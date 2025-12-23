パラベンフリー需要を背景に拡大――年平均4.9%成長のカプリリルグリコール市場
カプリリルグリコール（CAS 番号：1117-86-8）は 1,2 - オクタンジオールとも呼ばれ、化学式が C8H18O2である多機能脂肪族ジオールである。無色の液体または白色の固体であり、常温常圧下で安定である。さらに、オクタンジオールは水酸基を 2 つ有するため、他の多くの化学物質との混和性が高く、良好な相溶性を発揮する。カプリリルグリコールは、保湿剤、柔軟剤、防腐助剤として化粧品やパーソナルケア製品に広く使用されている。皮膚の水分を保持し、滑らかな質感を付与するだけでなく、他の防腐剤の抗菌効果を高め、パラベンフリーの処方を可能にする。温和性、安定性、相溶性に優れるため、多くのクリームや軟膏の一般的な成分となっており、皮膚コンディショニング剤として使用されている。また、一定の抗菌（防腐）作用を有することが報告されている。
市場特性：安定成長と多機能性で広がる需要
カプリリルグリコール市場は、安定した成長を示す特徴がある。保湿・抗菌・防腐補助などの多機能性により、スキンケア製品からヘアケア、ボディケアまで幅広く採用されている。消費者の安全志向と高品質志向の高まりは、天然由来成分との組み合わせを推進し、製品差別化を容易にする。また、化学的安定性が高いため、製造工程や保管条件における品質管理が容易であり、OEM・ODMメーカーにとっても扱いやすい素材である。さらに、地域別では北米・欧州の成熟市場が安定需要を支え、アジア太平洋市場では美容意識の高まりとともに新規需要が増加する傾向にある。成分の多機能性は製品コスト削減にも寄与し、化粧品メーカーの利益率向上にも貢献する要素である。
市場規模：成長曲線が描く将来市場
LP Informationの調査レポート「世界カプリリルグリコール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/398062/caprylyl-glycol）によれば、2025年から2031年のグローバルカプリリルグリコール市場は年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大し、2031年には市場規模0.45億米ドルに達すると見込まれている。この成長は、スキンケア製品市場の拡大や多機能保湿成分への需要増加が牽引する。特にアジア太平洋地域は、新興市場での化粧品普及率上昇や高品質製品への関心が高く、今後の成長の主要ドライバーとなる。北米・欧州市場は成熟しているものの、天然由来成分やサステナブルな製品設計へのニーズが堅調な成長を支える。さらに、製造コストや供給体制の安定性が市場拡大を後押ししており、化粧品メーカーにとって魅力的な成長分野として位置づけられる。
図. カプリリルグリコール世界総市場規模
図. 世界のカプリリルグリコール市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産者：世界市場をリードする企業群
カプリリルグリコールのグローバル主要製造業者には、THOR、Symrise、ADEKAが含まれる。2024年時点で、これらトップ3企業の市場シェアは約5.0%であり、売上面で業界をリードする存在である。各社は独自の技術開発により、高純度CLGの安定供給を実現し、OEMメーカーや大手化粧品ブランドとの取引を拡大している。Symriseは天然由来成分との組み合わせ製品に強みを持ち、ADEKAは高機能化粧品向けの特殊グレードCLGを提供する。一方、THORはグローバル供給ネットワークを活用し、北米・アジア市場でのシェア拡大を進める。こうした企業動向は、市場全体の安定性と供給力向上に直結しており、将来の需要増加に対する対応力を高める。
