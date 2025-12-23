LOHASTA home「埼玉県環境住宅賞」にて協議会会長特別賞受賞！
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に展開する、高性能住宅を手掛ける新築ブランド「LOHASTA home（ロハスタホーム）」は、「第12回 埼玉県環境住宅賞」において、1作品が協議会会長特別賞を受賞しました。
（2025年12月22日 表彰式にて公式発表）
埼玉県住まいづくり協議会が主催する「埼玉県環境住宅賞」は、環境にやさしい住宅・まちづくりの取組事例を募集し表彰するものです。
LOHASTA homeの受賞作品は「passiv design（パッシブデザイン／グッドデザイン2015受賞）（※1）」で設計しており、住宅の省エネ・断熱性能が国策として進められている中、今後益々需要増が期待される「passiv design」を中心に据え住宅性能とデザイン性の更なる向上の為に精進して参ります。
（※1）passiv design：パッシブデザインとは建築設計手法の一つです。自然エネルギーを活用し、特別な機械装置を使わずに、建物の躯体・構造や原材料などの工夫によって熱や空気の流れをコントロールし、快適な室内環境を作り出します。具体的には、家ごとに最も効果的に「光と風」を採り込み、同時に断熱性能も高めることで、極力エアコンに頼らず、1年中快適な御家が実現可能になります。この先進の技術と自然の力を調和させた御家づくりは、2015年度グッドデザイン賞を受賞しました。OKUTAではリフォーム・リノベーション・新築の全てにおいてこの要素を取り入れ、日本の風土に適した「日本型パッシブハウス」を創造しています。
《 「第12回 埼玉県環境住宅賞」LOHASTA home受賞作品 詳細 》
【新築部門 協議会会長特別賞】
「人が集い 光と景が巡る家 ～地方創生～」
設計施工：LOHASTA home
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337768&id=bodyimage1】
▼LOHSATA homeホームページ
https://lohasta.jp/
《 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて 》
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介（OKUTA不動産）・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
