2024Ç¯¤Î¥¢¥í¥Þ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó4,193²¯±ß¡ÁÀºÌýÇÛ¹çÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤ÏÀ½ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤â´Þ¤á³ÈÂç¡Á
¡Ê¸ø¼Ò¡ËÆüËÜ¥¢¥í¥Þ´Ä¶¶¨²ñ¡Ö2024Ç¯¥¢¥í¥Þ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡×
¡üÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÈ´¿è¡Ë
2024Ç¯¤Î¥¢¥í¥Þ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó4,193²¯±ß¤Ë
2024Ç¯¤Î¥¢¥í¥Þ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï4,193²¯±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï417²¯±ß¡¢ÀºÌý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿À½ÉÊÅù¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï3,777²¯±ß¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢Á°²óÈæ106¡ó¤È°ú¤Â³¤¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡Ö¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ¡×¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú
¡Ö¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ*»Ô¾ì¡×¤¬¡¢Á°²ó¡Ê2021Ç¯¡ËÈæ110¡ó¤È¤Ê¤ë2,010²¯±ß¤ËÀ®Ä¹¡£¼«Á³ÇÉ²½¾ÑÉÊ¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯²½¾ÑÉÊ¤È¤â¤Ë»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¿ÊÅ¸¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âÅ·Á³ÀºÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢Ä´ºº³«»Ï»þ¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡*Å·Á³¤ÎÀºÌý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¼«Á³ÇÉ²½¾ÑÉÊ
20Âå¤«¤é40ÂåÍøÍÑ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î¹á¤ê¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¡¼¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Å·Á³¹áÎÁ¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¼ç¤Ë¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é½Ð¤µ¤ì¡¢20Âå¤«¤é40Âå¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÂç¡£2024Ç¯¤Ï¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÌó162²¯±ß¡Ë¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2593/124486/124486_web_1.png
1. ¥¢¥í¥Þ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÆâÌõ¡¡¡Á»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï4,193²¯±ß¤Ë¡Á
2024Ç¯¤Î¥¢¥í¥Þ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢4,193²¯±ß¡Ê»ö¶È¼Ô¾®ÇäÇä¾å¹â¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·Ìó106¡ó¿Ä¹¤·¤¿¡£¹½À®ÆâÌõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
2.¸ÄÊÌ¥¢¥í¥Þ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¡¡¡Á¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ»Ô¾ì¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¡Á
1¡Ë ¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼»Ô¾ì¡Ê417²¯±ß¡Ë
1.¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼À½ÉÊ»Ô¾ì¡Ê141²¯±ß¡Ë
¡¡[ÂÐ¾Ý] ÀºÌý¡¢´ðºà¡¢Ë§¹á´ï¶ñ¡¢¥¢¥í¥Þ³èÍÑ¥°¥Ã¥º¡¦¥¯¥é¥Õ¥È
¡¡¢£¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼À½ÉÊ»Ô¾ì¤ÏÁ°²óÈæ106¡ó¤ÈÁý²Ã¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î²óÉü¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ë
¡¡¡¡²Á³Ê¾å¾º¤¬»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÎ®ÄÌÎÌ¤Ï²£¤Ð¤¤¤Þ¤¿¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¡¡À¸³è¼Ô¤Î¥¢¥í¥Þ¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â
¡¡¡¡¡ÖÎÉ¤¤¹á¤ê¡Ê¹¥¤¤Ê¹á¤ê¡Ë¡×¤ò¼ê·Ú¤Ëµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥ó¥ÉÀºÌý¤ÎÄêÃå¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢
¡¡¡¡»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥®¥Õ¥È¤ÇÂ£¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï40Âå°Ê¾å¤¬Ãæ¿´¡£ÅÔ»Ô·¿À¸³è¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤äÌ¤ÉÂ»ëÅÀ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤â¡£
¡¡¢£ÏÂÀºÌý¤Î¿Íµ¤¤Ï·ÑÂ³¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÀ½ÉÊ¤Î¡ÖÇØ·Ê¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¡£
2.¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼¶µ°é¡¦»ñ³Ê»Ô¾ì¡Ê73²¯±ß¡Ë
¡¡[ÂÐ¾Ý] »ñ³ÊÇ§ÄêÃÄÂÎ¤Î»ö¶È¡¢¥¢¥í¥Þ¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¡¢¥¢¥í¥Þ´ØÏ¢½ñÀÒ
¡¡¢£¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¥ì¥¸¥ã¡¼¼ûÍ×Éü³è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¥¢¥í¥Þ¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä³Æ»ñ³ÊÇ§ÄêÃÄÂÎ¤Î»ö¶È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï
