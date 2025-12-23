¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ï¡¢¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö£²£°£°£°·Ï¡×¤¬£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é±¿¹Ô³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤ä¡Ö£²£°£°£°·Ï»£±Æ²ñ¡¦»î¾è²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤ª¤è¤Ó¡Ö£²£°£°£°·Ï±¿¹Ô³«»ÏµÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÇ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µþ²¦¥¢¥×¥ê¤ÎÎó¼ÖÁö¹Ô°ÌÃÖ¤ªÃÎ¤é¤»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£²£°£°£°·Ï¤ª¤è¤Ó£µ£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô°ÌÃÖ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¼Ö¼ïÉ½¼¨¥â¡¼¥É¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ°ì°ÂÁ´¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£²£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼ÖÎ¾¤ò¡£Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ä¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¤Þ¤¿ÌÜÅª¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤ËÅ´Æ»¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢£µ¹æ¼Ö¤ËÅö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¤Ò¤À¤Þ¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÂç·¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤è¤ê´Ä¶ÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë»Üºö¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë£Ó£é£ÃÁÇ»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿¿··¿¤Î£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¡ÊÅö¼Ò£·£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ÈÈæ³Ó¤·Ìó£²£°¡ó¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¸þ¾å¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºï¸º¤ä¼ÖÎ¾¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ï¡¢¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö£²£°£°£°·Ï¡×¤¬£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é±¿¹Ô³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤ä¡Ö£²£°£°£°·Ï»£±Æ²ñ¡¦»î¾è²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤ª¤è¤Ó¡Ö£²£°£°£°·Ï±¿¹Ô³«»ÏµÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÇ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µþ²¦¥¢¥×¥ê¤ÎÎó¼ÖÁö¹Ô°ÌÃÖ¤ªÃÎ¤é¤»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£²£°£°£°·Ï¤ª¤è¤Ó£µ£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô°ÌÃÖ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¼Ö¼ïÉ½¼¨¥â¡¼¥É¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã£²£°£°£°·Ï±¿¹Ô³«»ÏµÇ°¾è¼Ö·ô¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£²£°£°£°·Ï¤¬±¿¹Ô³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤¼ÖÎ¾¤Î»£±Æ²ñ¤ª¤è¤Ó»î¾è²ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÇ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¢¡Ö£²£°£°£°·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡×¤ä¡Ö£²£°£°£°·Ï±¿¹Ô³«»ÏµÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤òÈ¯Çä¡£
£µþ²¦¥¢¥×¥ê¤Ë¿·µ¡Ç½¡Ö¼Ö¼ïÉ½¼¨¥â¡¼¥É¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£²£°£°£°·Ï¤ª¤è¤Ó£µ£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô°ÌÃÖ¤ò¼ÖÎ¾¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
£±¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ¡¡£²£°£²£¶Ç¯1·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£³¡§£°£°¡Á£±£µ¡§£°£°¡¡
¢¨¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ª¤è¤ÓÂçÉý¤Ê¥À¥¤¥äÍð¤ìÅù¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¡¡ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø£²ÈÖÀþ
¡Ê£³¡ËÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡£²£°£°£°·Ï¤Î³°´Ñ¤ä¼ÖÆâ¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø¡¢»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë»²²ÃÊýË¡¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¿¤À¤·¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¤Ç°ìÃ¶²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµ¢¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¾è¼Ö·ôÅù¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆþ¾ì·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¸«³Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö°Ê³°¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¤´Æþ¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£µ¡ËÄê¡¡¡¡°÷¡¡¤Ê¤·¡¡¢¨º®»¨»þ¤Ë¤Ïµ¬À©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¡£±£³¡§£°£°³«»ÏÁ°¤Ë¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø£²ÈÖÀþÂ¦¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£°£°·ÏÆþÀþ»þ¤Ï¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Û¡¼¥àÀèÃ¼¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥£²£°£°£°·Ï»£±Æ²ñ¤ª¤è¤Ó»î¾è²ñ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(£±) ³«ºÅÆü»þ¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£´Æü(ÅÚ)¡¡¡Ú»£±Æ²ñ¡Û£±£°¡§£°£°¡Á£±£±¡§£°£°¡¡
¢¨¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ª¤è¤ÓÂçÉý¤Ê¥À¥¤¥äÍð¤ìÅù¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õÉÕ¡Û£¹¡§£²£°¡Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¾ì½ê¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¼ãÍÕÂæ¼ÖÎ¾´ðÃÏÆþ¸ý¡ÊÀµÌç¡Ë¡¡
¡Êµþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¡Ö¼ãÍÕÂæ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬¡Ë¢¨¿½¹þ¥µ¥¤¥È»²¾È
¡Ê£²¡Ë»£±Æ²ñ²ñ¾ì¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¼ãÍÕÂæ¼ÖÎ¾´ðÃÏ
¡Ê£³¡ËÆâÍÆ¡¡
