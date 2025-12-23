全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、韓国ドラマ「ポンダンポンダン 王様の恋」を12月28日（土）夕方4:00から放送開始いたします。

１．番組概要

人気K-POPアイドルグループ「HIGHLIGHT」ドゥジュンが時代劇に初出演した傑作ラブストーリー！名君として名高い朝鮮王朝第4代王・世宗の若き日の姿を、ドゥジュンが熱演。「ああ、私の幽霊さま」「恋愛の発見」のキム・スルギがヒロインである男装女子を演じる。2015 Asian Television Awards 短編ドラマ部門 最優秀賞受賞作を受賞したファンタジー時代劇！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/korea/pondan/■番宣映像：https://youtu.be/uUMUIc0Aa8s■画像クレジット：ⓒ2015MBC

2．あらすじ

https://www.twellv.co.jp/program/korea/pondan/YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=uUMUIc0Aa8s

数学が苦手な高校３年生のダンビは、たった一度の試験で人生が左右されることに嫌気がさし、大学入試当日、試験から逃げ出してしまう。雨の降る中、行く当てもなく公園で佇んでいたダンビは、水たまりを見つめているうちに引き込まれるように足を踏み入れ、そのまま水中へ飲み込まれる。そして、水面から顔をだすと、そこはなんと、朝鮮時代の王宮だった…！？成り行きで世宗に数学を教えることになったダンビは、宦官に間違われ内侍として世宗に仕え始めるが…。

3．放送スケジュール

12月28日（日）夕方4:00～ 放送スタート (全3話 /韓国語・日本語字幕)第1話 ：12月28日（日）夕方4:00～5:00第2・3話：1月4日（日）ひる1:00～3:00

4．キャスト

役名：キャスト世宗：ユン・ドゥジュンチャン・ダンビ：キム・スルギ昭憲王后：チン・ギジュヨン：アン・ヒョソブ

5．スタッフ

演出/脚本：キム・ジヒョン

■BS12 トゥエルビについて■三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/