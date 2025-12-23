¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡ÈMy±ØÊÛ¡É¤ä¤Ç¤«¥Í¥¿ÂÐ·è´ë²è¤â¡ªÌó380¼ïÎà°Ê¾å¤Î±ØÊÛ¤¬½¸·ë¤¹¤ë16Æü´Ö¡ÖÂè61²ó ¸µÁÄÍÌ¾±ØÊÛ¤ÈÁ´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÂç²ñ¡×¡Úµþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡Û
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡ÈMy±ØÊÛ¡É¤ä¤Ç¤«¥Í¥¿ÂÐ·è´ë²è¤â¡ªÌó380¼ïÎà°Ê¾å¤Î±ØÊÛ¤¬½¸·ë¤¹¤ë16Æü´Ö
¡ÖÂè61²ó ¸µÁÄÍÌ¾±ØÊÛ¤ÈÁ´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÂç²ñ¡×
¡¡µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÊª»ºÅ¸¤È¤·¤ÆºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¡¦Çä¾å¤ò¸Ø¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌ¾ÊªºÅ»ö ¡Ö¸µÁÄÍÌ¾±ØÊÛ¤ÈÁ´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÂç²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢±ØÊÛÂç²ñ¡Ë¤ò¡¢1·î6Æü(²Ð)¡Á21Æü(¿å)¤Î16Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢±ØÊÛÂç²ñ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿Íµ¤´ë²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖMy±ØÊÛ¡×¡Ö¤Ç¤«¥Í¥¿ÂÐ·è¡×¡Ö±ØÊÛ²°¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¡¢±ØÊÛ¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤äÌ£¤ï¤¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·´ë²è¤òÆÃ½¸¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë±ØÊÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢´ü´Ö·×41¤ÎÄ´À½¸µ¤¬¼Â±é¤Ç½ÐÅ¹¤·¡¢Í¢Á÷±ØÊÛ¤ò´Þ¤á¡¢Ìó380¼ïÎà°Ê¾å¤Î±ØÊÛ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£61²óÂç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°±ØÊÛ¡×¡ÁÃ´Åö¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Á
¡¡³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÀÞ¤ËµÍ¤á¡¢Å´Æ»¤ÎÈ¯Å¸¤È¶¦¤ËÎ¹¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆüËÜ¸ÇÍ¤Î¿©Ê¸²½¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¡Ö±ØÊÛ¡×¡£±ØÊÛ¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îó¼Ö¤äÎ¹Àè¤Ç±ØÊÛ¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢61²óÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°±ØÊÛ¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë±ØÊÛ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç±ØÊÛ¤ò³Ú¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·´ë²è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè61²óÂç²ñÃ´Åö
¥Ð¥¤¥ä¡¼ ²£»³ ÏÂÀµ
Æþ¼ÒÅö»þ¤«¤é±ØÊÛÂç²ñ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Âè56²ó(2021Ç¯)Âç²ñ¤è¤êÃ´Åö¤òÌ³¤á¤ë¡£±ØÊÛÂç²ñ¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»Å¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ºÅ¸¤òÃ´Åö¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤ò´Þ¤á¡¢Ç¯´ÖÌó500¼Ò¤Î¤ª¼è°úÀè¤È¾¦ÃÌ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¢£¤ª¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë±ØÊÛ4¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¡ÖMy±ØÊÛ¡×¼Â±é µþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄêÈÎÇä ½éÅÐ¾ì¡¡
¡¡Âè59²ó(2024Ç¯)¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Î4¥Þ¥¹ÊÛÅö¡ÖÆüËÜ½ÄÃÇ¥³¥é¥Ü¡×¡¢Âè60²ó(2025Ç¯)¤Ç¤Ï¿·´´Àþ³ÆÀþ¤Î±ØÊÛ¤ò6¥Þ¥¹¤ËµÍ¤á¤¿¡Ö¿·´´ÀþÎ¹¥°¥ë¥á6¥Þ¥¹ÊÛÅö¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç4¥Þ¥¹¤ÎÃæ¿È¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´ë²è¤ò°ì¿·¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÌ´¤Î±ØÊÛ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢¨A¡ÁD¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î±ØÊÛ¤«¤é³Æ1¼ï¤º¤ÄÁªÂò¡£
¡ü¡ÖMy±ØÊÛ¡Ê³°È¢¡¢±ØÊÛ4¼ï°ú´¹·ô¡Ë¡×2,800±ß¡Ò³ÆÆü250ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨±ØÊÛ4¼ï°ú´¹·ô¤ÏÅöÆü¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
AËÌ³¤Æ» È¡´ÛËÜÀþ¡¿¾®Ã®±Ø¡Ö³¤¤Îµ±¤¡×
BÀÐÀî¸© ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¿¶âÂô±Ø¡Ö²Ã²ì¤Î¤«¤Ë¤¹¤·¡×
C¿·³ã¸© ¿®±ÛËÜÀþ¡¿¿·³ã±Ø¡Ö¤¨¤ó¤¬¤ï²¡¤·¼÷»Ê¡×
D°¦ÃÎ¸© Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¿Ì¾¸Å²°±Ø¡Ö¾¾±º¤ÎÌ£Á¹¥Ò¥ì¥«¥Ä½Å¡×
https://digitalpr.jp/table_img/2943/125124/125124_web_2.png
¢£ÂÐ·è´ë²è¡ÖÁÇºà¤Î¸Þ¶¯¡ª¤Ç¤«¥Í¥¿ÂÐ·è¡× ¼Â±é ½éÅÐ¾ì
¡¡Âè60²ó(2025Ç¯)Âç²ñ¤Ë5Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿Âè33²ó(1998Ç¯)Âç²ñ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡ÖÂÐ·è¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢±ØÊÛÄ´À½¸µ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ëý¤ÎÁÇºà¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÈËþÂ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤Ç¤«¥Í¥¿ÂÐ·è¡×¡£³ÆÅ¹¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤äÄ´ÍýÊýË¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿±ØÊÛ¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü°ñ¾ë¸© ¾ïÈØÀþ¡¿¿å¸Í±Ø
¡Ö¾ïÎ¦µí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×2,780±ß¡Ò³ÆÆü400¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
ÃÏ¸µ±ØÊÛ¤ÎÉü³è¤ò¤«¤±2011Ç¯¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡Ö¾ïÎ¦µí/µí¤Ù¤ó¡×¤¬¿Íµ¤¤ÎÄ´À½¸µ¡Ö¤·¤Þ¤À¥Õ¡¼¥º¡×¤Î¿·ºî±ØÊÛ¡£½À¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¼Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¹õÌÓÏÂ¼ï¡Ö¾ïÎ¦µí(¤Ò¤¿¤Á¤®¤å¤¦)¡×¡£20Ñ°Ê¾å¤ÎÂçÈ½¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¾Æ¤¾å¤²¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ½¥À¥ì¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¡Åç¸© ¾ïÈØÀþ¡¿¤¤¤ï¤±Ø
¡ÖBIG¤¦¤Ë³¾Æ¤¤ÈÀ¸±ÀÃ°ÊÛÅö¡×2,980±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤¦¤Ë³¾Æ¤¡×¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¦¤Ë³¾Æ¤¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù±ØÊÛ¡×¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¾®Ì¾ÉÍÈþ¿©¥Û¥Æ¥ë¡×¡£Ìó10Ñ¥µ¥¤¥º¤Î¤¦¤Ë³¾Æ¤¤ÈÀ¸¥¦¥Ë¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ø¤¹¤³¤È¤Ç»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¡¢³¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤¦¤Ë³¾Æ¤¡×¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÎÀ¸¥¦¥Ë¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¼¯»ùÅç¸© ¶å½£¿·´´Àþ¡¿½Ð¿å±Ø
¡ÖÂç¤Ö¤ê¡ª¥È¥í¥Ã¤È³Ñ¼Ñ¤á¤·¡×1,800±ß¡Ò³ÆÆü500¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¹õÆÚ¤ä¹õÌÓÏÂµí¤ò»È¤Ã¤¿±ØÊÛ¤¬¿Íµ¤¤ÎÄ´À½¸µ¡Ö¾¾±É¸®(¤·¤ç¤¦¤¨¤¤¤±¤ó)¡×¡£ÇòÈÓ¤Ë¡¢200g°Ê¾å¤ÎÂç¤Ö¤ê¤Î¼¯»ùÅç¸©»º¹õÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤ò¾è¤»¤¿¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î±ØÊÛ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¤¤¾ßÌý¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ß½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤¿³Ñ¼Ñ¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¡üËÌ³¤Æ» È¡´ÛËÜÀþ¡¿¾®Ã®±Ø
