルーズ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cos_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
