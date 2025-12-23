¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¦¥³¥¢¡¢ISIC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅÆÃÊÌ¹Ö±é¤ËÅÐÃÅ¡¡¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö´°Á´°Å¹æ(Complete Cipher)¡×µ»½Ñ¤ò²òÀâ
¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¦¥³¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ±§Íø)¤Ï¡¢International Security Industry Council of Japan(ISIC¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¼çºÅ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¡Ö´°Á´°Å¹æ(Complete Cipher)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥Ë¥åー»³²¦¥Û¥Æ¥ë²ñµÄ¼¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ª¤è¤ÓÀèÃ¼µ»½ÑÊ¬Ìî¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾·ÂÔÀ©¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃæ¡¢½¾Íè¤Î¸ø³«¸°°Å¹æÊý¼°¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÍèÅª¤Ê²òÆÉ¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼èÆÀ¤·¤¿°Å¹æ¥Çー¥¿¤ò¾Íè¤Î·×»»Ç½ÎÏ¸þ¾å¤ò¸«±Û¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¡ÖHarvest Now, Decrypt Later¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¼°Ò¤â¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´°Á´°Å¹æ(Complete Cipher)µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¦¥³¥¢¤¬³«È¯¤¹¤ë¡Ö´°Á´°Å¹æ(Complete Cipher)¡×¤Ï¡¢¿ô³ØÅª²¾Äê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ ¾ðÊóÍýÏÀÅª°ÂÁ´À ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿°Å¹æµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Æ±µ»½Ñ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢
ÎÌ»ÒÂÑÀ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°Å¹æÀß·×
½¾Íè°Å¹æÊý¼°¤È¤Î¹½Â¤Åª¤Ê°ã¤¤
¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡¢ÄÌ¿®¡¢IoTÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À
¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ»½ÑÅª´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¦¥³¥¢¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ÂÁ´¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¦¥³¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¦¥³¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾ðÊóÍýÏÀÅª°ÂÁ´À¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö´°Á´°Å¹æ(Complete Cipher)¡×µ»½Ñ¤òÃæ³Ë¤È¤·¡¢¼¡À¤Âå¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
