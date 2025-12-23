Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」が“お年玉キャンペーン”を2026年1月に実施！
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2026年1月1日（木）～1月31日（土）の期間、お年玉キャンペーンを実施いたします。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/amazon_gift/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202601_amazon_gift
対象サービスをご検討中の方は、是非この機会にお申込みいただければと存じます。
【キャンペーン概要】
Winserverの対象サービスにお申込みいただいたお客様に、Amazonギフト券を最大3,000円分プレゼントいたします。
本キャンペーンでは、Winserverをはじめて契約されるお客様と、既存のお客様の追加契約でプレゼント金額が異なります。
1）はじめて契約されるお客様：Amazonギフト券 2,000円分 または 3,000円分
2）既存のお客様（追加契約）：Amazonギフト券 500円分
※既存のお客様の追加契約についても、対象サービスは新規のお客様と同一です。
【対象サービスおよびプレゼント金額】
1）はじめて契約されるお客様
・VPS（VPS for 会計ソフトを含む）
・仮想デスクトップ
・共用サーバー
→上記サービスを契約期間12ヶ月間でご契約いただくと、Amazonギフト券2,000円分をプレゼント！
・専用サーバー / GPU搭載専用サーバー / プライベートクラウド / マネージドサービス
→上記サービスを契約期間6ヶ月以上でご契約いただくと、Amazonギフト券3,000円分をプレゼント！
2）既存のお客様（追加契約）
上記と同じ対象サービスを、既存のお客様が追加でご契約いただいた場合、条件を満たすと
→Amazonギフト券500円分をプレゼント！
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、トライアル利用でお申込みください。
トライアル利用から本契約へ移行いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
（キャンペーン期間中にお申込みいただければ、本契約への移行が翌月中となる場合でも、当キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2026年1月1日（木）～1月31日（土）
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバーと4種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2022から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
