京セラ株式会社のグループ会社である京セラメディカル株式会社（代表取締役社長：竹本 英史、以下：KMD）は、人工関節、骨接合材料、脊椎固定用材料等の医療機器の開発、製造、販売を手掛けるナカシマヘルスフォース株式会社（代表取締役社長：中島 義雄、以下：NHF）に対して、2026年4月より順次、日本国内におけるセラミック製人工股関節フェモラルヘッド「NHF BIOCERAM AZULヘッド」の供給を開始しますのでお知らせいたします。

■製品供給に至った背景

ナカシマホールディングス傘下のNHF社は、整形外科領域で長い歴史と実績を持ち、国内医療機関や研究機関と連携した研究開発を行い、強固な国内販売網を持っています。

KMDは、これまで国内研究機関等との共同開発を通じて数多くの製品を市場投入してきました。今回供給を開始する「BIOCERAM AZUL®」は、当社人工股関節製品における豊富な臨床実績と技術的知見を活かし開発しました。

両社は、人々のQOL（生活の質）向上に貢献するという共通の理念のもと、パートナーシップの強化を図るために本供給についての協議を重ねてまいりました。

現在、日本国内で使用されているセラミック製人工股関節フェモラルヘッドの約８割が海外からの供給を受けています。NHF社は国内供給を受けることで、為替変動や国際情勢による供給不安を回避することにつながります。

また、KMDはNHF社の販売網を通じて人工股関節フェモラルヘッドをより多くの医療現場へ提供することで、医療従事者や患者様へさらなる貢献をしてまいります。

■人工股関節フェモラルヘッドとは

股関節は骨盤側の「臼蓋（きゅうがい）」と大腿骨の先端にある球状の「大腿骨頭」が組み合わさって構成されています。人工股関節フェモラルヘッドは人工股関節の構成要素の一つで、「大腿骨頭」を人工的に再現する役割を担います。

新商品 販売名 ： NHF BIOCERAM AZULヘッド

承認番号 ：30700BZX00338000

用途 ：人工関節置換術及び人工骨頭挿入

人工股関節フェモラルヘッド

■ナカシマヘルスフォース社の概要

※各製品の商品名、承認番号、一般的名称、販売名一覧

※「 BIOCERAM AZUL 」は京セラ メディカル株式会社 の登録商標です。