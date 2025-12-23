瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、新しい一年の幕開けを祝う期間限定コース『新年の華やぎ会席』を、2026年1月2日（金）から31日（土）まで提供いたします。Oh-SOBAR新年の華やぎ会席：https://oh-sobar.com/news/oiwai2026/

本会席は、新春ならではの“おせち”をテーマに、淡路島の豊かな食材と縁起の良い意味を込めた逸品を揃えた特別な内容です。前菜には、開運・繁栄を込めた「叩きごぼう」、一年を“まめ”に働けるように祈りを込めた「黒豆の白和え」など、新年にふさわしい品々が並びます。「金時人参の紅白真丈」は、彩り豊かな旬のお野菜と金箔をあしらい華やかな一皿に。メインの「淡路牛すきやき」は、淡路牛の深い旨味と冬野菜の甘味が調和した贅沢な味わいで、淡路島の北坂養鶏場の純国産鶏卵を絡めることで、よりまろやかにお召し上がりいただけます。締めには、二八蕎麦と変わり蕎麦が愉しめる自慢の冷蕎麦と、淡路鯛の旨味を引き出した出汁が香り立つ冬季限定の温蕎麦をご用意。デザートのおしるこは、お祝いの象徴である紅白に彩り、濃厚な味わいでコースを締めくくります。一品一品に願いと彩りを込めた『新年の華やぎ会席』で、淡路島ならではの“福”とともに新しい一年をお迎えください。

Oh-SOBAR 『新年の華やぎ会席』 概要

提供： 2026年1月2日（金）～1月31日（土）提供時間： ランチ／11：00～15：00、ディナー／17：00～21：00（ラストオーダー 19：00）料金： 8,800円（税込）メニュー： 新年の華やぎ会席 ・前菜5種盛り／叩きごぼう、黒豆の白和え、あんぽ柿サワークリーム、梅人参、ぶりの昆布巻き・椀／金時人参の紅白真丈・造り盛合せ・焼物／和風コロッケ、たまねぎまんじゅう、茶ぶりなまこ・メイン／淡路牛すきやき・蕎麦（温又は冷）・デザート／紅白おしるこ備考： 食材の仕入れ状況により提供できない可能性がございます。詳細・予約： https://oh-sobar.com/news/oiwai2026/住所： 兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2HP： https://www.oh-sobar.comInstagram： https://www.instagram.com/ohsobar/問合わせ：「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）E-mail info@oh-sobar.com