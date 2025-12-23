こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Z世代の感性で地域課題を解決。学生×FC大阪や長野県観光機構による「地域共創プロジェクト」の成果を公開
〜社会実装に挑む学生たちのこれまでの活動と実績報告〜
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：勝根 秀和、証券コード：3839、以下「当社」）は、学生団体「Local Bridge学生局」を通じて、地域課題を解決する企画やフィールドワークを行い地域創生に取組んでおります。
FC大阪と連携した「スポーツ×脱炭素」のデジタル施策や、長野県観光機構との共創プロジェクトを推進し、SNSでの2.4万回再生や有力地方紙への掲載等、従来の枠組みを超えた発信力を発揮しました。地域と若者の持続可能な関係性を構築する新たなスタンダードとして、その活動内容をご報告いたします。
「Local Bridge学生局」とは
「Local Bridge学生局」（以下、ＬＢ学生局）は、「地域もキャリアも幸せにする」をコンセプトに2024年７月７日に設立されました。若者が持続的かつ主体的に地域と関わり続けられる仕組みを構築し、地方創生に貢献することを目指しています。
これまでの活動実績
１．「FC大阪」と連携、学生視点で地域課題を解決。SNS動画は2.4万回再生を突破
プロサッカークラブ「FC大阪」と連携し、東大阪市の観光振興と脱炭素社会の実現を目的とした共創プロジェクトを展開しました。
https://digitalpr.jp/table_img/2273/125245/125245_web_1.png
本プロジェクトは、サッカーという親しみやすい分野を切り口に、地域外の人々への東大阪市の認知度向上に貢献しました。また、脱炭素という社会貢献テーマに学生ならではの視点で取組み、スポーツと地域活性化、そしてサステナビリティを融合させた新たなモデルを構築しました。
２．長野県観光機構と若者による共創プロジェクト。独自ツアー「Local Bridge学生局×NAGANO※テロワールツーリズム -オリジナルツアー-」を提唱
長野県観光機構と連携し、若年層への訴求を目的とした地域魅力発信プロジェクトを推進しました。
https://digitalpr.jp/table_img/2273/125245/125245_web_2.png
本プロジェクトは「信濃毎日新聞」にも掲載され、社会的注目も集めました。観光の専門家と学生が協働し、次世代の「旅」のあり方を提示する先進的なモデルとなっています。
※テロワール：「土地の個性」を意味する概念。気候や土壌だけでなく、そこで暮らす人や文化を含めた、その場所独自の「風土」を指します。
Local Bridge学生局が提供する４つのコア・バリュー
LB学生局は、地方創生に高い関心を持つ全国約100名の学生組織です。Ｚ世代のインサイト（本音）を突き動かす企画から、40万人のネットワークを活かした大規模拡散まで、一気通貫で地域の課題解決を支援します。
１．Ｚ世代の熱量を引き出す「インサイト企画力」
当事者世代だからこそわかる「心が動く瞬間」を言語化し、実行性の高い施策を立案します。若年層の関係人口創出に向け、机上の空論ではない、現場視点でのコンテンツ開発をご提案します。
２．全国を網羅する「機動力」と「送客力」
地域ツアーの運営から都市部でのＰＲイベント、キャリア支援連動型イベントまで、全国規模で学生を動員・送客することが可能です。キャリア意識の高い学生が揃う組織だからこそ、単なる観光に留まらない深いエンゲージメントを創出します。
３．デジタルネイティブによる「共感型プロモーション」
Instagramやnoteを活用し、Ｚ世代に「刺さる」クリエイティブを制作します。学生自身の言葉で語られるリアルな体験談や、独自の感性で切り取った動画・記事を通じて、従来の広告手法では届かなかった層へ地域の魅力を深く浸透させます。
Instagram：https://www.instagram.com/local_bridge_student/
note：https://note.com/localbridge_stu
４．国内最大級、約40万人の大学生ネットワーク
運営母体が保有する全国約40万人の会員基盤へ直接アプローチが可能です。属性を絞ったアンケート調査から、ターゲティング広告によるイベント集客・認知拡大まで、圧倒的な母集団を背景にした確実なプロモーションを実現します。
共創パートナー募集！
「ＬＢ学生局」は、学生の柔軟なアイデアと実行力を活かし、共に地域課題の解決に取組んでいただける自治体様・企業様を随時募集しております。 学生と共に「地域もキャリアも幸せにする」未来を創りたい皆様からのご連絡をお待ちしております。
詳細については localbridgesales@gmail.com へお問合わせください。
※『Local Bridge』は、株式会社ＯＤＫソリューションズの登録商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年9月30日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 新規事業開発室 担当：齊藤、松林
TEL：03-5740-7201 FAX：03-3495-0270
E-mail：localbridgesales@gmail.com