¡ÖÂç¶ÌÈÁÎ©¤Îµ±¤¡×2,780±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®±Ø¤ÎÍÌ¾±ØÊÛ¡Ö³¤¤Îµ±¤¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¾®Ã®±Ø¹½ÆâÎ©Çä¾¦²ñ¡×¡£´õ¾¯¤ÊËÌ³¤Æ»»ºL¶Ì¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥¿¥Æ¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ³Ãì¡¢¥¤¥¯¥é¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¢¾ø¤·¥¦¥Ë¤Ê¤É¤ò¿ÝÈÓ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÊ¼¸Ë¸© »³ÍÛËÜÀþ¡¿É±Ï©±Ø
¡Ö¿¼»³ÇÀ±àÂÀ¸ÝÈ½¡¡°µÅÝÅª¡¢À¥¸ÍÆâ¤·¤¤¤¿¤±¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×1,480±ß¡Ò³ÆÆü500¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
£±/14㊌¤Þ¤ÇÍ¢Á÷ £±/15㊍¤«¤é¼Â±é
¡ÈËë¤ÎÆâ±ØÊÛ¤Î¸µÁÄ¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¿¼»³ÇÀ±à¤Î¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤·¤¤¤¿¤±¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ØÊÛ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤·¤¤¤¿¤±¤Î²¼¤Ë¡¢¾Æ¤·ê»Ò¤ä³¤Ï·´Å¿ÝÄÒ¤±¡¢´³¤·³¤Ï·¡¢Ì£ÉÕ¤±Âä¤Î¤Û¤°¤·¿È¤Ê¤É¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î¤¢¤ÎÌ£¤¬¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¡ª¡Ö±ØÊÛ²°¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×Å¹ÆâÄ´Íý ½éÅÐ¾ì
¡¡¡Ö±ØÊÛ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç²ñÃ´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î¶ñºà¤òµÍ¤á¤ÆÅ¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤ò¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ½éÅ¸³«¡£¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î¥³¥í¥Ã¥±8¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ°ìÎã¡ä²èÁüº¸¤«¤é
¡üËÌ³¤Æ»¡¿¤¤¤«¤á¤·°¤Éô¾¦Å¹¡Ö¤¤¤«¤á¤·¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)400±ß
¡ü»³·Á¸©¡¿¿·µÏ²°¡ÖµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)380±ß
¡üÊ¡Åç¸©¡¿¾®Ì¾ÉÍÈþ¿©¥Û¥Æ¥ë¡Ö¾®Ì¾ÉÍ¤¦¤Ë¥³¥í¡×(1¸Ä)380±ß
¡üÊ¼¸Ë¸©¡¿Ã¸Ï©²°¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)380±ß
¡üÄ»¼è¸©¡¿¡Ö¥¢¥ÙÄ»¼èÆ²¤Î¤«¤Ë¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)420±ß £±/15㊍¤«¤é
¢£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼»ÍÅ·²¦±ØÊÛ¼Â±é
¡¡±ØÊÛÄ´À½¸µ¤³¤À¤ï¤ê¤Î4¤Ä¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî±ØÊÛ¡£2019Ç¯¤ÎÂÐ·è´ë²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¡Ö»ÍÌ£(¤è¤ó¤ß)¿©¤ÙÈæ¤ÙÂÐ·è¡×¤Î±ØÊÛ¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´ë²è¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª±ØÊÛ¼«Ëý¤Î¤¢¤ÎÌ£¤â¡¢¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤â¡¢°ìÀÞ¤Ç»ÍÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡ü¼¢²ì¸© Åì³¤Æ»ËÜÀþ¡¿ÁðÄÅ±Ø
¡Ö¶á¹¾µí¡Ú¶Ë¡Û»ÍÅ·²¦½Å¤Í¡×2,700±ß¡Ò³ÆÆü600¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
1889Ç¯¡¢ÁðÄÅ±Ø³«¶È¤È¤È¤â¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÄ´À½¸µ¡ÖÆîÍÎ¸®¡×¡£½À¤é¤«¤¯¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¯»é¤¬¾è¤Ã¤¿¶á¹¾µí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¾ÆÆù¡¦¤¹¤¾Æ¤¤Ë¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥Ä¤Î4¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë±ØÊÛ¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¶á¹¾µí¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥Ä¤ÏÆÃÀ½¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¡°æ¸© ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¿Ê¡°æ±Ø
¡ÖÄÒ¤±4¼ï¡¡Ì£Èæ¤ÙÐ§¡×2,300±ß¡Ò³ÆÆü400¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
¼ã¶¹¾®ÉÍ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¾Æ¤»ª¡×¤ò²¡¤·¼÷»Ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¿Íµ¤±ØÊÛ¡Ö¾Æ¤»ª¤¹¤·¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¼ã×¢(¤ï¤«¤Ò¤í)¡×¡£¹ñ»º¥µ¥Ð¤òÆÃÀ½醬Ìý¤ÇÄÒ¤±¤¿¡ÖÄÒ¤±¥µ¥Ð¡×¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñ»º¥µ¥Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¿Ý²Ã¸º¤È¥æ¥º¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¡Ö¡º¥µ¥Ð¡×¤Î¤Û¤«¡¢À¸Õª¾ßÌý¤ÇÄÒ¤±¤¿¡ÖÄÒ¤±¥Þ¥°¥í(ÀÖ¿È)¡×¤ÈÀ¸Õª¾ßÌý¤ËÄÒ¤±¡¢ºþÌÓ¾ßÌý¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ÖÄÒ¤±¥Þ¥°¥í(¥È¥í)¡×¤Î4¼ï¤ÎÌ£Èæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡ü»³Íü¸© Ãæ±ûËÜÀþ¡¿¾®Ê¥Âô±Ø
¡Ö4¼ï¤Î´ÝÀ¯»ÍÅ·²¦¥µ¥ó¥É¡×1,800±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
1918Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ±ØÊÛÄ´À½¸µ¡Ö´ÝÀ¯(¤Þ¤ë¤Þ¤µ)¡×¡£¸·Áª¤·¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ì¥¿¥¹¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤È¤â¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥µ¥ó¥É¤¬½éÅÐ¾ì¡£À¶Î¤¹â¸¶¤ÎÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶Ì»Ò¥µ¥ó¥É¡¢¹ÃÈåÌ£·Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Ä¥µ¥ó¥É(¤È¤ê)¡¢¹Ã½£ÉÙ»Îºù¥Ý¡¼¥¯¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥«¥Ä¥µ¥ó¥É(¤Ö¤¿)¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥À¥ì¤ÇµíÆù¤òÃº²Ð¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¾ÆÆù¥µ¥ó¥É¤Î4¼ï¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¡ü»³·Á¸© ±ü±©ËÜÀþ¡¿ÊÆÂô±Ø
¡ÖÌ£¤¯¤é¤ÙµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¡×2,160±ß¡Ò³ÆÆü300¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
»³·Á¸©»ºÊÆ¡Ö¤É¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¾å¤²¡¢¤½¤Î¾å¤ËÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿µí¤½¤Ü¤í¤ÈµíÆù¼Ñ¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¿·µÏ²°¡×¤Î¡ÖµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¡×¤Ï¡¢±ØÊÛÂç²ñ¤Î¡Ö¼Â±éÈÎÇä Çä¾å¸Ä¿ô¥Ù¥¹¥È10¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢25Ç¯´Ö¾ï¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£Âè54²ó(2019Ç¯)Âç²ñ¤ÎÂÐ·è´ë²è¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿±ØÊÛ¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¡£ÄêÈÖ¤ÎÆÃÀ½¾ßÌý¥À¥ì¤Î¤Û¤«¡¢¤·¤ª¡¢¤ß¤½¡¢¥«¥ì¡¼Ì£¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Âè61²ó µÇ°¤É¤ó¤Ö¤ê¼Â±é
¡¡Âè50²ó¡Ê2015Ç¯¡ËÂç²ñ¤«¤éÂ³¤¯¹±Îã¤ÎµÇ°Ð§´ë²è¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î´³»Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ð§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÄìÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿±ØÊÛÂç²ñ¥í¥´¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ãæ¿È¤òËèÇ¯ÊÑ¤¨¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¼¸Ë¸©¡¿»³±¢ËÜÀþ ÏÂÅÄ»³±Ø¡ÖÃ¢ÇÏ¤ÎÎ¤ ÏÂµíÐ§¡×1,800±ß¡Ò³ÆÆü150¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
½éÅÐ¾ì ÆÃÊÌ´ë²èÉÊ
2026Ç¯¡È¸áÇ¯¡É¤ÎµÇ°¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ï¡¢1909Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÊ¡Ç¶²È¤Î¡ÖÃ¢ÇÏ¤ÎÀ± ÏÂµíÊÛÅö¡×¤òÂêºà¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Äø¤è¤¯»é¿È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÏÂµí¤ò´Å¿É¤¯¼ÑÉÕ¤±¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¸½ÃÏÈÎÇä¤ÏÄÌ¾ïÍÆ´ï¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆÃÀ½¤É¤ó¤Ö¤ê´°Çä¸å¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÍÆ´ï¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü±ØÊÛ ¼Â±é ½éÅÐ¾ì