¡¡¡¡Á°²óÄ´ºº¤è¤êÂç¤¤¯½Ì¾®¡£À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤¬Áª¤Ù¤ëÏ¿²èÇÛ¿®¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£°ìÊý¡¢¼ê·Ú¤Ë¥¢¥í¥Þ¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¡£
3.¥¢¥í¥Þ¶õ´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¡Ê23²¯±ß¡Ë
¡¡[ÂÐ¾Ý] ¥¢¥í¥Þ¶õ´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡¢£Á°²óÈæ106%¤È»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¡£¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É³èÍÑ¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ê¡¢
¡¡¡¡»ÜÀß¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â³ÈÂç¡£
4.¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¡Ê179²¯±ß¡Ë
¡¡[ÂÐ¾Ý] ¥¢¥í¥Þ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡¢£¥¢¥í¥Þ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¸º¾¯·¹¸þ¡£
¡¡¡¡¡ÖÌþ¤·¡×¤è¤ê¤â¡Ö¸ú²Ì¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¡Ö¥¢¥í¥Þ¡×¤ÎÁÊµá¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
2¡Ë ÀºÌýÇÛ¹çÀ½ÉÊÅù»Ô¾ì¡Ê3,777²¯±ß¡Ë
¡¡
1.¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ»Ô¾ì¡Ê2,010²¯±ß¡Ë
¡¡[ÂÐ¾Ý] Å·Á³¤ÎÀºÌý¤òÇÛ¹ç¤·¡¢²½³Ø¹çÀ®À®Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤ï¤Ê¤¤¼«Á³ÇÉ²½¾ÑÉÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯²½¾ÑÉÊ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×²½¾ÑÉÊ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢²½¾ÑÉÊ
¡¡¢£¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Á°²óÈæ110¡ó¤È¿Ä¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é
¡¡¡¡¹â¤¤µ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿ÊÅ¸¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼ûÍ×¤ò¸å²¡¤·¡£
¡¡¢£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âÅ·Á³¤Î¹á¤ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÆ°¤¤¬
¡¡¡¡¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£¤¤¤º¤ì¤ÎÉÊÌÜ¤Î»Ô¾ì¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÆÃ¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢»Ô¾ì¤ÏÈ©¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä°ÂÁ´À¤ò
¡¡¡¡ÁÊµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¡£¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¹á¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ë¡£
2.¥¢¥í¥Þ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ì¡Ê162²¯±ß¡Ë
¡¡[ÂÐ¾Ý] Å·Á³¤Î¹áÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
¡¡¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ»Ô¾ì¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥í¥Þ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ì¤Î¹¤¬¤ê¤ò¹ÍÎ¸¤·º£²ó¤«¤é
¡¡¡¡ÆÈÎ©¡£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë162²¯¤È¿ä·×¡£
¡¡¢£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¡¢Å·Á³¹áÎÁ¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¼¡¡¹¤Ë
¡¡¡¡¾å»Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·Á³¹áÎÁ¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¹á¤ê¤Î»ýÂ³À¤ÏÃ»¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·
¡¡¡¡1Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÊ£¿ôÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¿Íµ¤¤Ë¡£
¡¡¡¡»ý¤ÁÊâ¤¤Î¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£Ãæ¿´ÍøÍÑ¼ÔÁØ¤Ï20¡Á40Âå½÷À¡£¸¶ÎÁ¤ò¼«¼Ò¤ÇºÏÇÝ¤·¹ñÆâ¤Ç¾øÎ±¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿
¡¡¡¡´Ä¶ÇÛÎ¸¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤ß¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¡£¡ÖÄ´¹á»Õ¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3.¥¢¥í¥Þ¥È¥¤¥ì¥¿¥ê¡¼»Ô¾ì¡Ê1,554²¯±ß¡Ë
¡¡[ÂÐ¾Ý] ¥¢¥í¥ÞÆþÍáºÞ¡¢¥¢¥í¥Þ°áÎàÀöºÞ¡¦½ÀÆðºÞ¡¢¥¢¥í¥ÞË§¹áºÞ¡¦½»µïÍÑÀöºÞ¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¢¥í¥ÞÀ½ÉÊ
¡¡¢£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥í¥Þ°áÎàÀöºÞ¡¢Ë§¹áºÞ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢
¡¡¡¡¥¢¥í¥Þ¥È¥¤¥ì¥¿¥ê¡¼»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²óÈæ96%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¿Í¹©Åª¤Ê¶¯¤¤¹á¤ê¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤â¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¾¯¡¹¹â¤¯¤Æ¤âÅ·Á³¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤ä
¡¡¡¡¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£¥¢¥í¥ÞÆþÍáºÞ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²Ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤¿¤ê
¡¡¡¡¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¤òÁÊµá¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë»Ô¾ì¤Ï¿Ä¹¡£
