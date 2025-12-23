DFSK、戦略的な車種ラインナップを携えてエジプト市場に正式参入





今回のローンチは、同ブランドのインテリジェントな新エネルギーモビリティへの継続的な転換を象徴

カイロ、2025年12月23日 /PRNewswire/ -- DFSKは、インテリジェントな新エネルギー車両ブランドとして、エジプト・カイロでローンチイベントを開催し、戦略的な車種であるE5 PLUSに加え、さらに2つの新製品をエジプト市場に正式に投入しました。イベント当日の夜、砂漠と星空、そして都市景観を背景にピラミッドのシルエットがライトアップされ、インテリジェントな最先端の新エネルギー技術と古代文明との鮮烈な対話を生み出しました。このイベントは、DFSKにとってエジプト市場への初の正式参入を示すものであり、電動化およびスマートモビリティへの本格的な転換を加速させる中で、同ブランドの20年にわたる国際展開の歩みにおける重要なマイルストーンを象徴するものです。



DFSK, an intelligent new energy vehicle brand, held its launch event in Cairo, Egypt, officially introducing its strategic model E5 PLUS alongside two additional new products to the Egyptian market



グローバル展開20年、進化を続けるブランド

エジプト文明の永続的な象徴であるピラミッドは、深遠な歴史的遺産を体現しており、その精神は、DFSKが歩んできた20年にわたるグローバル展開の軌跡と、創業当初からのブランド理念と共鳴するものです。DFSKは2005年に海外市場へ初進出して以降、70の国・地域へと事業を拡大し、55万人のユーザーから信頼を獲得するとともに、1,000拠点を超える販売・サービスネットワークを構築し、信頼性に定評のあるブランドとしての確固たる基盤を築いてきました。電動化時代を背景に、DFSKは信頼性という中核DNAを堅持しながら、ユーザー中心の発想を軸に舵を切り続けています。新エネルギー技術とイノベーションを原動力として、同ブランドはグリーンかつスマートなモビリティの再定義に取り組んでいます。

ローンチイベントでは、SERES海外事業部副社長のVincent Zheng氏が次のように述べました。「El Tarek Automotive Groupとのパートナーシップのもと、E5 PLUSを含む新世代の車両をエジプトの消費者の皆様にお届けします。今後も研究開発への投資を継続的に拡大し、信頼性とインテリジェンスの融合をさらに深化させることで、世界水準の新エネルギー車を創出し、先進技術の恩恵を世界中のより多くの人々に届けていきます。」



Vincent Zheng, Associate President of SERES Overseas BU



DFSKのエジプト正規ディストリビューターであるEl Tarek Automotive Group副社長、Mohamed Tarek Ismail氏は、次のように述べました。「私たちの目標は急速な拡大ではなく、健全で持続可能な成長です。単に車を販売するのではなく、お客様との関係を築き、そのニーズに応えることに注力しています。当社のサービスレベルこそが、継続的な成功を支える秘訣です。」

3車種のラインナップ：スマート技術が多様なモビリティを実現

エジプトの「ビジョン2030」に導かれ、環境意識の高まりや関税ゼロ政策を含む政府の各種優遇策を背景に、同国の電気自動車市場は急速な成長を遂げています。こうした進化する市場環境は、DFSKの新エネルギーおよびインテリジェント モビリティ戦略にとって、極めて好機となっています。

ブランド刷新後に投入された初の戦略車種であるE5 PLUSは、デザイン、空間、インテリジェンス、性能、安全性という5つの中核的な強みを融合しています。高いコスト競争力を維持しながら、スマート音声インタラクション、快適かつエンターテインメント性に優れたコックピット、高効率バッテリー管理ソリューションなどの先進技術を統合し、より幅広いユーザーがスマート電動モビリティの利便性を享受できるようにしています。

新エネルギーを動力源とするE5 PLUSおよびE5はいずれも、SERES Super Electric Hybrid Systemと長距離走行性能を備え、実用性と汎用性に優れた電動モビリティを提供します。同時に、内燃機関を搭載したモデル600も投入されます。あらゆる利用シーンに対応する快適で広々としたキャビン、力強い走行性能、そして充実した安全装備を備え、多様なシーンにおけるユーザーの移動ニーズに応えます。



E5 PLUS



パートナー中心のエコシステムを構築し、共に成長へ

エジプトでのDFSKのローンチ成功は、グローバルにおけるブランド再活性化戦略の中で極めて重要な一歩を示すものです。新製品の投入にとどまらず、同社がパートナーと共に成長するユーザー中心のエコシステム構築に長期的に取り組む姿勢を明確に示しています。グローバルで共有されたプラットフォームを通じて、DFSKは顧客の声に積極的に耳を傾け、市場インサイトを活用しながら、製品の継続的な改良と進化を推進しています。同時に、DFSKは世界1,000拠点を超える販売・サービス拠点に対してデジタルツールおよび体系的な支援を提供し、緊密に連携しながら効率的かつプロフェッショナルなサービスネットワークの構築を進めています。今後、DFSKはトレーニング、デジタルツール、地域マーケティング支援という3つの重点分野への投資をさらに拡大していきます。新エネルギー製品に関する知識やアフターサービスを中心とした定期的な研修プログラムを含め、関係各所と緊密に連携しながら、効率的かつプロフェッショナルなサービスネットワークの構築を推進します。

絶え間ないイノベーション、ますます信頼性が高くスマートな製品、そしてより協働的なパートナーシップモデルを通じて、DFSKは地域のユーザーおよびパートナーと緊密に連携し、より持続可能でスマートなモビリティの未来を共に創り上げていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