¡üÂçºåÉÜ Âçºå´Ä¾õÀþ¡¿Äá¶¶±Ø¡Ö¸¼ÉÊ¡¡¶â¤Î¤Õ¤°ÊÛÅö¡×1,980±ß
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¸Ï©²°¡×¤È¤È¤é¤Õ¤°ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¸¼ÉÊ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÛÅö¤¬±ØÊÛÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤í¤ß¾ßÌý¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¾Æ¤¤Õ¤°¡×¤È¡¢ÈëÅÁ¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¤Õ¤°ÅâÍÈ¤²¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀìÔÂô¤ÊÊÛÅö¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¶â¿§¤Î´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Î±ØÊÛ Í¢Á÷ ½éÅÐ¾ì
¡üÊ¼¸Ë¸©¡¡»³ÍÛËÜÀþ¡¿À¾ÌÀÀÐ±Ø
¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×1,980±ß¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ3ÅÀ¸Â¤ê
¿Íµ¤±ØÊÛ¡Ö¤Ò¤Ã¤Ï゚¤ê¤¿゙¤³ÈÓ¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ«´ï¤È³Ý¤±»æ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
©Expo 2025
¡üÊ¼¸Ë¸© »³ÍÛËÜÀþ¡¿É±Ï©±Ø
¡ÖÄ¶¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÛÅö¡¼Ã¢ÇÏµíµí¤á¤·¡¼¡×1,620±ß
Ã¢ÇÏµí(¤¿¤¸¤Þ¤®¤å¤¦)¤ò´ØÀ¾É÷¤Ë´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿¼ÑÉÕ¤±¡¢¶Ó»å¶Ì»Ò¡¢·Ü¤½¤Ü¤í¤ò¤À¤·ÈÓ¤Î¾å¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¹¥Êª¤Ç¤â¤¢¤ëµíÐ§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤¡£
©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¡ ©Expo 2025
¢£¥Á¡¼¥à»°Î¦¤ÇÉü¶½¤Ø ¼Â±é £±/14㊌¤Þ¤Ç ½éÅÐ¾ì
¡üµÜ¾ë¸© µ¤Àç¾ÂÀþBRT¡¿»ÖÄÅÀî±Ø
¡ÖæÇ¿é¤¢¤ï¤Ó¤ÈÆî»°Î¦¤¢¤ï¤Ó¤Î¶Â±ã¡×3,980±ß¡Ò³ÆÆü150¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
2025Ç¯2·î´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¤Î¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¥¢¥ï¥ÓÍÜ¿£²ñ¼Ò¤ÎÍÜ¿£ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿Éü¶½¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î»°Î¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÜ¾ë¸©¤Î¿å»º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²ÎÄÅ¾®ÂÀÏº¡×¤¬º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ±ØÊÛ¤ÎÀ½ºî¤ËÄ©Àï¡£ÈïºÒ¤ÎÃæ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¡Ö»°Î¦æÇ¿é¥¢¥ï¥Ó¡×¤È¡¢¤½¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®µÜ¾ë¸©»ÖÄÅÀîÏÑ¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤¿¥¢¥ï¥Ó2¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥ï¥Ó¤Î¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥í¡¼¥«¥ëÀþ ¼Â±é £±/15㊍¤«¤é¡¡
¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¤ä´Ñ¸÷¤ò»Ù¤¨¤ë¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Âè40²óÂç²ñ¤òµÇ°¤·¤Æ2005Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿Æ±´ë²è¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÖ»úÏ©Àþ¤¬Áý²Ã¤·¡¢°ìÉôÏ©Àþ¤Ç¤ÏÇÑÀþ¤ä¥Ð¥¹Å¾´¹¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢±ØÊÛÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ä½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÃÏ¸µ¤Î³èÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¡Åç¸© Âþ¸«Àþ¡¿²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø
¡ÖÂþ¸«Àþ¤ï¤Ã¤Ñ¡×1,620±ß ¡Ò³ÆÆü300¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
Ê¡Åç¸©¤Î²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø¤È¿·³ã¸©¤Î¾®½Ð±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÂþ¸«Àþ¡×¤Ï¼ÖÁë¤«¤éË¾¤à»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÀä·Ê¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯7·î¤Î¿·³ã¡¦Ê¡Åç¹ë±«¤Ë¤è¤ê°ìÉô¶è´Ö¤¬ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Á´Àþ¤¬ºÆ¤Ó³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âþ¸«Àþ¤ÎÁ´Àþ±¿Å¾ºÆ³«¤ò½Ë¤·¡¢Âþ¸«Àþ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ØÌ¾¤òµ¤·¤¿»æ¤ò³Ý¤±¡¢2022Ç¯11·î¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¸µÁÄÎØÈ¢ÈÓ³äË£ ÅÄµ¨Ìî¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±ÉÊ¤¬Âç²ñ½éÅÐ¾ì¡£²ñÄÅ»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢¥¥Î¥³¤ä¥¼¥ó¥Þ¥¤¡¢¥«¥Ë¤äºú¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¾ø¤·¤¢¤²¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âìÔÂô¤Ê±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤â¼Â±éÈÎÇä¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤¢¤Ê¤´¤á¤· £±/15㊍¤«¤é
¡ü¹Åç¸© »³ÍÛËÜÀþ¡¿µÜÅç¸ý±Ø
¡Ö¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡×2,700±ß ¡Ò³ÆÆü1000¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
Á°²ó¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇ°´ê¤Î¼Â±éÈÎÇä¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤´¤á¤·¤¦¤¨¤Î¡×¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤â¤ªÃë²á¤®¤Ë¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Î±ØÊÛ¤¬ÅþÃå¡ª¼Â±é £±/15㊍¤«¤é
¡ü·§ËÜ¸© Èî»§Àþ¡¿¿ÍµÈ±Ø
¡Ö·ª¤á¤·¡¡¤«¤ï¤»¤ß¤ä¤Þ¤»¤ß¡×1,380±ß¡Ò³ÆÆü500¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
1965Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍµÈ±ØÊÛ¤ä¤Þ¤°¤Á¡×¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼±ØÊÛ¡Ö·ª¤á¤·¡×¡£¸½ºß¡¢¼ç¤Ë·§ËÜ¡Á¿ÍµÈ±Ø´Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÎ×»þ´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤«¤ï¤»¤ß¤ä¤Þ¤»¤ß¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³Ý¤±»æ¤Î±ØÊÛ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È´Å¤¤ÂçÎ³¤Î·ª¤ò¥´¥í¥´¥í¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¿Íµ¤±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¾Êª±ØÊÛ¡Ö¤È¤ê¤á¤·¡×Éü¹ï ¼Â±é £±/15㊍¤«¤é
¡üµÜ¾ë¸© ÅìËÌËÜÀþ¡¿¾®µíÅÄ(¤³¤´¤¿)±Ø
¡ÖÉü¹ï ¤È¤ê¤á¤·¡×1,400±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
¤«¤Ä¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®µíÅÄ(¤³¤´¤¿)±Ø¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¡Ö¤È¤ê¤á¤·¡×¤ò1890Ç¯ÁÏ¶È¤Î±ØÊÛÄ´À½¸µ¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÇìÍÜ¸®¡×¤¬Éü¹ï¤·¤Þ¤¹¡£Éü¹ïÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¸©Î©¾®µíÅÄ(¤³¤´¤¿)ÇÀÎÓ¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼Â½¬¤ÇºÏÇÝ¡¦¼ý³Ï¤·¤¿¥µ¥µ¥Ë¥·¥ÊÆ¤ò»ÈÍÑ¡£¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë·Ü¤½¤Ü¤í¤È·Ü¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼Â±é½éÅÐ¾ì¡¡
¡ã²èÁüº¸¾å¤«¤é¡ä
¡üËÌ³¤Æ» È¡´ÛËÜÀþ¡¿°°Àî±Ø¡Ö¤¿¤é¤Ð¡¦²Öºé¡¦¤º¤ï¤¤¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×3,350±ß
1899Ç¯ÁÏ¶È¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî±Ø¤ÎÎ©Çä¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°°Àî±ØÎ©Çä¾¦²ñ¡×¤ÏÃÏ¸µ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Û¥¿¥Æ¡¢²Öºé¥¬¥Ë¤ä¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤ÎËÀÆù¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ä¥¤¥¯¥é¤ò¾è¤»¤¿ìÔÂô±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡üËÌ³¤Æ» º¬¼¼ËÜÀþ¡¿¶üÏ©±Ø¡Ö¥¿¥é¥Ð¤È¤º¤ï¤¤¤È¤Û¤¿¤Æ¤Á¤é¤·¡×2,808±ß
