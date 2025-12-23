¡ã·²ÇÏ¡ä¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¡ª¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡ªÊú¤¨¤Æ¡ª²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à·²ÇÏ¤Î¿·½Õ¡È½ÜÂÎ¸³¡Éº×¤ê¤ò1·î¤Ë³«ºÅ
·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¡Ö¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È½Ü¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªº×¤ê¡ª¡Ù¤ò1·î¤Î°ì¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥óºÇÀ¹´ü¤Î²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤Ï¡¢¸®Àè¥Æ¥ó¥È»Ô¤ÇÄ¾Çä²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤Í¤®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤â¤Ç¤¡È¾Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡ÉÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¦»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤Ç½Ü¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸µÆü¤Ë¤Ï¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¤ªÈ¤¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¼è¤ê¡¦Íî²ÖÀ¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£À§Èó¤´²ÈÂ²³§ÍÍ¤Ç¡¢¸µÃ¶Áá¡¹Á´½¸Ãæ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ªÆÀ¤µ¡¦³Ú¤·¤µ¡¦¤ª¤¤¤·¤µ¡¢½éÆü¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆÍ¤»É¤·ÊüÂê¡¦Ä¹¤Í¤®¡×¤ä¡ÖÊú¤¨¹þ¤ßÊüÂê¡¦ÇòºÚ¡×¤â³«ºÅ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´î¤Ó¤ä¾Ð´é¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡ª
ÃÏ¸µÀ¸»º¼ÔÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë»ºÄ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤Þ¤°¤íÐ§²°¤È¤È´Ý¡×¤«¤é¤Ï¡¢²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò»È¤Ã¤¿ÁÏºî¤Þ¤°¤íÊÛÅö¡Ö¤³¤ì¤¾¡ª¥°¥ó¥ÞーÊÛÅö¡×¤â´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÊÌÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö·²ÇÏ¸©Ì±¤Î¸Ø¤ê¤ÈÌ´¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¤ªÊÛÅö¡ªÆÃ¤Ë¥°¥ó¥Þー¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¸ø¼°HP¡§ https://www.jyousyu-muranoeki.com/
¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªº×¤ê¡ª
¡Ú¤Í¤®¡ª¤Í¤®¡ª¤Í¤®¡ª²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¡ª·²ÇÏ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¡È¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡ª¡É¡Û
¤Í¤®¡ª¤Í¤®¡ª¤Í¤®¡ª²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¡ª²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®Ä¾Çä²ñ
·²ÇÏ¤ÎÅß¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÌîºÚ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Âçº¬¤äÇòºÚ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢Î¤°ò¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È½Ü¤ÎÌ£³Ð¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¬¡Ö²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¡×¡£
¼Ñ¤Æ¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¥È¥í¥Ã¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É´Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸®Àè¥Æ¥ó¥È»Ô¤Ç¤Ï¡Ö²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®Ä¾Çä²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¤´¼«Ê¬¤ÇÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤ËÀ§Èó¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾Æ¤¯³Ú¤·¤µ¤È¡¢¿©¤Ù¤Æ´¶Æ°¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¸®Àè¥Æ¥ó¥È»Ô¡¦²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®Ä¾Çä²ñ(·²ÇÏ¸©»º)
³«ºÅÆü¡¡¡§1·î10Æü(ÅÚ)¡¦1·î11Æü(Æü)¡¦1·î12Æü(·î)
»þ´Ö¡¡¡¡¡§9»þ～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»²²ÃÎÁ¶â¡§1ËÜ100±ß(ÀÇ¹þ)～
