微細加工革命の中核へ――CAGR10.6%で拡大するUVナノインプリント装置市場
UVナノインプリント装置とは、紫外線硬化樹脂を用いてナノスケールのパターンを精密に転写する最先端リソグラフィ技術である。従来の光リソグラフィや電子線描画に比べ、圧倒的に低コストかつ高解像度で微細構造を形成できる点が特徴であり、半導体、光学デバイス、マイクロLED、バイオセンサーなど多分野で注目を集めている。この技術は、微細加工の限界に挑む「次世代の量産プロセス」として、製造現場における構造設計の自由度を大きく拡張し、電子デバイスの高性能化・軽量化・低消費電力化を実現する。特にフォトニクスやAR/VRディスプレイ分野では、ナノパターン光学素子の大量生産に欠かせないコア技術として位置づけられている。
成長が加速する市場--年率10%以上の高成長産業
LP Information調査チームの最新レポートである「世界UVナノインプリント装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/101657/uv-nanoimprint-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが10.6%で、2031年までにグローバルUVナノインプリント装置市場規模は2.97億米ドルに達すると予測されている。この背景には、従来のEUV露光に比べて装置コストが大幅に低いこと、ナノスケールでの量産性と再現性を両立できる技術成熟度の向上がある。特にマイクロLEDやメタサーフェス光学など、新興デバイス市場が量産段階に入ることで、精密転写技術への需要が急速に拡大している。また、半導体後工程での微細構造形成、フォトニクス実装基板やバイオチップ製造など用途の裾野も広がりつつある。今後は、量産対応型UV-NIL装置の普及とともに、研究用途中心だった市場が産業量産市場へと本格的に転換する段階にある。
図. UVナノインプリント装置世界総市場規模
図. 世界のUVナノインプリント装置市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、UVナノインプリント装置の世界的な主要製造業者には、EV Group、SUSS MicroTec SE、Canon Inc.、NIL Technology、Qingdao Tianren Micro Nano Technology Co., Ltd、Nanonex Corporation、Suzhou Guangduo Micro Nano Devices Co.,Ltd、SCIL Nanoimprint、Morphotonics、Pulin Technology （Hangzhou） Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約91.0%の市場シェアを持っていた。
競争構造の進化--EV Groupがリードする技術覇権
市場競争においては、オーストリアのEV Group（EVG）が依然として世界的リーダーの地位を保っている。EVGはナノインプリント装置の商用化を牽引してきた先駆的存在であり、半導体・光学用途双方に対応する高精度・高スループット装置を展開している。これに続くのがドイツのSUSS MicroTec SE、そして日本のCanon Inc.である。キヤノンは独自のナノインプリント技術をフォトリソグラフィ代替として発展させており、半導体業界での採用拡大を狙っている。
また、デンマークのNIL Technologyや中国のQingdao Tianren Micro Nano Technology、米国のNanonex Corporation、オランダのMorphotonicsなどが独自技術で市場シェアを競う構図となっている。特に中国勢は政府支援のもと、光学・ディスプレイ分野への応用開発を加速させており、地域間競争が激化している。各社は、装置の自動化、転写速度、パターン均一性、樹脂材料との相性など、工程効率と信頼性を高める方向で差別化を図っている。