1917Ç¯ÁÏ¶È¡¢¥«¥Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤¤Î¹¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ØÊÛ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡Ö¶ü¾Í´Û¡×¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÄÞ¶Ì¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ¡¢¥¤¥¯¥é¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿·³ã¸© ¿®±ÛËÜÀþ¡¿¿·³ã±Ø¡Ö¤Î¤É¤°¤í¤È¶äºú¤¤¤¯¤é¤Î¤¨¤ó¤¬¤ïÊÛÅö¡×2,300±ß
1897Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡Ö¿ÀÈøÊÛÅöÉô¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·ºî±ØÊÛ¡£¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¿ÝÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢¾Æ¤¤Î¤É¤°¤í¡¢¾ßÌýÄÒ¤±¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¤¤¿¶äºú¡¢¥¤¥¯¥é¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¡¢¤¨¤ó¤¬¤ï¤ò¤Î¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÊ¡°æ¸© ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¿Ê¡°æ±Ø¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î±ÛÁ° ¤«¤Ë¼÷¤·¡×1,550±ß
1902Ç¯ÁÏ¶È¡¢Ê¡°æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡ÖÈÖ¾¢ËÜÅ¹¡×¡£¹ï¤ó¤ÀÍÕ¥ï¥µ¥Ó¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¿ÝÈÓ¤Î¾å¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÉß¤µÍ¤á¡¢¥«¥ËÄÞ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ï¤ß¥æ¥º¤Î¹á¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢ÉÕÂ°¤Î·Ô¥ï¥µ¥Ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤Î¿É¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡üÀÐÀî¸© ¤Î¤ÈÅ´Æ»¼·ÈøÀþ¡¿Ç½ÅÐÃæÅç±Ø¡ÖÇ½ÅÐÃæÅç±ØÊÛ¡ØÇ½ÅÐ¤Î¤Õ¤¯¤á¤·¡Ù¡×1,880±ß
¡Ò³ÆÆü100¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó £±/9㊎¡Á14㊌¤Þ¤Ç
ºòÇ¯½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Ç½ÅÐÃæÅç±Ø¹½Æâ¤ÎÇäÅ¹¤ò±¿±Ä¡¦ÊÛÅö¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö±Ø¥Þ¥ë¥·¥§¤ï¤ó¤À¤é¤¡¤º¡×¤Î¿·ºî±ØÊÛ¡£Å·Á³¤Î¡ÖÇ½ÅÐ¤Õ¤°¡×¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ£Á¹¤È¾ßÌý¤Î2¼ï¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¤Ï¼«²ÈÀ½¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²èÁüº¸¾å¤«¤é¡ä
¡üº´²ì¸© º´À¤ÊÝÀþ¡¿ÉðÍº²¹Àô±Ø¡Öº´²ìµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡¦¥é¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥&¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡×2,200±ß
¶å½£±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê3Ï¢ÇÆ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÍÌ¾Å¹¡Ö¥«¥¤¥íÆ²¡×¡£º´²ìµí¤Î2¼ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥(Áú¹ß¤ê¤Ç½À¤é¤«¤¤¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤È»Ý¤ß¤¬¶¯¤¤¥é¥ó¥×)¤È¼«²ÈÀ½¤Î³ä²¼¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤¹¤¾Æ¤¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡üº´²ì¸© º´À¤ÊÝÀþ¡¿ÍÅÄ±Ø¡ÖÍÅÄ¾Æ¥«¥ì¡¼(Âç)´³»Ù¸á¡×2,400±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍÅÄ¾Æ¤Î´ï¤Ç¡¢28¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿ÍÅÄÌ¾Êª¡ÖÍÅÄ¾Æ¥«¥ì¡¼¡×¡£ËèÇ¯¤½¤ÎÇ¯¤Î´³»ÙÊÁ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü¿·³ã¸© ±©±ÛËÜÀþ¡¿Â¼¾å±Ø¡ÖÆóÃÊ½Å ÈëÅÁ¤À¤ìÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¡×1,510±ß £±/14㊌¤Þ¤Ç
1984Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÊÛÅöÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¡Ö¤«¤â¤áÊÛÅö¡×¡£¼«²ÈÀ½ÏÂÉ÷¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤¿ÂçÈ½¤ÎÅâÍÈ¤²¤¬¼«Ëý¤ÎÆ±Å¹¤è¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤ÎÆóÃÊ½ÅÊÛÅö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÈ½ÅâÍÈ¤²¤Î¤Û¤«¡¢Íñ¾Æ¤¡¢¾Æ¤ºú¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡üÅìµþÅÔ ¡Öµþ²¦Àþ7000·ÏÉü¹ïÅÉÁõ¡ß¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì ¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×1,850±ß¡Ò³ÆÆü300¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó £±/15㊍¤«¤é µþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄêÈÎÇä ¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡È¥í¥±ÊÛ¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ÇÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤¿¼«Ëý¤Î¡Ö²¤É÷¥«¥ì¡¼¡×¡£2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢µþ²¦7000·Ï¼ÖÎ¾¤Î°ìÊÔÀ®¤¬µìÅÉÁõ¤ËÉü¹ï¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µìÅÉÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î7000·Ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÏÐÉÕ¤ÊÛÅö Í¢Á÷ ½éÅÐ¾ì ¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
±ØÊÛÂç²ñ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÏÐÆþ¤ê±ØÊÛ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¡°æ¸© ¡ÖÅÉÏÐÉÕ¤ÊÛÅö ±ÛÁ°¤«¤Ë¤á¤·¡×2,160±ß
1902Ç¯ÁÏ¶È¡¢Ê¡°æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡ÖÈÖ¾¢ËÜÅ¹¡×¡£¥»¥¤¥³¥¬¥Ë¤ÎÍñÁã¡¦¥ß¥½¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¿æ¤¹þ¤ó¤À¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¡¢¥³¥íÆù¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡Ö±ÛÁ°¤«¤Ë¤á¤·¡×¤Ï¡¢1961Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»ÏÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤¬Â³¤¯±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¼¸Ë¸© ¡ÖÅÉÏÐÉÕ¤ÊÛÅö¡¡Æù¤á¤·¡×2,160±ß
1903Ç¯ÁÏ¶È¡¢´ØÀ¾¶þ»Ø¤ÎÏ·ÊÞ±ØÊÛÄ´À½¸µ¡ÖÃ¸Ï©²°¡×¡£¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¤´ÈÓ¤ËµíÆù¤òÉß¤µÍ¤á¤¿Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¿À¸Í¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¡ÖÆù¤á¤·¡×¤ÎµíÆù¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÉ÷¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¤¤¿¿À¸Íµí¤ò¤Î¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃµÞÎó¼Ö¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÊÛÅö Í¢Á÷ ¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ü¡Ö¿²ÂæÆÃµÞ¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÊÛÅö¡Ø¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡Ù¡×2,500±ß ½éÅÐ¾ì JRÅìÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¡ÖÆÃµÞÎó¼Ö¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÊÛÅö¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè19ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¡£ÃÝÈé¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢ËÌ³¤Æ»Ê®²ÐÏÑ»ºÈÁÎ©¤Î¥Ð¥¿¡¼¥½¥Æ¡¼¡¢ÀÄ¿¹¤ÎÌÃ¼ò¡ÖÅÄ¼ò¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºú¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¡¢´ä¼êÃ»³Ñµí¤ÎÆùÃÄ»Ò¡¢µÜ¾ëÌ¾Êªºû¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢Ê¡ÅçÌ¾Êª¤¤¤«¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¡¢ÅìËÌ¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÌ£³Ð¤òµÍ¤á¤¿±ØÊÛ¡£