¡Ú¸µÃ¶¤«¤é¡ÈÍî²ÖÀ¸¡É¤ËÁ´½¸Ãæ¡ª²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡ª¡Û
¸µÃ¶¤«¤é¡ÈÍî²ÖÀ¸¡É¤ËÁ´½¸Ãæ¡ª
¸µÆü¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö¤ªÈ¤¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¼è¤ê¡¦Íî²ÖÀ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¡ª½ÂÀî»Ô»º¤Î¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¤³ÌÉÕ¤Íî²ÖÀ¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÈ¤¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¥¶¥ë¤«¤´¤Ø¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃÎÁ¶â¤Ï100±ß(ÀÇ¹þ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼ê·Ú¡õÄ¶¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£Ç¯»Ï¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÍî²ÖÀ¸¡ª¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÉ¬»ê¤Î¿·½Õ¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¤ªÈ¤¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¼è¤ê¡¦Íî²ÖÀ¸(·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô»º¾®ÌîÍÍ)
³«ºÅÆü¡¡¡§1·î1Æü(ÌÚ)
»þ´Ö¡¡¡¡¡§9»þ～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»²²ÃÎÁ¶â¡§1²ó100±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÆÍ¤¤¤Æ¡ª»É¤·¤Æ¡ªº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡ª·²ÇÏ¤ÎÄ¹¤Í¤®¡ªÆÍ¤»É¤·ÊüÂê¡ª¡ª¡ª¡Û
¤Í¤®ÆÍ¤»É¤·ÊüÂê¡ª¡ª¡ª
Âç¿Íµ¤´ë²è¡ÖÆÍ¤»É¤·ÊüÂê¡¦Ä¹¤Í¤®¡×¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¡ªÀìÍÑÂÞ¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹¤Í¤®¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª·²ÇÏ¤Î¤Í¤®¤Ï²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤³¤Î»þ´ü¤Î·²ÇÏ¤ÎÄ¹¤Í¤®¤Ï¼ÂÍÑÅª¤Ç¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡ÆÍ¤»É¤·ÊüÂê¡¦Ä¹¤Í¤®(·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô»ºÆàÎÉÍÍ)
³«ºÅÆü¡¡¡§1·î3Æü(ÅÚ)¡¦1·î4Æü(Æü)
»þ´Ö¡¡¡¡¡§13»þ～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»²²ÃÎÁ¶â¡§1²ó300±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÁ´¿È¤ÇµðÂçÌîºÚ¤òÊú¤¨¹þ¤á¡ª¥ÉÇ÷ÎÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊú¤¨¹þ¤ßÊüÂê¡¦ÇòºÚ¡×¡Û
¡ÖÊú¤¨¹þ¤ßÊüÂê¡¦ÇòºÚ¡×
¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ÉÇ÷ÎÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊú¤¨¹þ¤ßÊüÂê¡×1·î¤ÏÇòºÚ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡£½ÂÀî»ÔÀÖ¾ëÄ®»º¤Î¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤µðÂçÇòºÚ¤ò»ÈÍÑ¡£À©¸Â»þ´Ö30ÉÃ¤Î´Ö¤ËÇòºÚ¤òÊú¤¨¹þ¤á¤ë¤À¤±Êú¤¨¹þ¤ß¡¢¡Ö¤»ー¤Î¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë»ý¤Á¾å¤²¡ªÁ´¿È¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»ý¤Á¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¡¢¤ß¤´¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Ëè²ó¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Êú¤¨¹þ¤ßÊüÂê¡¦ÇòºÚ(½ÂÀî»ÔÀÖ¾ëÄ®»º³ÑÅÄÍÍ)
³«ºÅÆü¡¡¡§1·î17Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡¡¡¡¡§13»þ～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»²²ÃÎÁ¶â¡§1²ó500±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥°¥ó¥Þー¤Î¸Ø¤ê¤ÈÌ´¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¡Ö¤³¤ì¤¾¡ª¥°¥ó¥ÞーÊÛÅö¡×¡Û
¥°¥ó¥Þー¤Î¸Ø¤ê¤ÈÌ´¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¡Ö¤³¤ì¤¾¡ª¥°¥ó¥ÞーÊÛÅö¡×
