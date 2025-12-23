インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、『ドラゴンボールZ』江戸切子グラスの販売を限定各400点で開始いたしました。





本品は、国の伝統的工芸品にも指定されている東京のガラス工芸「江戸切子」の熟練職人が、一点一点手作りで制作する高級グラスです。





孫悟空のオレンジ、ベジータのブルー。鮮やかで美しい色被せ硝子のキャンバスに匠の技を尽くして刻まれたのは、超サイヤ人になった孫悟空とベジータの眩いパワー。

ふたりが放つ「力強い必殺技」のきらめきが、大胆かつ繊細な手切りやサンドブラストを駆使して見事に表現されています。





さらにグラスの反対側には、7つのドラゴンボールが揃った瞬間の神龍が顕現！ 孫悟空グラスには「喜びが久しく繋がる」願いを込めた吉祥の菊つなぎ文様が、ベジータグラスには「宇宙・無限」を表す麻の葉文様が高度な手切りカットで浮かび上がります。





グラスの上からの眺めも素晴らしく、輝きが広がる様はそれぞれの必殺技をイメージしてグラス下部に深い切り込みをプラス。360度、どの角度からも『DRAGON BALL』の世界をお楽しみいただけます。





各グラスは、それぞれ『ドラゴンボールZ』のロゴと「四星球」を天面にあしらった特製桐箱に収めてお届けいたしますので、大切な方への贈り物にも最適です。

2025年12月23日（火）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました

商品特設ページ：https://iei.jp/db-edokiriko/





■孫悟空

力強いオレンジの色被せ硝子に、超サイヤ人になった孫悟空が必殺技を構える！その背景には超サイヤ人とドラゴンボールの星をイメージした吉祥紋「菊つなぎ文様」が熟練職人の手切りで施されました。グラスを上から見ると必殺技が輝いているかのように見える、下部の深いカットもポイント。

反対側には迫力ある神龍の描き下ろしイラストが、菊つなぎ文様とともに刻まれています。

「喜びが久しく繋がる」願いを込めた高度な手切りによる菊つなぎ文様。ドラゴンボールの星のイメージとともに、孫悟空の驚異的な成長を表現。

必殺技が放たれた瞬間の輝きを、深く刻まれた下部のカットで演出。

底面には7個揃ったドラゴンボールとエディションナンバーを刻印。

■ベジータ

クールなブルーの色被せ硝子に、熱く輝く超サイヤ人ベジータの姿が刻まれた江戸切子グラス。伝統技「手切り」による麻の葉文様が無限のパワーを発するかのよう。必殺技をイメージしたグラス下部の丸切りカットで、強烈なエネルギーを表現。

反対側には躍動する神龍の描き下ろしイラストに手切りの麻の葉文様をプラス。

宇宙・無限を表す麻の葉文様。鎌倉時代から仏像や曼荼羅に用いられた、強い生命力の象徴です。

円形の手切りで、ベジータの代表的な技の輝きを表現。

底面には7個揃ったドラゴンボールとエディションナンバーを刻印。





『ドラゴンボールZ』のロゴと「四星球」が天面にデザインされた、オリジナルの高級桐箱に収めてお届けします。





■商品情報

商品名：『ドラゴンボールZ』江戸切子グラス

種類：全2種（孫悟空／ベジータ）

価格 ：各44,800円（税込49,280円）

限定：各400点

発売日：2025年12月23日（火）

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/db-edokiriko/

(c)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

■商品仕様

【江戸切子グラス】

●材質：クリスタルガラス

●サイズ（約）：高さ8×最大径8cm（底径5cm）

●日本製

※色や硝子の厚みには多少の個体差があります。

※職人が一点一点手作りするため、模様の出方などが写真と多少異なる場合があります。

【特製桐箱】

●材質：桐

●サイズ（約）：幅10.1×奥行き10.1×高さ10cm

●日本製

※※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります

※3月20日以降は、本商品の販売表記内容が一部変更されます。（商品の内容・仕様に変更はございません）

■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。