¢£¤ª¤®¤Î¤ä¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¡×¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¿¥¤¥×¤¬½éÅÐ¾ì¡ªÍ¢Á÷
¡ü·²ÇÏ¸©
¡Ö¤ª¤®¤Î¤äÁÏ¶È140¼þÇ¯µÇ° Æ½¤Î³ø¤á¤·¡×1,700±ß
¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Á¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÁÉü¹ï±ØÊÛÍ¢Á÷ ½éÅÐ¾ì
¡¡¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤éµ¯»»¤·¤ÆËþ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡£¾¼ÏÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÉü¹ï³Ý¤±»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ØÊÛ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡üº´²ì¸© ¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¿Ä»À´±Ø¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡ÚÉü¹ï¡Û¤«¤·¤ï¤á¤·¡×900±ß
¡ü°¦ÃÎ¸© Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¿Ì¾¸Å²°±Ø¡Ö ¾¼ÏÂ100Ç¯¡ÚÉü¹ï¡Û¾åÅùÑþáÄ¡×1,300±ß
¥Ð¥¤¥ä¡¼ ²£»³ ÏÂÀµ
Æþ¼ÒÅö»þ¤«¤é±ØÊÛÂç²ñ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Âè56²ó(2021Ç¯)Âç²ñ¤è¤êÃ´Åö¤òÌ³¤á¤ë¡£±ØÊÛÂç²ñ¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»Å¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ºÅ¸¤òÃ´Åö¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤ò´Þ¤á¡¢Ç¯´ÖÌó500¼Ò¤Î¤ª¼è°úÀè¤È¾¦ÃÌ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¢£¤ª¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë±ØÊÛ4¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¡ÖMy±ØÊÛ¡×¼Â±é µþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄêÈÎÇä ½éÅÐ¾ì¡¡
¡¡Âè59²ó(2024Ç¯)¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Î4¥Þ¥¹ÊÛÅö¡ÖÆüËÜ½ÄÃÇ¥³¥é¥Ü¡×¡¢Âè60²ó(2025Ç¯)¤Ç¤Ï¿·´´Àþ³ÆÀþ¤Î±ØÊÛ¤ò6¥Þ¥¹¤ËµÍ¤á¤¿¡Ö¿·´´ÀþÎ¹¥°¥ë¥á6¥Þ¥¹ÊÛÅö¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç4¥Þ¥¹¤ÎÃæ¿È¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´ë²è¤ò°ì¿·¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÌ´¤Î±ØÊÛ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢¨A¡ÁD¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î±ØÊÛ¤«¤é³Æ1¼ï¤º¤ÄÁªÂò¡£
¡ü¡ÖMy±ØÊÛ¡Ê³°È¢¡¢±ØÊÛ4¼ï°ú´¹·ô¡Ë¡×2,800±ß¡Ò³ÆÆü250ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨±ØÊÛ4¼ï°ú´¹·ô¤ÏÅöÆü¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Á¥ß¥Ë±ØÊÛ°ìÎã¡Á
AËÌ³¤Æ» È¡´ÛËÜÀþ¡¿¾®Ã®±Ø¡Ö³¤¤Îµ±¤¡×
BÀÐÀî¸© ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¿¶âÂô±Ø¡Ö²Ã²ì¤Î¤«¤Ë¤¹¤·¡×
C¿·³ã¸© ¿®±ÛËÜÀþ¡¿¿·³ã±Ø¡Ö¤¨¤ó¤¬¤ï²¡¤·¼÷»Ê¡×
D°¦ÃÎ¸© Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¿Ì¾¸Å²°±Ø¡Ö¾¾±º¤ÎÌ£Á¹¥Ò¥ì¥«¥Ä½Å¡×
https://digitalpr.jp/table_img/2943/125124/125124_web_2.png
¢£ÂÐ·è´ë²è¡ÖÁÇºà¤Î¸Þ¶¯¡ª¤Ç¤«¥Í¥¿ÂÐ·è¡× ¼Â±é ½éÅÐ¾ì
¡¡Âè60²ó(2025Ç¯)Âç²ñ¤Ë5Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿Âè33²ó(1998Ç¯)Âç²ñ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡ÖÂÐ·è¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢±ØÊÛÄ´À½¸µ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ëý¤ÎÁÇºà¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÈËþÂ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤Ç¤«¥Í¥¿ÂÐ·è¡×¡£³ÆÅ¹¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤äÄ´ÍýÊýË¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿±ØÊÛ¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü°ñ¾ë¸© ¾ïÈØÀþ¡¿¿å¸Í±Ø
¡Ö¾ïÎ¦µí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×2,780±ß¡Ò³ÆÆü400¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
ÃÏ¸µ±ØÊÛ¤ÎÉü³è¤ò¤«¤±2011Ç¯¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡Ö¾ïÎ¦µí/µí¤Ù¤ó¡×¤¬¿Íµ¤¤ÎÄ´À½¸µ¡Ö¤·¤Þ¤À¥Õ¡¼¥º¡×¤Î¿·ºî±ØÊÛ¡£½À¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¼Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¹õÌÓÏÂ¼ï¡Ö¾ïÎ¦µí(¤Ò¤¿¤Á¤®¤å¤¦)¡×¡£20Ñ°Ê¾å¤ÎÂçÈ½¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¾Æ¤¾å¤²¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ½¥À¥ì¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¡Åç¸© ¾ïÈØÀþ¡¿¤¤¤ï¤±Ø
¡ÖBIG¤¦¤Ë³¾Æ¤¤ÈÀ¸±ÀÃ°ÊÛÅö¡×2,980±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤¦¤Ë³¾Æ¤¡×¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¦¤Ë³¾Æ¤¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù±ØÊÛ¡×¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¾®Ì¾ÉÍÈþ¿©¥Û¥Æ¥ë¡×¡£Ìó10Ñ¥µ¥¤¥º¤Î¤¦¤Ë³¾Æ¤¤ÈÀ¸¥¦¥Ë¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ø¤¹¤³¤È¤Ç»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¡¢³¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤¦¤Ë³¾Æ¤¡×¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÎÀ¸¥¦¥Ë¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¼¯»ùÅç¸© ¶å½£¿·´´Àþ¡¿½Ð¿å±Ø
¡ÖÂç¤Ö¤ê¡ª¥È¥í¥Ã¤È³Ñ¼Ñ¤á¤·¡×1,800±ß¡Ò³ÆÆü500¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¹õÆÚ¤ä¹õÌÓÏÂµí¤ò»È¤Ã¤¿±ØÊÛ¤¬¿Íµ¤¤ÎÄ´À½¸µ¡Ö¾¾±É¸®(¤·¤ç¤¦¤¨¤¤¤±¤ó)¡×¡£ÇòÈÓ¤Ë¡¢200g°Ê¾å¤ÎÂç¤Ö¤ê¤Î¼¯»ùÅç¸©»º¹õÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤ò¾è¤»¤¿¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î±ØÊÛ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¤¤¾ßÌý¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ß½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤¿³Ñ¼Ñ¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¡üËÌ³¤Æ» È¡´ÛËÜÀþ¡¿¾®Ã®±Ø
¡ÖÂç¶ÌÈÁÎ©¤Îµ±¤¡×2,780±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®±Ø¤ÎÍÌ¾±ØÊÛ¡Ö³¤¤Îµ±¤¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¾®Ã®±Ø¹½ÆâÎ©Çä¾¦²ñ¡×¡£´õ¾¯¤ÊËÌ³¤Æ»»ºL¶Ì¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥¿¥Æ¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ³Ãì¡¢¥¤¥¯¥é¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¢¾ø¤·¥¦¥Ë¤Ê¤É¤ò¿ÝÈÓ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÊ¼¸Ë¸© »³ÍÛËÜÀþ¡¿É±Ï©±Ø
¡Ö¿¼»³ÇÀ±àÂÀ¸ÝÈ½¡¡°µÅÝÅª¡¢À¥¸ÍÆâ¤·¤¤¤¿¤±¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×1,480±ß¡Ò³ÆÆü500¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
£±/14㊌¤Þ¤ÇÍ¢Á÷ £±/15㊍¤«¤é¼Â±é
¡ÈËë¤ÎÆâ±ØÊÛ¤Î¸µÁÄ¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¿¼»³ÇÀ±à¤Î¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤·¤¤¤¿¤±¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ØÊÛ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤·¤¤¤¿¤±¤Î²¼¤Ë¡¢¾Æ¤·ê»Ò¤ä³¤Ï·´Å¿ÝÄÒ¤±¡¢´³¤·³¤Ï·¡¢Ì£ÉÕ¤±Âä¤Î¤Û¤°¤·¿È¤Ê¤É¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î¤¢¤ÎÌ£¤¬¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¡ª¡Ö±ØÊÛ²°¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×Å¹ÆâÄ´Íý ½éÅÐ¾ì
¡¡¡Ö±ØÊÛ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç²ñÃ´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î¶ñºà¤òµÍ¤á¤ÆÅ¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤ò¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ½éÅ¸³«¡£¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î¥³¥í¥Ã¥±8¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ°ìÎã¡ä²èÁüº¸¤«¤é
