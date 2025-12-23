開講20年・認定者約3,000名 雑穀の専門資格「雑穀エキスパート講座」、全面オンライン化で新たなステージへ
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、雑穀に関する専門知識とスキルを備えた人材育成を目的とする資格講座「雑穀エキスパート講座」が、2025年12月に開講20年を迎えたことをお知らせいたします。
同講座は、2005年12月の開講以来、雑穀の基礎知識から、生産・流通、加工・調理、栄養、制度、市場動向までを体系的に学ぶ講座として継続的に実施されてきました。
これまでに約3,000名の雑穀エキスパート認定者を輩出し、食品業界、流通、教育、商品開発、地域振興など、さまざまな分野で活躍する人材を支えてきました。
近年、健康志向の高まりや食の多様化、環境配慮、食料安全保障への関心の高まりを背景に、雑穀を正しく理解し、適切に活用・発信できる人材の重要性が一層高まっています。
こうした社会的変化を受け、同協会では資格制度全体の見直しを行い、雑穀エキスパート講座は、講義および認定試験をすべてオンライン方式へ移行しました。これにより、国内外を問わず、時間や場所に制約されることなく受講が可能となり、より多様な立場の受講者が学びに参加できる環境を整えています。
一過性のブームにとどまらず、雑穀をめぐる正しい知識の普及と、健全な市場形成を支える人材育成を、今後も継続的に行っていく方針です。
現在、第65回雑穀エキスパート講座の受講申込みを受け付けています。
■ 第65回 雑穀エキスパート講座 概要
受講形態：オンライン動画受講
認定試験：オンライン方式
講座の概要、日程、受講方法等の詳細は、下記ページをご覧ください。
https://www.zakkoku.jp/ex65-recruitmentinfo
■ 一般社団法人日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、雑穀の普及と健全な市場形成等を目的に2004年に設立。
資格講座の運営、調査研究、情報発信、表彰制度（日本雑穀アワード）などを通じて、雑穀の価値と可能性を広く社会に伝える活動を行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337290&id=bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