³¤¤Ê¤·¸©¡¦·²ÇÏ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Þ¤°¤í¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÉ¾È½¤Î¡Ö¤Þ¤°¤íÐ§²°¤È¤È´Ý¡×¤Ï¡¢Ï¢Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆ±Å¹¤¬¡¢²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤Î½Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¾Æ¤²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤È¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÁÏºî¤Þ¤°¤íÊÛÅö¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤³¤ì¤¾¡ª¥°¥ó¥ÞーÊÛÅö¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¡Ö·²ÇÏ¸©Ì±¤Î¸Ø¤ê¤ÈÌ´¡ª¡×²¼¿ÎÅÄ¤Í¤®¤È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¤Þ¤°¤í¡ªÃÏ¸µ¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢ÞÕ¿È¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î5Æü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¡¢°ìÆü¸ÂÄê5¿©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´°ÇäÉ¬»ê¤Î¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤°¤íÐ§²°¤È¤È´Ý¤Î¥ªー¥×¥óÁ°¤ËÅ¹Æâ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¤³¤ì¤¾¡ª¥°¥ó¥ÞーÊÛÅö¡×(¥¢¥ì¥ë¥®ー/ÂçÆ¦¡¦¾®Çþ¡¦¤´¤Þ)
ÈÎÇäÆü¡¡¡§12·î30Æü(²Ð)¡¦31Æü(¿å)¡¦1·î1Æü(ÌÚ)¡¦2Æü(¶â)¡¦3Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡¡¡¡¡§10»þ～³ÆÆü¡Ö¸ÂÄê5¿©¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾ì½ê¡¡¡¡¡§Å¹Æâ¡Ö¤Þ¤°¤íÐ§²°¤È¤È´Ý¡×¥«¥¦¥ó¥¿ー
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¿©540±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ï¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº×¤ê¡ª¡×¡Û
¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº×¤ê¡ª¡×
¡Ú¡Ö¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
·²ÇÏ¸©¤Î¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡Ä¤½¤ì¤¬¡Ö¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¡×¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ·ÀÌóÇÀ²ÈÍÍ¤ËËèÄ«¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯½Ü¤Î»ºÄ¾ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¶¿ÅÚ¿©¤ä¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¿©Ê¸²½¤ä¼¡À¤Âå¤Î¤ª¼êÅÚ»º¤Þ¤Ç¡¢·²ÇÏ¤Î¿©¤òÍÍ¡¹¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö¿©¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ëÉÊ¤¾¤í¤¨¤È¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë°é¤ß¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¡Ö·²ÇÏ¤é¤·¤µ¡×¡Ö¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¤é¤·¤µ¡×¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï·²ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤ÈºÆÈ¯¸«¤ò¡ªÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡ª¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¡ªÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§ ¢©377-0204¡¡·²ÇÏ¸©½ÂÀî»ÔÇò°æ2261ÈÖÃÏ
±Ä¶È»þ´Ö¡¡ ¡§ 9:00～17:00
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 0279-25-8500
Ã´Åö/ÌðÌîÌÜ¡§ 080-8655-7807
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ http://jyousyu-muranoeki.com/
¡ã¥¢¥¯¥»¥¹¡ä
¡¦¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý
¡¡´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡ÎýÇÏI.C¢ª(80Ê¬)¢ª½ÂÀî°Ë¹áÊÝI.C¢ª¹ñÆ»17¹æ²¼¤ê(¾ÂÅÄÊýÌÌ¤Ø10Ê¬)
¡¡½ÂÀî°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂ¦(¹ñÆ»17¹æ¾å¤êÀþÂ¦)
¡¦ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý
¡¡¾å±Û¿·´´Àþ¡¡Åìµþ¢ª(60Ê¬)¢ª¹âºê¡¡¾å±ÛÀþ¾è´¹¡¦¹âºê¢ª(20Ê¬)¢ª½ÂÀî±Ø
¡¡Ï©Àþ¥Ð¥¹¡¡½ÂÀî±Ø¢ª(15Ê¬)¢ª½ÂÀî°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÁ°²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ(5Ê¬)
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤Ä¤¸°Ã
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ²Ï±Û ·É¿Î
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©377-0204¡¡·²ÇÏ¸©½ÂÀî»ÔÇò°æ2261
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ²Û»Ò(ÏÂ¡¦ÍÎ)¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡Ö¾å½£¡¦Â¼¤Î±Ø¡×¤Î±¿±Ä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ http://www.tsutsujian.com/