¡üËÌ³¤Æ»¡¿¤¤¤«¤á¤·°¤Éô¾¦Å¹¡Ö¤¤¤«¤á¤·¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)400±ß
¡ü»³·Á¸©¡¿¿·µÏ²°¡ÖµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)380±ß
¡üÊ¡Åç¸©¡¿¾®Ì¾ÉÍÈþ¿©¥Û¥Æ¥ë¡Ö¾®Ì¾ÉÍ¤¦¤Ë¥³¥í¡×(1¸Ä)380±ß
¡üÊ¼¸Ë¸©¡¿Ã¸Ï©²°¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)380±ß
¡üÄ»¼è¸©¡¿¡Ö¥¢¥ÙÄ»¼èÆ²¤Î¤«¤Ë¥³¥í¥Ã¥±¡×(1¸Ä)420±ß £±/15㊍¤«¤é
¢£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼»ÍÅ·²¦±ØÊÛ¼Â±é
¡¡±ØÊÛÄ´À½¸µ¤³¤À¤ï¤ê¤Î4¤Ä¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî±ØÊÛ¡£2019Ç¯¤ÎÂÐ·è´ë²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¡Ö»ÍÌ£(¤è¤ó¤ß)¿©¤ÙÈæ¤ÙÂÐ·è¡×¤Î±ØÊÛ¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´ë²è¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª±ØÊÛ¼«Ëý¤Î¤¢¤ÎÌ£¤â¡¢¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤â¡¢°ìÀÞ¤Ç»ÍÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡ü¼¢²ì¸© Åì³¤Æ»ËÜÀþ¡¿ÁðÄÅ±Ø
¡Ö¶á¹¾µí¡Ú¶Ë¡Û»ÍÅ·²¦½Å¤Í¡×2,700±ß¡Ò³ÆÆü600¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
1889Ç¯¡¢ÁðÄÅ±Ø³«¶È¤È¤È¤â¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÄ´À½¸µ¡ÖÆîÍÎ¸®¡×¡£½À¤é¤«¤¯¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¯»é¤¬¾è¤Ã¤¿¶á¹¾µí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¾ÆÆù¡¦¤¹¤¾Æ¤¤Ë¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥Ä¤Î4¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë±ØÊÛ¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¶á¹¾µí¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥Ä¤ÏÆÃÀ½¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¡°æ¸© ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¿Ê¡°æ±Ø
¡ÖÄÒ¤±4¼ï¡¡Ì£Èæ¤ÙÐ§¡×2,300±ß¡Ò³ÆÆü400¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
¼ã¶¹¾®ÉÍ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¾Æ¤»ª¡×¤ò²¡¤·¼÷»Ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¿Íµ¤±ØÊÛ¡Ö¾Æ¤»ª¤¹¤·¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¼ã×¢(¤ï¤«¤Ò¤í)¡×¡£¹ñ»º¥µ¥Ð¤òÆÃÀ½醬Ìý¤ÇÄÒ¤±¤¿¡ÖÄÒ¤±¥µ¥Ð¡×¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñ»º¥µ¥Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¿Ý²Ã¸º¤È¥æ¥º¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¡Ö¡º¥µ¥Ð¡×¤Î¤Û¤«¡¢À¸Õª¾ßÌý¤ÇÄÒ¤±¤¿¡ÖÄÒ¤±¥Þ¥°¥í(ÀÖ¿È)¡×¤ÈÀ¸Õª¾ßÌý¤ËÄÒ¤±¡¢ºþÌÓ¾ßÌý¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ÖÄÒ¤±¥Þ¥°¥í(¥È¥í)¡×¤Î4¼ï¤ÎÌ£Èæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡ü»³Íü¸© Ãæ±ûËÜÀþ¡¿¾®Ê¥Âô±Ø
¡Ö4¼ï¤Î´ÝÀ¯»ÍÅ·²¦¥µ¥ó¥É¡×1,800±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
1918Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ±ØÊÛÄ´À½¸µ¡Ö´ÝÀ¯(¤Þ¤ë¤Þ¤µ)¡×¡£¸·Áª¤·¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ì¥¿¥¹¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤È¤â¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥µ¥ó¥É¤¬½éÅÐ¾ì¡£À¶Î¤¹â¸¶¤ÎÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶Ì»Ò¥µ¥ó¥É¡¢¹ÃÈåÌ£·Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Ä¥µ¥ó¥É(¤È¤ê)¡¢¹Ã½£ÉÙ»Îºù¥Ý¡¼¥¯¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥«¥Ä¥µ¥ó¥É(¤Ö¤¿)¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥À¥ì¤ÇµíÆù¤òÃº²Ð¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¾ÆÆù¥µ¥ó¥É¤Î4¼ï¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¡ü»³·Á¸© ±ü±©ËÜÀþ¡¿ÊÆÂô±Ø
¡ÖÌ£¤¯¤é¤ÙµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¡×2,160±ß¡Ò³ÆÆü300¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
»³·Á¸©»ºÊÆ¡Ö¤É¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¾å¤²¡¢¤½¤Î¾å¤ËÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿µí¤½¤Ü¤í¤ÈµíÆù¼Ñ¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¿·µÏ²°¡×¤Î¡ÖµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ¡×¤Ï¡¢±ØÊÛÂç²ñ¤Î¡Ö¼Â±éÈÎÇä Çä¾å¸Ä¿ô¥Ù¥¹¥È10¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢25Ç¯´Ö¾ï¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£Âè54²ó(2019Ç¯)Âç²ñ¤ÎÂÐ·è´ë²è¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿±ØÊÛ¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¡£ÄêÈÖ¤ÎÆÃÀ½¾ßÌý¥À¥ì¤Î¤Û¤«¡¢¤·¤ª¡¢¤ß¤½¡¢¥«¥ì¡¼Ì£¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Âè61²ó µÇ°¤É¤ó¤Ö¤ê¼Â±é
¡¡Âè50²ó¡Ê2015Ç¯¡ËÂç²ñ¤«¤éÂ³¤¯¹±Îã¤ÎµÇ°Ð§´ë²è¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î´³»Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ð§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÄìÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿±ØÊÛÂç²ñ¥í¥´¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ãæ¿È¤òËèÇ¯ÊÑ¤¨¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¼¸Ë¸©¡¿»³±¢ËÜÀþ ÏÂÅÄ»³±Ø¡ÖÃ¢ÇÏ¤ÎÎ¤ ÏÂµíÐ§¡×1,800±ß¡Ò³ÆÆü150¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
½éÅÐ¾ì ÆÃÊÌ´ë²èÉÊ
2026Ç¯¡È¸áÇ¯¡É¤ÎµÇ°¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ï¡¢1909Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÊ¡Ç¶²È¤Î¡ÖÃ¢ÇÏ¤ÎÀ± ÏÂµíÊÛÅö¡×¤òÂêºà¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Äø¤è¤¯»é¿È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÏÂµí¤ò´Å¿É¤¯¼ÑÉÕ¤±¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¸½ÃÏÈÎÇä¤ÏÄÌ¾ïÍÆ´ï¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆÃÀ½¤É¤ó¤Ö¤ê´°Çä¸å¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÍÆ´ï¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü±ØÊÛ ¼Â±é ½éÅÐ¾ì
¡üÂçºåÉÜ Âçºå´Ä¾õÀþ¡¿Äá¶¶±Ø¡Ö¸¼ÉÊ¡¡¶â¤Î¤Õ¤°ÊÛÅö¡×1,980±ß
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¸Ï©²°¡×¤È¤È¤é¤Õ¤°ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¸¼ÉÊ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÛÅö¤¬±ØÊÛÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤í¤ß¾ßÌý¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¾Æ¤¤Õ¤°¡×¤È¡¢ÈëÅÁ¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¤Õ¤°ÅâÍÈ¤²¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀìÔÂô¤ÊÊÛÅö¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¶â¿§¤Î´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Î±ØÊÛ Í¢Á÷ ½éÅÐ¾ì
¡üÊ¼¸Ë¸©¡¡»³ÍÛËÜÀþ¡¿À¾ÌÀÀÐ±Ø
¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×1,980±ß¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ3ÅÀ¸Â¤ê
¿Íµ¤±ØÊÛ¡Ö¤Ò¤Ã¤Ï゚¤ê¤¿゙¤³ÈÓ¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ«´ï¤È³Ý¤±»æ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
©Expo 2025
¡üÊ¼¸Ë¸© »³ÍÛËÜÀþ¡¿É±Ï©±Ø
¡ÖÄ¶¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÛÅö¡¼Ã¢ÇÏµíµí¤á¤·¡¼¡×1,620±ß
Ã¢ÇÏµí(¤¿¤¸¤Þ¤®¤å¤¦)¤ò´ØÀ¾É÷¤Ë´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿¼ÑÉÕ¤±¡¢¶Ó»å¶Ì»Ò¡¢·Ü¤½¤Ü¤í¤ò¤À¤·ÈÓ¤Î¾å¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¹¥Êª¤Ç¤â¤¢¤ëµíÐ§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤¡£
©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¡ ©Expo 2025
