EY Japan、AI活用によるサステナビリティ関連リスク・機会の特定とモニタリングの効率化で経営支援を強化

EY Japan（東京都千代田区、チェアパーソン 兼 CEO 貴田 守亮）は、データサイエンスとサステナビリティのプロフェッショナルが独自に開発したAIツールを活用してサステナビリティ関連リスク・機会の特定とモニタリングを効率化することで、クライアントのサステナビリティ経営コンサルティングサービスをより一層強化したことをお知らせします。

背景：企業経営におけるサステナビリティへの対応要請の高度化・複雑化

「サステナビリティ関連リスク・機会」とは、企業が持続可能な事業活動を行う上で考慮すべきESG（環境・社会・ガバナンス）に関するさまざまな課題から生じるリスクとそれらの解決により生まれるビジネスチャンスのことです。対応を怠れば、サプライチェーンでの環境破壊や人権侵害によるブランド毀損（きそん）、気候変動への未対応による事業所の損害など、事業の持続性が脅かされる可能性があります。一方、脱炭素技術や資源循環技術の早期開発による新規市場の形成・獲得、開示フレームワークに沿った適切な情報開示・対話による信頼獲得など、サステナビリティの潮流を捉えた経営改革や情報開示は、新たなビジネスチャンスの獲得につながります。

企業は、サステナビリティ関連のリスクと機会を特定・評価し、対応策を検討して、経営層や事業部門を巻き込み、事業や経営に与える影響を具体的に理解し、実行につなげることが求められます。さらに、分析結果を自社のパーパスや社会への提供価値、ブランド戦略と整合させ、差別化を図り、開示を通じてステークホルダーの共感や信頼を得ることが重要です。しかし、サステナビリティ関連のリスクや機会を網羅的に特定し、膨大な情報から、重要な外部環境の変化のみをタイムリーにモニタリングするのは、時間と労力がかかります。今後、企業は情報収集などの単純作業を効率化し、収集した情報を元に戦略策定や情報開示、ステークホルダーとの対話といった付加価値の高い業務に集中することが求められます。

独自開発AIツールを活用したサステナビリティ経営支援の提供

こうした状況を踏まえ、EY Japanのデータサイエンスとサステナビリティのプロフェッショナルが独自に開発したAIツールをコンサルティングサービスに導入し、サステナビリティ関連リスク機会の分析およびモニタリングを効率化します。有価証券報告書や統合報告書等に記載されている競合他社の開示動向や外部環境の変化に関するニュース記事など大量の公開情報をLLMに読み込ませることで、リスクと機会の特定や外部環境の変化に関するモニタリングを効率化・高度化します。

AIツールの主な機能

1. サステナビリティリスク機会ファインダー

・クライアントが対応するべきサステナビリティリスク・機会をSASB（サステナビリティ会計基準審議会）など国際的な開示基準に沿って、AIが情報を収集

2. サステナビリティ情報モニタリング

・ クライアントが重要視するサステナビリティリスク・機会に関連した動向のみをAIがモニタリングし、定期的にアラートを上げる

これらのAIツールを活用し、大量の公開情報を効率的に収集・整理でき、クライアントはサステナビリティ経営戦略・計画策定や情報開示・ステークホルダー対話など、企業価値向上に直結する付加価値の高い業務に集中できます。特に、今まで人間が収集しきれなかった情報を網羅的かつ構造的に収集することで、正確な意思決定を行うことが可能になります。

さらに、将来的にはクライアント自身が分析・意思決定に活用できるサービス提供を検討しており、ユーザー自身がサステナビリティ関連のリスクや機会策定、外部環境変化に関する情報収集をタイムリーかつ効率的に行うことができるようになります。戦略策定や対応策の検討・実行など高度な専門知識が求められる分野は、EY Japanが伴走支援します。

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 サステナビリティ室 室長 パートナー 尾山 耕一のコメント：

「サステナビリティ経営を通じて企業価値を向上するためには、事業部門をはじめ全社の巻き込みが不可欠です。サステナビリティにかかるリスク機会の特定と対応は、その実現に向けた重要なアクティビティです。一方で、補足しなくてはならない情報は多岐にわたり、また日々目まぐるしく変化します。人間だけでなくAIの力も借りることが、合理的です。これからのサステナビリティ経営は、人間とAIが協力して推進されていくべきだと考えます」

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 データサイエンスリーダー パートナー 小林 元のコメント：

「AI技術の進歩により、これまで人間には難しかった大量情報の網羅的な処理が現実となりました。しかし、重要なのは単なる技術導入ではなく、人間の専門知識とAIの処理能力をいかに組み合わせるかです。私たちが開発したツールは、情報収集・整理をAIが担い、戦略策定や実行支援を人間が行うという役割分担を実現します。テクノロジーの活用で情報の質と量を飛躍的に向上させることで、クライアントの意思決定をより高度なレベルへと押し上げていきます」

EY Japan 気候変動・サステナビリティ・サービス（CCaSS） サステナビリティ開示・保証ソリューションリーダー プリンシパル 川粼 武史のコメント：

「制度開示におけるサステナビリティ開示では、リスクと機会を網羅的に特定することが極めて重要です。AIを活用することで、外部環境やサプライチェーン全体を含む多様な情報を横断的に分析できるようになり、投資家やその他のステークホルダーに対してより透明性の高い情報開示が可能になります。AIの活用を通じて、環境変化に応じたリスクと機会の分析を継続的に更新することで、情報開示を単なるコンプライアンス対応にとどめず、経営戦略の高度化につなげていくべきだと考えます」

画面イメージ

