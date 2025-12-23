リゾーツ琉球株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長：兼城 賢成）は、2025年12月13日（土）、瀬長島野球場にて、地域の少年野球チームに所属する小学生を対象とした「瀬長島少年野球教室～里崎智也さんに学ぶ～」を開催しました。

本イベントは、瀬長島における開発計画が進む中でも、地域とのつながりを大切にし、青少年の健全育成や地域スポーツの振興に寄与することを目的に企画しました。スポーツを通じて子どもたちの成長を支え、「地域発展」「地域貢献」という当社の理念を具体的な行動として示す取り組みです。開会式には、豊見城市の徳元次人市長が出席し、本教室の開催にあたって尽力した関係者や協賛企業への感謝の言葉が述べられました。また、「みなさんの熱意が天候にも恵まれた一日につながった」と参加者をたたえ、さらに、長年プロの世界で活躍してきた里崎智也さんから直接指導を受けられることは「この上ないチャンス」であり、この経験を今後の成長につなげてほしいと激励。将来的には教室を継続し、後輩へと受け継がれていくこと、そしてこの場からスター選手が誕生することへの期待が語られ、会場は期待感に包まれながらイベントの幕を開けました。

教室には、豊見城市内の少年野球チームに所属する小学6年生35名が参加。元千葉ロッテマリーンズ捕手の里崎智也さんを講師に迎え、キャッチボールやバッティング、捕手指導など、基本的な指導に加え、一人ひとりに合わせたフォームの改善も行われました。子どもたちのみならず、帯同した各チームのコーチ陣もプロの視点からのアドバイスに真剣に耳を傾け、普段の練習では得られない気づきを次々と吸収している様子でした。特に、普段は捕手に特化した指導を受ける機会の少ないキャッチャーの子どもたちは、プロの経験に基づいた実践的な指導を直接体感し、終始うれしそうな表情で熱心に練習に取り組んでいました。

教室の後半には、参加チーム代表と里崎さんによる「1打席対決」を実施しました。協賛企業・スポーツテイクワンの協力により新品の公式球を使用し、「忖度はしない！」という里崎さんの宣言どおりの真剣勝負が繰り広げられ、保護者の声援も加わって球場はこの日一番の盛り上がりを見せました。プロとの対戦を通じて、子どもたちは挑戦することの楽しさや難しさを体感している様子でした。

また、当日は気温26度、日差しも強い中での開催となりましたが、大塚製薬株式会社の協力により、水分補給に関する講話とスポーツに適したドリンク「ボディメンテ」の配布を実施。参加者・関係者ともに体調不良者を出すことなく、安全にイベントを終えることができました。参加した子どもたちからは「フォームの改善がとても勉強になった」「もっと野球が好きになった」といった声が寄せられ、保護者からも「貴重な体験になった」と好評の声をいただきました。

リゾーツ琉球は、今後も地域と連携しながら、子どもたちの健全な成長を支える取り組みや、地域に根ざした取り組みを継続してまいります。

■ 開催概要

イベント名：瀬長島少年野球教室～里崎智也さんに学ぶ～開催日：2025年12月13日（土）9:45～14:00会場：瀬長島野球場（A・B面）対象：豊見城市内少年野球チーム所属 小学6年生参加者：35名講師：里崎 智也さん（元千葉ロッテマリーンズ 捕手）内容：キャッチボール、バッティング、捕手指導、バッティング対決来賓：豊見城市 徳元 次人市長、豊見城市スポーツ少年団 入稲福 尚本部長、主催：リゾーツ琉球株式会社共催：豊見城市スポーツ少年団後援：豊見城市教育委員会協賛：株式会社渡南エンジニアリング／株式会社DeKAN／株式会社Rui’s／株式会社MIND／マハエ法律事務所／大塚製薬株式会社／スポーツテイクワン（順不同）

■ 会社概要

会社名： リゾーツ琉球株式会社所在地： 沖縄県豊見城市字瀬長174-5代表者： 代表取締役社長 兼城賢成事業内容： ホテル・温浴施設・商業運営ほかURL： https://www.company.resorts.co.jp/