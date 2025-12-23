一般社団法人日本フレスコボール協会が、2026年3月7日と8日に『フレスコボールショウナンカップ-鵠沼-2026』を開催すると発表しました。









開催地となる湘南エリアは6つの公認地域クラブが活動しており、同協会は「フレスコボール東の聖地」と位置づけています。大会名に特定の海岸名ではなく「湘南」という広域な名称が採用された背景には、エリア全体のさらなる普及や発展を目指す協会の意向が込められていると説明されています。









本大会は、2026年度の日本代表ペアを選出する『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』の第2戦として行われます。オフシーズンを経て新たなペアがデビューする場となることも多く、2026年シーズンの動向を占う一戦として注目されるとみられます。









フレスコボールはブラジル発祥のビーチスポーツで、対戦形式ではなく2人が協力してラリーを続けることを特徴としており、「思いやりのスポーツ」とも言われています。会場での観戦や体験は無料とのことです。





大会概要

・イベント名: フレスコボールショウナンカップ-鵠沼-2026

・日時: 2026年3月7日（土）、8日（日）

・場所: 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 湘南海岸公園ビーチレクリエーションゾーン内

・主催: 一般社団法人日本フレスコボール協会（JFBA）

・主な特徴:

・2026年度日本代表選考ツアーの第2戦。

・観戦、体験は無料。