¡¡¢£°áÎàÀöºÞ¤ÏÀö¾ô¸ú²Ì¤òÁÊµá¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¼ç¤À¤¬¡¢Å·Á³¥¢¥í¥Þ¤ä¼«Á³À®Ê¬¤òëð¤¦ÀöºÞ¤Î¼ûÍ×¤â·øÄ´¡£
¡¡¡¡½ÀÆðºÞ¤ÏÅ·Á³¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤ä¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¹á¤ê¤¬¹¥¤Þ¤ì¡¢»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²óÈæ99¡ó¤ÈÈù¸º¡£
¡¡¢£¥¢¥í¥ÞË§¹áºÞ»Ô¾ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î²È¤Ê¤«¼ûÍ×¤Î½Ì¾®¤Ë¤è¤êÁ°²óÈæ93%¤È¸º¾¯·¹¸þ¡£
¡¡¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Î¼ûÍ×¤Ï¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£¥Þ¥¹¥¯¼ûÍ×¤Î½Ì¾®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥í¥Þ¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Þ¥¹¥¯¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¥Þ¥¹¥¯»Ô¾ì¤ÏÈ¾¸º¤·¤¿¡£
4.¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡¦¶õµ¤À¶¾ôµ¡Åù»Ô¾ì¡Ê51²¯±ß¡Ë
¡¡¡ÎÂÐ¾Ý¡Ï ¥¢¥í¥ÞÀìÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥í¥Þ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë²Ã¼¾´ï¡¦¶õµ¤À¶¾ôµ¡Åù
¡¡¢£Á°²óÈæ76¡ó¤È¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¼¾´ï¤Ï»²Æþ´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤¬Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢
¡¡¡¡À¸³è¼Ô¤Î¹ØÆþµ¡¼ï¤¬Ê¬»¶¤·»Ô¾ì¤â½Ì¾®¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢
¡¡¡¡»Ô¾ì¼«ÂÎ¤¬Äã¸º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
5.¤½¤ÎÂ¾»Ô¾ì¡öº£²ó¤ÏÎß·×ÂÐ¾Ý³°
[ÂÐ¾Ý] ¿©ÉÊ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Åù
¢£¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀºÌý¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥ó¥È¤ä¥æ¥º¤Ê¤É¸µ¡¹ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¿·¤·¤¤¼ïÎà¤äÍøÍÑË¡¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¡¡»Ô¾ì¤Î³ÎÎ©¡¦³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥í¥Þ»Ô¾ì¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¡¡ÁÀºÌý¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤Î¿»Æ©¤È¡¢ÏÂÀºÌý»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¡Á
¢£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤ÀºÌýÇÛ¹çÀ½ÉÊÅù»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹á¤ê¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡¡À½ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÀºÌýÇÛ¹çÀ½ÉÊÅù»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ»Ô¾ì¤ä¥¢¥í¥Þ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ì¤¬À®Ä¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤ÎÀºÌý¤Ø¤Î¶½Ì£´µ¯¤¬É¬Í×¡£À½ÉÊ¤ä¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¡¡°ÂÁ´¤ÊÀºÌý¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢
¡¡ÀºÌý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ñÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÏÂÀºÌý»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2593/124486/124486_web_2.png
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¢¥í¥Þ´Ä¶¶¨²ñ¡ÊAEAJ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡AEAJ¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤Ë¸ø±×Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼´ØÏ¢¤ÇÍ£°ì¤Î¸ø±×Ë¡¿Í¡£¿¢Êª¤Î¹á¤ê¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼¤ÎÉáµÚ¡¦Ä´ºº¡¦¸¦µæ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Á³¤Î¹á¤ê¤¢¤ëË¤«¤Ê´Ä¶¡Ê¥¢¥í¥Þ´Ä¶¡Ë¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢´Ä¶¥«¥ª¥ê¥¹¥¿¸¡Äê¤ä¹á°é¤Ê¤É¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤à¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯2·î¤Ë¡¢³èÆ°¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥¢¥í¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖAEAJ¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥é¥¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚAEAJ²ñ°÷¿ô¡Û¸Ä¿ÍÀµ²ñ°÷41,921Ì¾¡¢Ë¡¿ÍÀµ²ñ°÷237¼Ò¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¡¢¥¢¥í¥Þ´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎºÝ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤ËAEAJ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¢¥í¥Þ´Ä¶¶¨²ñ¡ÊAEAJ¡Ë
¹ÊóÃ´Åö E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥í¥Þ¤Î¸¦µæ¡¦Ä´ºº
https://www.aromakankyo.or.jp/basics/literature/study/
¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ô¡¼³Ø»¨»ï
https://www.aromakankyo.or.jp/aeaj/publication/magazine/
