【2025年11月】キャンピングカー人気ランキングTOP10発表！ 1位は軽キャンパー「バグトラック」 車中泊需要は“豪華さ”から“秘密基地”スタイルへ
「大きくて豪華な家」から「機動力のある秘密基地」へ。 キャンピングカー比較ナビが2025年11月の閲覧数ランキング（MVC）を発表
国内最大級のキャンピングカー比較サイト「キャンピングカー比較ナビ」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）は2025 年12月23日、2025年11月の「キャンピングカー人気ランキング（MVC：Most Valuable Campingcar）」を発表いたしました。
本ランキングは、同サイトに登録されている850台以上のキャンピングカーの中から、当月最も閲覧数が多かった車両を集計したものです。
■キャンピングカー比較ナビ
https://cchikaku.com/
2025年11月ランキング1位
「バグトラック パネルバン」
■□2025年11月キャンピングカー閲覧総合ランキングトップ10 □■
～軽キャンパーやコンパクトなバンコンが上位を席巻～
今月の1位に輝いたのは、独自のスタイルで人気を集める軽キャンパー「バグトラック パネルバン」でした。トップ10の半数を軽自動車ベースのキャンピングカーが占める結果となり、ユーザーの関心が「手軽さ」や「機動力」へシフトしていることが鮮明になっています。
【ランキング一覧】
［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/bug-truck_panel_van/
［2位］DISCOVERY 1（ディスカバリーワン） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/discovery-1/
［3位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス（パピィフルハウス） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/puppy-fullhouse/
［4位］CORO（コロ ） キャンピングトレーラー
https://cchikaku.com/cardata/s/coro/
［5位］narrow銀河（ナローギンガ） バンコン
https://cchikaku.com/cardata/s/narrowginnga/
［6位］Happy 1 premium（ハッピーワンプレミアム） 軽キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-premium/
［7位］マイクロバカンチェス ふたり旅（マイクロバカンチェス フタリタビ） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/microbakanchess-futaritabi/
［8位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO（エヌバン コンポ） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/n-vancompo/
［9位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】（プリウスリラックスキャビン）
https://cchikaku.com/cardata/s/priusrilaxcabin/
［10位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー
