»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç £Ê£Á¥¿¥¦¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£µÆü¤Þ¤Ç¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿²ñ°÷¤ÎÊý2,000Ì¾ÍÍ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¨¤ë300±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ä½Ü¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÊÃ±¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£Õ£Ò£Ì¡§
https://www.ja-town.com/shop/contents3/app_cp251216.aspx
¡Ú¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Û
¥¢¥×¥ê¤Ï°Ê²¼¤Î¥¹¥È¥¢¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë App Store (iOS)¡§
https://apps.apple.com/jp/app/j%EF%BD%81%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3/id6748817616
¡Ê£²¡Ë Google Play (Android)¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ja_town.app&hl=ja
¡Ú¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
´ü¡¡ ´Ö ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£±£¶Æü¡Ê²Ð¡Ë～ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÇÀèÃå2,000Ì¾ÍÍ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë300±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Û
£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ(£Ê£ÁÁ´ÇÀ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÆüËÜ¤ÈÊë¤é¤½¤¦¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÇÀ¶¨¡Ê£Ê£Á¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢³Æ»ºÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿½Ü¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ê£Á¥¿¥¦¥ó¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡Ö¤¸¤§ーÂÀ¡×¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.ja-town.com/shop/f/f0
¡Ú¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Û
¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤Î½Ü¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ðÊó¤òÅÔÅÙÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/ja_jatown