¡Ú³Ø½¬±¡Âç³Ø¡Û³Ø½¬±¡Âç³Ø¤È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î»º³ØÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¼ÂÍÑ²½¤ØÁ°¿Ê ¡½³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¦°ð·§¶µ¼ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¡¢ÃæÅç»º¶È¤¬¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡½
³Ø¹»Ë¡¿Í³Ø½¬±¡ ³Ø½¬±¡Âç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢Âç³ØÄ¹¡§±óÆ£µ×É×¡¢°Ê²¼¡Ö³Ø½¬±¡Âç³Ø¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¤á¤°¤ß¡¢°Ê²¼¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬2023Ç¯8·î¤ËÄù·ë¤·¤¿»º³ØÏ¢·È¶¨Äê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³Ø½¬±¡Âç³Ø Íý³ØÉô²½³Ø²Ê °ð·§µ¹Ç·¶µ¼ø¡Ê°Ê²¼¡Ö°ð·§¶µ¼ø¡×¡Ë¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò³Ø¹»Ë¡¿Í³Ø½¬±¡¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢Íý»öÄ¹³Ø½¬±¡Ä¹¡§ÍÔ±Ñ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö³Ø½¬±¡¡×¡Ë¤¬¸¢Íø²½¤·¤¿ÆÃµö¤Ë´Ø¤·¡¢³Ø½¬±¡¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿ÆÈÀêÅª¼Â»ÜµöÂú¸¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÈÃæÅç»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç´´É×¡¢°Ê²¼¡ÖÃæÅç»º¶È¡×¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯³Ø½¬±¡ÆÃµö¤Î¡Ö»ö¶È²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·ÀÌóÀß·×¡×¤Î½é»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÈÂç³Ø³ØÄ¹¼¼¸¦µæ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Ø½¬±¡µÚ¤Ó³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î´Ø·¸Éô½ð¤È¤¬¡¢µ»½Ñ°ÜÅ¾¥¹¥¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤«¤é·ÀÌó¾ò·ï¤ÎÄ´À°¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
•³Ø½¬±¡Âç³Ø¤È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ª¤è¤ÓÃÎÅªºâ»º¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2023Ç¯8·î¤Ë»º³ØÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ê»²¹Í¡§ https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/press/29011.html ¡Ë¡£
•ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥·¡¼¥º¤È¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³ØÈ¯TLO¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¹°èÅª¤Ëµ»½Ñ°ÜÅ¾³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
•ÃæÅç»º¶È¤Ï¡¢2017Ç¯ÅÙºÎÂò¤ÎÀïÎ¬Åª´ðÈ×µ»½Ñ¹âÅÙ²½»Ù±ç»ö¶È¡Ö¼¡À¤Âå¤Î´Ä¶µ¬À©¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥³¥Ð¥ë¥È¡¦¥¯¥í¥à¥Õ¥ê¡¼¹õ¿§´éÎÁ¤Î³«È¯¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹õ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°ð·§¶µ¼ø¤È¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ºàÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ÀÌó¤Î³µÍ×
•ÂÐ¾Ýµ»½Ñ¡§°ð·§¶µ¼ø¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÁÆ³ÂÎºàÎÁ¡×
•·ÀÌó·ÁÂÖ¡§¡³Ø½¬±¡¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ø¤ÎÆÈÀêÅª¼Â»ÜµöÂú¤ò´ðÁÃ¤È¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤«¤éÃæÅç»º¶È¤Ø¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÉÕÍ¿¡¢¢°ð·§¶µ¼ø¤«¤éÃæÅç»º¶È¤Øµ»½Ñ»ØÆ³
•ÌÜÅª¡§Åö³ººàÎÁ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó»ö¶È²½¤Î¸¡Æ¤
•ÆÃµ»ö¹à¡§¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó»ö¶È²½¸¡Æ¤¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈ¼Áö»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»º³ØÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÀ®²Ì
1.¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¡§¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½ÑÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¥×¥í¥»¥¹¤¬Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.ÃÎÅªºâ»º¤ÎÀïÎ¬Åª±¿ÍÑ¡§¶¨ÄêÄù·ë°Ê¹ß¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃµö¼Â»ÜµöÂú¤Ë´Ø¤ï¤ëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Âç³ØÆâ¤ÎÃÎºâ¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.»º³ØÏ¢·È³èÆ°¤Î³èÀ²½¡§¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¼õÂ÷¸¦µæ¤Î·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸¦µæ¥·¡¼¥º¤ÎÈ¯¿®µ¡²ñ³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÁÆ³ÂÎºàÎÁ¤Îµ»½ÑÀ®½ÏÅÙ¸þ¾å¡Ê»îºî¡¦É¾²Á¡¦ÍÑÅÓ¸¡Æ¤¡Ë¤È»ö¶È²½¸¡Æ¤¤Î¿ä¿Ê
¡¦Âç³ØÆâ¸¦µæ¥·¡¼¥º¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¯·¡¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ»Ù±ç¤Î³ÈÂç
¡¦´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¼õÂ÷¸¦µæ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¶¯²½
¢£»²¹Í¾ðÊó
³Ø½¬±¡Âç³Ø ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê2023Ç¯¡Ë
¡¡https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/press/29011.html
Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£ Go-Tech¥Ê¥Ó¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ðËÜ¾ðÊó
¡¡https://www.chusho.meti.go.jp/sapoin/index.php/cooperation/project/detail/4401
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¸þ¤±»Ù±ç»ö¶È
¡¡https://www.campuscreate.com/business/academia/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¡µ»½Ñ°ÜÅ¾Éô
¡¡E-mail¡§ information@campuscreate.com
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ØÄ¹¼¼¹Êó¥»¥ó¥¿¡¼
¾¾ËÜ
TEL¡§03-5992-1008
FAX¡§03-5992-9246
¥á¡¼¥ë¡§koho-off@gakushuin.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
