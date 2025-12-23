¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ÆâÍÆ¤ÎÄûÀµ¤È¤ªÏÍ¤Ó
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯É½¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÉôÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á²¼µ¤ÎÄÌ¤êÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
1. ÂÐ¾Ý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://digitalpr.jp/table_img/631/125318/125318_web_1.png
2. ÄûÀµÆâÍÆ
¡Ú ¸í ¡Û
¡ü10¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¥¨¥Ã¥¸¤Î¹âÂ®¡¦°ÂÄêÄÌ¿®¤ò¼Â¸½
¡ÖAT-SE540L-28XHm¡×¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥ê¥ó¥¯¤ËPoE++ÂÐ±þ¤Î100M/1/2.5/5/10GBASE-T¥Ý¡¼¥È¤ò24¥Ý¡¼¥È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¤ËSFP/SFP+¥¹¥í¥Ã¥È¤ò4¤ÄÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¡¼¥È¤¬¥Þ¥ë¥Á¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎCat5e¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÇÂç10Gbps¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤Î°ÂÄê¤·¤¿¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÆ°²èÇÛ¿®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞÁý¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¤â¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î²ò¾Ã¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü10¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¥¨¥Ã¥¸¤Î¹âÂ®¡¦°ÂÄêÄÌ¿®¤ò¼Â¸½
¡ÖAT-SE540L-28XHm¡×¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥ê¥ó¥¯¤ËPoE++ÂÐ±þ¤Î100M/1/2.5/5/10GBASE-T¥Ý¡¼¥È¤ò24¥Ý¡¼¥È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¤ËSFP/SFP+¥¹¥í¥Ã¥È¤ò4¤ÄÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¡¼¥È¤¬¥Þ¥ë¥Á¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎCat5e¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ2.5GBASE-T¤Þ¤¿¤Ï5GBASE-T¤ÎÄÌ¿®¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼6/6A°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È10GBASE-T¤ÎÄÌ¿®¤â¼Â¸½¤Ç¤¡¢¹âÂ®ÄÌ¿®¤Î½¸Ìó¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤Î°ÂÄê¤·¤¿¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÆ°²èÇÛ¿®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞÁý¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¤â¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î²ò¾Ã¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3. ÄûÀµ¸å¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
ÄûÀµ¸å¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î23Æü14»þ ÄûÀµ
https://digitalpr.jp/table_img/631/125318/125318_web_2.png
https://www.allied-telesis.co.jp/news/nr251222/
<< ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè>>
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
E-mail¡§ pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL¡§03-5437-6042 URL¡§https://www.allied-telesis.co.jp
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7-21-11Âè2TOC¥Ó¥ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
AT-SE540L-28XHm¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se540l-28xhm/
