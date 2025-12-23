¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖENEX2026 Âè50²óÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´ÏÂÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á30Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡¢µëÅò´ï³«È¯µ»½Ñ¡ß¹©¾ì¤ÎÌ¤ÍøÍÑÇ®¤ÇCO2ºï¸º
¡¡Åò¤Þ¤ï¤êÀßÈ÷¥á¡¼¥«¡¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¡¼¥ê¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÃæ ¾»Ç·¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖENEX2026 Âè50²óÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´ÏÂÅ¸¡×¤Î¡ÖÇ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢µëÅò´ï³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥¢µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¹©¾ì¤ÎÌ¤ÍøÍÑÇ®¤ò³èÍÑ¤·CO2ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖÇ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤ò2024Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤¢¤«¤·Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Èó½»ÂðÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖENEX2026 Âè50²óÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´ÏÂÅ¸¡×¤Ï¡¢2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¡¢À½ÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢Ã¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤ÎÁí¹çÅ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ¤ÍøÍÑÇ®¡×¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤äÀßÈ÷¤Î¹â¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤µ¤Þ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ÎÌ¤ÍøÍÑÇ®¤òÃµ¤¹¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¤ÍøÍÑÇ®¤Î³èÍÑ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¼Âµ¡¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢»ÜÀß±¿±Ä¼Ô¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ºÌ¤ÊÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë
https://www.low-cf.jp/east/
¢ ³Æ¼ïÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÅ¸¼¨
Ì¤ÍøÍÑÇ®¤Î³èÍÑ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÇ®¸ò´¹´ï¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÌôºÞ¤ËÍê¤é¤º±ø¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥¾¥óÀ¸À®ÁõÃÖ¡ÖAQUA OZONE¡×¤ä¡ÖUVÁõÃÖ¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/1529/125307/125307_web_1.png
¤´»²¹Í
¢£Ç®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ì¤ÍøÍÑÇ®¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£¹©¾ì¤ä¥×¥é¥ó¥È»ÜÀß¡¢ÇÀ¶È¡¦µù¶È¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÂÐ¿Í»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µëÅò´ï³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥³¥¢µ»½Ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëÌ¤ÍøÍÑÇ®¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê2024Ç¯12·î19ÆüÈ¯É½¡Ë
https://www.noritz.co.jp/company/news/2024/20241219-005766.html
¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ
¡ »ÜÀß¤ÎÌ¤ÍøÍÑÇ®³èÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê²ñ¾ì¸ÂÄê¡Ë
²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥é¡¼¥Ö¥í¡¼¤ä¶õÄ´ÇÓµ¤¡¢ÃÏ²¼¿å¤Ê¤É¡¢»ÜÀß¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëÌ¤ÍøÍÑÇ®¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÇ¿·¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÂç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹©¾ì¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌ¤ÍøÍÑÇ®¤ò²Ä»ë²½¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È³èÍÑ»öÎã¤Î¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤²òÀâ¤È¶¦¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ³Æ¼ïÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÅ¸¼¨
Ì¤ÍøÍÑÇ®¤Î³èÍÑ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÇ®¸ò´¹´ï¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÌôºÞ¤ËÍê¤é¤º±ø¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥¾¥óÀ¸À®ÁõÃÖ¡ÖAQUA OZONE¡×¤ä¡ÖUVÁõÃÖ¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/1529/125307/125307_web_1.png
¤´»²¹Í
¢£Ç®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ì¤ÍøÍÑÇ®¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£¹©¾ì¤ä¥×¥é¥ó¥È»ÜÀß¡¢ÇÀ¶È¡¦µù¶È¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÂÐ¿Í»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µëÅò´ï³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥³¥¢µ»½Ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëÌ¤ÍøÍÑÇ®¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê2024Ç¯12·î19ÆüÈ¯É½¡Ë
https://www.noritz.co.jp/company/news/2024/20241219-005766.html