世界40か国204チームが挑んだ学生ビジネスコンテストで「Pioneer Award」を受賞 ビジネスアイデア「Prova Tag ― 3秒で証明する、未来の身元認証タグ」---昭和女子大学

世界40か国204チームが挑んだ学生ビジネスコンテストで「Pioneer Award」を受賞 ビジネスアイデア「Prova Tag ― 3秒で証明する、未来の身元認証タグ」---昭和女子大学