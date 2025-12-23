¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÃÆîÂç³Ø¤Î¿·³ØÄ¹¤Ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ÎÂ¼Åèµ®Ç·¶µ¼ø¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê ¡½ Æ±³ØÉô¤«¤é½é¤Î³ØÄ¹½¢Ç¤
¹ÃÆîÂç³Ø¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¹ÃÆî³Ø±à¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡¿Íý»öÄ¹¡§Ä¹ºä±Ù·É¡Ë¤Ï¡¢12·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·³ØÄ¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ÎÂ¼Åèµ®Ç·¶µ¼ø¤òÁªÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ°æ°ËÅÔ»Ò¸½³ØÄ¹¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¼Åè¿·³ØÄ¹¤ÎÇ¤´ü¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é2030Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡£¥Ê¥Î¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÊÀ¸Ì¿²½³Ø¡Ë¤ò³Ø¤Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤«¤é³ØÄ¹¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ Â¼Åèµ®Ç·¡Ê¤à¤é¤·¤Þ ¤¿¤«¤·¡Ë¶µ¼ø¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
¡¡1964Ç¯6·î14Æü
¡Ú³Ø¡¡Îò¡Û
¡¡1988Ç¯3·î¡¡µþÅÔÂç³ØÍý³ØÉô¡¡Â´¶È
¡¡1990Ç¯3·î¡¡µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø²½³ØÀì¹¶¡¡½¤Î»
¡¡1994Ç¯1·î¡¡µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø²½³ØÀì¹¶¡¡½¤Î»
¡Ú¿¦¡¡Îò¡Û
¡¡1994Ç¯4·î¡¡°¦É²Âç³ØÍý³ØÉô ½õ¼ê¡¡¡Ê»ê 2002Ç¯3·î¡Ë
¡¡2002Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³ØÍý¹©³ØÉô¡¡¹Ö»Õ¡¡¡Ê»ê 2006Ç¯3·î¡Ë
¡¡2006Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³ØÍý¹©³ØÉô¡¡½õ¶µ¼ø¡Ê½Ú¶µ¼ø¡Ë ¡Ê»ê 2009Ç¯3·î¡Ë
¡¡2009Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³Ø¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡¡¡Ê»ê ¸½ºß¡Ë
¡¡2013Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³Ø¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉôÄ¹¡¡¡Ê»ê 2016Ç¯3·î¡Ë
¡¡2017Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³Ø¿Þ½ñ´ÛÄ¹¡¡¡Ê»ê 2020Ç¯3·î¡Ë
¡¡2020Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³ØÁí¹ç¸¦µæ½êÄ¹¡¡¡Ê»ê 2022Ç¯3·î¡Ë
¡¡2020Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³ØÉû³ØÄ¹ ¡Ê»ê ¸½ºß¡Ë
¡¡2020Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³Ø¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¸¦µæ¿ä¿Êµ¡¹½Ä¹¡¡¡Ê»ê ¸½ºß¡Ë
¡¡2020Ç¯4·î¡¡¹ÃÆî³Ø±à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½»Ù±ç¼¼Ä¹¡¡¡Ê»ê ¸½ºß¡Ë
¡¡2024Ç¯4·î¡¡¹ÃÆîÂç³ØÀèÃ¼À¸Ì¿¹©³Ø¸¦µæ½êÄ¹¡¡¡Ê»ê ¸½ºß¡Ë
¡Ú³Ø¡¡°Ì¡Û
¡¡Çî»Î¡ÊÍý³Ø¡Ë¡¡1994Ç¯1·î¡ÊµþÅÔÂç³Ø¡Ë
¡ÚÀìÌçÊ¬Ìî¡Û
¡¡Íµ¡¹çÀ®²½³Ø
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî³Ø±à¹ÊóÉô
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è²¬ËÜ8-9-1
TEL¡§078-435-2314
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@adm.konan-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