¢£¥Á¡¼¥à»°Î¦¤ÇÉü¶½¤Ø ¼Â±é £±/14㊌¤Þ¤Ç ½éÅÐ¾ì
¡üµÜ¾ë¸© µ¤Àç¾ÂÀþBRT¡¿»ÖÄÅÀî±Ø
¡ÖæÇ¿é¤¢¤ï¤Ó¤ÈÆî»°Î¦¤¢¤ï¤Ó¤Î¶Â±ã¡×3,980±ß¡Ò³ÆÆü150¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
2025Ç¯2·î´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¤Î¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¥¢¥ï¥ÓÍÜ¿£²ñ¼Ò¤ÎÍÜ¿£ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿Éü¶½¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î»°Î¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÜ¾ë¸©¤Î¿å»º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²ÎÄÅ¾®ÂÀÏº¡×¤¬º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ±ØÊÛ¤ÎÀ½ºî¤ËÄ©Àï¡£ÈïºÒ¤ÎÃæ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¡Ö»°Î¦æÇ¿é¥¢¥ï¥Ó¡×¤È¡¢¤½¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®µÜ¾ë¸©»ÖÄÅÀîÏÑ¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤¿¥¢¥ï¥Ó2¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥ï¥Ó¤Î¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥í¡¼¥«¥ëÀþ ¼Â±é £±/15㊍¤«¤é¡¡
¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¤ä´Ñ¸÷¤ò»Ù¤¨¤ë¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Âè40²óÂç²ñ¤òµÇ°¤·¤Æ2005Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿Æ±´ë²è¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÖ»úÏ©Àþ¤¬Áý²Ã¤·¡¢°ìÉôÏ©Àþ¤Ç¤ÏÇÑÀþ¤ä¥Ð¥¹Å¾´¹¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢±ØÊÛÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ä½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÃÏ¸µ¤Î³èÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¡Åç¸© Âþ¸«Àþ¡¿²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø
¡ÖÂþ¸«Àþ¤ï¤Ã¤Ñ¡×1,620±ß ¡Ò³ÆÆü300¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
Ê¡Åç¸©¤Î²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø¤È¿·³ã¸©¤Î¾®½Ð±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÂþ¸«Àþ¡×¤Ï¼ÖÁë¤«¤éË¾¤à»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÀä·Ê¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯7·î¤Î¿·³ã¡¦Ê¡Åç¹ë±«¤Ë¤è¤ê°ìÉô¶è´Ö¤¬ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Á´Àþ¤¬ºÆ¤Ó³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âþ¸«Àþ¤ÎÁ´Àþ±¿Å¾ºÆ³«¤ò½Ë¤·¡¢Âþ¸«Àþ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ØÌ¾¤òµ¤·¤¿»æ¤ò³Ý¤±¡¢2022Ç¯11·î¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¸µÁÄÎØÈ¢ÈÓ³äË£ ÅÄµ¨Ìî¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±ÉÊ¤¬Âç²ñ½éÅÐ¾ì¡£²ñÄÅ»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢¥¥Î¥³¤ä¥¼¥ó¥Þ¥¤¡¢¥«¥Ë¤äºú¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¾ø¤·¤¢¤²¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âìÔÂô¤Ê±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤â¼Â±éÈÎÇä¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤¢¤Ê¤´¤á¤· £±/15㊍¤«¤é
¡ü¹Åç¸© »³ÍÛËÜÀþ¡¿µÜÅç¸ý±Ø
¡Ö¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡×2,700±ß ¡Ò³ÆÆü1000¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
Á°²ó¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇ°´ê¤Î¼Â±éÈÎÇä¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤´¤á¤·¤¦¤¨¤Î¡×¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤â¤ªÃë²á¤®¤Ë¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Î±ØÊÛ¤¬ÅþÃå¡ª¼Â±é £±/15㊍¤«¤é
¡ü·§ËÜ¸© Èî»§Àþ¡¿¿ÍµÈ±Ø
¡Ö·ª¤á¤·¡¡¤«¤ï¤»¤ß¤ä¤Þ¤»¤ß¡×1,380±ß¡Ò³ÆÆü500¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
1965Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍµÈ±ØÊÛ¤ä¤Þ¤°¤Á¡×¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼±ØÊÛ¡Ö·ª¤á¤·¡×¡£¸½ºß¡¢¼ç¤Ë·§ËÜ¡Á¿ÍµÈ±Ø´Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÎ×»þ´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤«¤ï¤»¤ß¤ä¤Þ¤»¤ß¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³Ý¤±»æ¤Î±ØÊÛ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È´Å¤¤ÂçÎ³¤Î·ª¤ò¥´¥í¥´¥í¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¿Íµ¤±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¾Êª±ØÊÛ¡Ö¤È¤ê¤á¤·¡×Éü¹ï ¼Â±é £±/15㊍¤«¤é
¡üµÜ¾ë¸© ÅìËÌËÜÀþ¡¿¾®µíÅÄ(¤³¤´¤¿)±Ø
¡ÖÉü¹ï ¤È¤ê¤á¤·¡×1,400±ß¡Ò³ÆÆü200¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó ½éÅÐ¾ì
¤«¤Ä¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®µíÅÄ(¤³¤´¤¿)±Ø¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¡Ö¤È¤ê¤á¤·¡×¤ò1890Ç¯ÁÏ¶È¤Î±ØÊÛÄ´À½¸µ¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÇìÍÜ¸®¡×¤¬Éü¹ï¤·¤Þ¤¹¡£Éü¹ïÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¸©Î©¾®µíÅÄ(¤³¤´¤¿)ÇÀÎÓ¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼Â½¬¤ÇºÏÇÝ¡¦¼ý³Ï¤·¤¿¥µ¥µ¥Ë¥·¥ÊÆ¤ò»ÈÍÑ¡£¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë·Ü¤½¤Ü¤í¤È·Ü¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼Â±é½éÅÐ¾ì¡¡
¡ã²èÁüº¸¾å¤«¤é¡ä
¡üËÌ³¤Æ» È¡´ÛËÜÀþ¡¿°°Àî±Ø¡Ö¤¿¤é¤Ð¡¦²Öºé¡¦¤º¤ï¤¤¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×3,350±ß
1899Ç¯ÁÏ¶È¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî±Ø¤ÎÎ©Çä¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°°Àî±ØÎ©Çä¾¦²ñ¡×¤ÏÃÏ¸µ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Û¥¿¥Æ¡¢²Öºé¥¬¥Ë¤ä¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤ÎËÀÆù¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ä¥¤¥¯¥é¤ò¾è¤»¤¿ìÔÂô±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡üËÌ³¤Æ» º¬¼¼ËÜÀþ¡¿¶üÏ©±Ø¡Ö¥¿¥é¥Ð¤È¤º¤ï¤¤¤È¤Û¤¿¤Æ¤Á¤é¤·¡×2,808±ß
1917Ç¯ÁÏ¶È¡¢¥«¥Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤¤Î¹¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ØÊÛ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡Ö¶ü¾Í´Û¡×¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÄÞ¶Ì¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ¡¢¥¤¥¯¥é¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿·³ã¸© ¿®±ÛËÜÀþ¡¿¿·³ã±Ø¡Ö¤Î¤É¤°¤í¤È¶äºú¤¤¤¯¤é¤Î¤¨¤ó¤¬¤ïÊÛÅö¡×2,300±ß
1897Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡Ö¿ÀÈøÊÛÅöÉô¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·ºî±ØÊÛ¡£¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¿ÝÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢¾Æ¤¤Î¤É¤°¤í¡¢¾ßÌýÄÒ¤±¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¤¤¿¶äºú¡¢¥¤¥¯¥é¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¡¢¤¨¤ó¤¬¤ï¤ò¤Î¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÊ¡°æ¸© ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¿Ê¡°æ±Ø¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î±ÛÁ° ¤«¤Ë¼÷¤·¡×1,550±ß
1902Ç¯ÁÏ¶È¡¢Ê¡°æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡ÖÈÖ¾¢ËÜÅ¹¡×¡£¹ï¤ó¤ÀÍÕ¥ï¥µ¥Ó¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¿ÝÈÓ¤Î¾å¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÉß¤µÍ¤á¡¢¥«¥ËÄÞ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ï¤ß¥æ¥º¤Î¹á¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢ÉÕÂ°¤Î·Ô¥ï¥µ¥Ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤Î¿É¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡üÀÐÀî¸© ¤Î¤ÈÅ´Æ»¼·ÈøÀþ¡¿Ç½ÅÐÃæÅç±Ø¡ÖÇ½ÅÐÃæÅç±ØÊÛ¡ØÇ½ÅÐ¤Î¤Õ¤¯¤á¤·¡Ù¡×1,880±ß
