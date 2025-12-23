Windows 11 / 10 のパーティションを変更する方法
PCの動作が重くなったり、ストレージ容量が不足してきたりすると、「パーティションを調整したい」「ディスク構成を見直したい」と感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、Windows標準機能では操作に制限があったり、手順が分かりにくかったりすることも少なくありません。そこで役立つのが、無料で使えるパーティション管理ソフトです。本記事では、注目されているパーティション管理ソフトを分かりやすく紹介します。
また、パーティション変更だけでなく、ディスク管理やクローン作業までまとめて行いたい方には、4DDiG Partition Manager がおすすめです。2025年12月23日（火）時点で最新版では、初心者でも直感的に操作できる設計で、数クリックで安全かつスムーズにパーティション管理を進められる点が特長です。
4DDiG Partition Manager 無料ダウンロード：https://x.gd/4HHqb
パソコンでHDD・SSDのパーティションをサイズ変更の重要性とは
パソコンを快適に使い続けるためには、HDDやSSDのパーティション構成を適切に管理することが重要です。Windows 11／10では、パーティションサイズを変更することで、限られたストレージ容量をより効率的に活用できます。
たとえば、Cドライブをシステム用、Dドライブを写真や動画などのデータ保存用として使用している場合、システムの更新やアプリの増加により、Cドライブの空き容量が不足することがあります。このような場面でも、用途に応じてパーティションサイズを調整することで、ストレージ全体の使用効率を高めることが可能です。
一方で、特定のドライブの空き容量を過度に減らしてしまうと、将来的に再度パーティション変更が必要になるケースも考えられます。そのため、現在の利用状況だけでなく、今後の使用目的も見据えたうえで、計画的にパーティションを見直すことが、安定したPC運用につながります。
方法1：Windows 11/10 標準機能「ディスクの管理」でパーティションを変更する方法
Windows 11/10 には、標準機能として「ディスクの管理」が搭載されており、HDD や SSD のパーティション分割やサイズ変更を行うことができます。ここでは、パソコン上でパーティションサイズを変更する基本的な操作手順を紹介します。
操作手順
1.キーボードの 「Windows」キー +「X」キー を同時に押します。
2.表示されたメニューから 「ディスクの管理」 をクリックします。
3.サイズを縮小したいパーティションを右クリックし、「ボリュームの縮小」 を選択します。
4.表示された画面で縮小後の容量を入力し、「縮小」 をクリックします。
パーティション縮小時の注意点
縮小操作を行うと、元のパーティションから削減された容量分が 「未割り当て」領域 として作成されます。
パーティションを拡張する場合
1.拡張したいパーティションを右クリックし、「ボリュームの拡張」 をクリックします。
2.未割り当て領域のサイズを指定し、ウィザードを完了すると、パーティションの拡張が完了します。
この操作により、先ほど作成された未割り当て領域が既存のパーティションに結合され、ボリュームが拡張されます。
