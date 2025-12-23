スライダー式電動アクチュエータの世界市場2025年、グローバル市場規模（スライダー型、高剛性スライダー型）・分析レポートを発表
2025年12月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スライダー式電動アクチュエータの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スライダー式電動アクチュエータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のスライダー式電動アクチュエータ市場の概要
世界のスライダー式電動アクチュエータ市場は、2024年に約76億800万米ドルと評価され、2031年には118億8,000万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は6.7％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策および各国の国際的な産業政策を分析し、それらが市場構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を評価しています。
スライダー式電動アクチュエータは、電気エネルギーを直線的な機械運動に変換する電気機械装置です。主に電動モーター、伝達機構、スライダー（リニアガイド）で構成され、電気信号に応じて高精度かつ再現性のある直線動作を実現します。この装置は、高い位置決め精度と制御性を備えており、自動化システムや産業機械、電子機器製造など、精密なリニア動作を必要とする分野で広く採用されています。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートは、2020年から2031年までの市場データを基に、スライダー式電動アクチュエータの定量的および定性的分析を行っています。市場規模、販売数量、平均販売価格を地域別、タイプ別、用途別に詳細に示し、世界および主要国における成長ポテンシャルを明確化しています。
市場の成長は、産業の自動化需要の高まり、製造工程の精密化、そしてエネルギー効率への関心の高まりによって支えられています。また、半導体・電子機器産業の発展や、医療・航空宇宙分野でのロボット化が進む中で、より高精度なリニア制御機構としてスライダー型アクチュエータの採用が増加しています。
さらに、製造プロセスの高度化に伴うモジュール化設計や制御ソフトウェアの統合が進み、製品の信頼性と適用範囲が拡大しています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場における主要企業には、SMC、IAI、CKD、THK、FESTO、Yamaha、Tolomatic、AKEZNなどがあります。これらの企業は、モーションコントロール技術やリニアガイドシステムの分野で強固な地位を確立しています。
SMCは、幅広い産業用途に対応する電動アクチュエータの開発で世界的リーダーとして知られています。IAIは、自動化システム向けに高精度かつコンパクトなリニアスライド型装置を提供しており、アジア市場でのシェア拡大を進めています。THKは、リニアモーション技術の先駆者として、高剛性・高耐久のアクチュエータ製品を展開しています。FESTOやYamahaも、工場自動化や電子製造ラインでの採用を増やしており、グローバル市場での競争が活発化しています。
また、Tolomaticは北米市場でのカスタマイズ対応力に優れており、AKEZNは新興市場において低コスト・高性能モデルの供給を強化しています。
________________________________________
________________________________________