¡Ò³ÆÆü100¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó £±/9㊎¡Á14㊌¤Þ¤Ç
ºòÇ¯½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Ç½ÅÐÃæÅç±Ø¹½Æâ¤ÎÇäÅ¹¤ò±¿±Ä¡¦ÊÛÅö¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö±Ø¥Þ¥ë¥·¥§¤ï¤ó¤À¤é¤¡¤º¡×¤Î¿·ºî±ØÊÛ¡£Å·Á³¤Î¡ÖÇ½ÅÐ¤Õ¤°¡×¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ£Á¹¤È¾ßÌý¤Î2¼ï¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¤Ï¼«²ÈÀ½¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²èÁüº¸¾å¤«¤é¡ä
¡üº´²ì¸© º´À¤ÊÝÀþ¡¿ÉðÍº²¹Àô±Ø¡Öº´²ìµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡¦¥é¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥&¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡×2,200±ß
¶å½£±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê3Ï¢ÇÆ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÍÌ¾Å¹¡Ö¥«¥¤¥íÆ²¡×¡£º´²ìµí¤Î2¼ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥(Áú¹ß¤ê¤Ç½À¤é¤«¤¤¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤È»Ý¤ß¤¬¶¯¤¤¥é¥ó¥×)¤È¼«²ÈÀ½¤Î³ä²¼¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤¹¤¾Æ¤¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡üº´²ì¸© º´À¤ÊÝÀþ¡¿ÍÅÄ±Ø¡ÖÍÅÄ¾Æ¥«¥ì¡¼(Âç)´³»Ù¸á¡×2,400±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍÅÄ¾Æ¤Î´ï¤Ç¡¢28¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿ÍÅÄÌ¾Êª¡ÖÍÅÄ¾Æ¥«¥ì¡¼¡×¡£ËèÇ¯¤½¤ÎÇ¯¤Î´³»ÙÊÁ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü¿·³ã¸© ±©±ÛËÜÀþ¡¿Â¼¾å±Ø¡ÖÆóÃÊ½Å ÈëÅÁ¤À¤ìÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¡×1,510±ß £±/14㊌¤Þ¤Ç
1984Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÊÛÅöÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¡Ö¤«¤â¤áÊÛÅö¡×¡£¼«²ÈÀ½ÏÂÉ÷¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤¿ÂçÈ½¤ÎÅâÍÈ¤²¤¬¼«Ëý¤ÎÆ±Å¹¤è¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤ÎÆóÃÊ½ÅÊÛÅö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÈ½ÅâÍÈ¤²¤Î¤Û¤«¡¢Íñ¾Æ¤¡¢¾Æ¤ºú¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡üÅìµþÅÔ ¡Öµþ²¦Àþ7000·ÏÉü¹ïÅÉÁõ¡ß¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì ¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×1,850±ß¡Ò³ÆÆü300¿©ÈÎÇäÍ½Äê¡Ó £±/15㊍¤«¤é µþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄêÈÎÇä ¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡È¥í¥±ÊÛ¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ÇÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤¿¼«Ëý¤Î¡Ö²¤É÷¥«¥ì¡¼¡×¡£2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢µþ²¦7000·Ï¼ÖÎ¾¤Î°ìÊÔÀ®¤¬µìÅÉÁõ¤ËÉü¹ï¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µìÅÉÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î7000·Ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÏÐÉÕ¤ÊÛÅö Í¢Á÷ ½éÅÐ¾ì ¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
±ØÊÛÂç²ñ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÏÐÆþ¤ê±ØÊÛ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¡°æ¸© ¡ÖÅÉÏÐÉÕ¤ÊÛÅö ±ÛÁ°¤«¤Ë¤á¤·¡×2,160±ß
1902Ç¯ÁÏ¶È¡¢Ê¡°æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÄ´À½¸µ¡ÖÈÖ¾¢ËÜÅ¹¡×¡£¥»¥¤¥³¥¬¥Ë¤ÎÍñÁã¡¦¥ß¥½¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¿æ¤¹þ¤ó¤À¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¡¢¥³¥íÆù¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡Ö±ÛÁ°¤«¤Ë¤á¤·¡×¤Ï¡¢1961Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»ÏÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤¬Â³¤¯±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¼¸Ë¸© ¡ÖÅÉÏÐÉÕ¤ÊÛÅö¡¡Æù¤á¤·¡×2,160±ß
1903Ç¯ÁÏ¶È¡¢´ØÀ¾¶þ»Ø¤ÎÏ·ÊÞ±ØÊÛÄ´À½¸µ¡ÖÃ¸Ï©²°¡×¡£¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¤´ÈÓ¤ËµíÆù¤òÉß¤µÍ¤á¤¿Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¿À¸Í¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¡ÖÆù¤á¤·¡×¤ÎµíÆù¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÉ÷¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¤¤¿¿À¸Íµí¤ò¤Î¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃµÞÎó¼Ö¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÊÛÅö Í¢Á÷ ¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ü¡Ö¿²ÂæÆÃµÞ¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÊÛÅö¡Ø¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡Ù¡×2,500±ß ½éÅÐ¾ì JRÅìÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¡ÖÆÃµÞÎó¼Ö¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÊÛÅö¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè19ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¡£ÃÝÈé¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢ËÌ³¤Æ»Ê®²ÐÏÑ»ºÈÁÎ©¤Î¥Ð¥¿¡¼¥½¥Æ¡¼¡¢ÀÄ¿¹¤ÎÌÃ¼ò¡ÖÅÄ¼ò¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºú¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¡¢´ä¼êÃ»³Ñµí¤ÎÆùÃÄ»Ò¡¢µÜ¾ëÌ¾Êªºû¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢Ê¡ÅçÌ¾Êª¤¤¤«¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¡¢ÅìËÌ¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÌ£³Ð¤òµÍ¤á¤¿±ØÊÛ¡£
¢£¤ª¤®¤Î¤ä¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¡×¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¿¥¤¥×¤¬½éÅÐ¾ì¡ªÍ¢Á÷
¡ü·²ÇÏ¸©
¡Ö¤ª¤®¤Î¤äÁÏ¶È140¼þÇ¯µÇ° Æ½¤Î³ø¤á¤·¡×1,700±ß
¢¨±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Á¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÁÉü¹ï±ØÊÛÍ¢Á÷ ½éÅÐ¾ì
¡¡¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤éµ¯»»¤·¤ÆËþ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡£¾¼ÏÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÉü¹ï³Ý¤±»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ØÊÛ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡üº´²ì¸© ¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¿Ä»À´±Ø¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡ÚÉü¹ï¡Û¤«¤·¤ï¤á¤·¡×900±ß
¡ü°¦ÃÎ¸© Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¿Ì¾¸Å²°±Ø¡Ö ¾¼ÏÂ100Ç¯¡ÚÉü¹ï¡Û¾åÅùÑþáÄ¡×1,300±ß
¢¨±ØÊÛÂç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/125124/125124_web_3.png
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢·ÇºÜÆâÍÆ¤òÃæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÊýË¡¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ïµþ²¦É´²ßÅ¹¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/125124/125124_web_3.png
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢·ÇºÜÆâÍÆ¤òÃæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÊýË¡¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ïµþ²¦É´²ßÅ¹¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþ²¦É´²ßÅ¹ ±ØÊÛÂç²ñ ¥Ú¡¼¥¸
https://www.keionet.com/info/shinjuku/ekiben2026/index.html