¡»£±Æ»þ´Ö¤ÏÌó£¶£°Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢ÀµÌÌ¤«¤é¤ÎÊÔÀ®»£±Æ¤Î¤Û¤«¡¢Ê£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊý¸þËëÉ½¼¨ÊÂ¤Ó¤Ë³Æ¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌ¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ê£²¼ïÎà¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¡££²¼ïÎà¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢£±¼ïÎà¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¸å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ²ñ¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê±Ä¶È±¿Å¾¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤»£±Æ²ñ½ªÎ»¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£²£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤Ë¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ãÍÕÂæ¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ ¢Í ¼ãÍÕÂæ±Ø ¢Í ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¤Î¥ë¡¼¥È¤ò»î¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±ØÅþÃå¸å¤«¤é£±£²¡§£µ£°¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Í³¤Ë¼ÖÎ¾¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸«³Ø¤ò¤»¤º¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¦£±£²¡§£µ£°°Ê¹ß¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¤Î²þ»¥¤ò½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Á½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±£³¡§£°£°¤«¤é¤Î¡Ö¾åµ£±¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢¨»î¾è²ñÃæ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¼èÉÕ¤±¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡Ö²¼µ£´¡¥£²£°£°£°·Ï´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±ØÅþÃå¡Á£±£²¡§£µ£°¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë¿½¹þÊýË¡¡¡µþ²¦´Ñ¸÷¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯·î£±£²Æü£²£³Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£´¡§£°£°¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë£±£´¡§£°£°
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È£Õ£Ò£Ì¡§https://keio.tabibako.net/special/keio2000
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤ËÅöÁª¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨µþ²¦´Ñ¸÷³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£µ¡ËÄê°÷¡¡£·£°Ì¾¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë
¡Ê£¶¡Ë»²²ÃÎÁ¶â¡¡£·¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
£³¡¥¡Úµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¸ÂÄê¡Û¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡ª£²£°£°£°·Ï»î¾è²ñ¤Ø¤´¾·ÂÔ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ¡¡£²£°£²£¶Ç¯1·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡£±£±¡§£³£°¡Á£±£³¡§£°£°¡¡
¢¨¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ª¤è¤ÓÂçÉý¤Ê¥À¥¤¥äÍð¤ìÅù¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õÉÕ¡Û£±£°¡§£´£°¡Á£±£±¡§£±£°¡¡¡Ú¾ì½ê¡Ûµþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¼ãÍÕÂæ±Ø²þ»¥Á°
¡Ê£²¡ËÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡
±Ä¶È³«»ÏÁ°¤Î£²£°£°£°·Ï¤Ç¼ãÍÕÂæ±Ø ¢Í ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¤Î¥ë¡¼¥È¤ò»î¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±ØÅþÃå¸å¤«¤é£±£²¡§£µ£°¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ª¤è¤Ó²ò»¶¾ì½ê¤«¤é¤Î±¿ÄÂ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»£±Æ²ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÆ±¾è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡¡µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷
¢¨¾®»ù²ñ°÷£±Ì¾¤ÈÊÝ¸î¼Ô¡Ê£±£¸ºÐ°Ê¾å¡Ë£±Ì¾¤Î¥Ú¥¢¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÊý¡£
¡ÊÆ±¹Ô¼Ô¤Ï£²Ì¾¤Þ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Ç£³Ì¾¤Ç¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë¿½¹þÊýË¡¡¡°Ê²¼¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£³Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£´¡§£°£°¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë£±£´¡§£°£°
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à£Õ£Ò£Ì¡§https://keio.tabibako.net/form/keio2000tp
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï£±¥°¥ë¡¼¥×£±²ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤ËÅöÁª¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê£µ¡ËÄê¡¡¡¡°÷¡¡£±£°ÁÈ£³£°Ì¾ÄøÅÙ¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô°Ê³°¤Î¤´¾è¼Ö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£¶¡Ë»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¤Ê¤·
¡Ê£·¡Ë¤½ ¤Î Â¾¡¡µþ²¦À»ÀØºù¥öµÖ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡Ö£²£°£°£°·Ï»î¾è²ñ¡×¡õ¡Ö£²£°£°£°·Ï´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¤»¤¤¤»¤£´£°¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²èÊ¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤»¤¤¤»¤¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.keio-sc.jp/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¥£²£°£°£°·Ï´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡
(£±) ³«ºÅÆü»þ¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£´Æü¡ÊÅÚ)¡¡£±£³¡§£°£°¡Á£±£µ¡§£³£°
¡Ê£²¡ËÈÎÇä²ñ¾ì¡¡ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¹½ÆâÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¡¡
¢¨¾è¼Ö·ô¤â¤·¤¯¤ÏÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÆâÍÆ¡¡£²£°£°£°·Ï¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍâÆü¤«¤éµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²£°£°£°·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
£µ.¡Ö£²£°£°£°·Ï±¿¹Ô³«»ÏµÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÌ¾¡¡¡¡¾Î¡¡¡Ö£²£°£°£°·Ï±¿¹Ô³«»ÏµÇ°¾è¼Ö·ô¡×
¡Ê£²¡ËÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¡¡Âç¿Í£±Ëç¡¢£Á£µ¥µ¥¤¥º²£³«¤ÆÃÀ½Âæ»æÉÕ¤
¡Ê£³¡ËÈ¯Çä¶â³Û¡¡£±¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ê£´¡ËÈ¯ÇäËç¿ô¡¡¸ÂÄê£³¡¤£µ£°£°¥»¥Ã¥È¡¡¢¨¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£±²ñ·×£²¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç
¡Ê£µ¡ËÈ¯Çä³«»ÏÆü»þ¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë½éÅÅ¤«¤é
¡Ê£¶¡ËÈ¯Çä²Õ½ê¡¡
¡Úµþ²¦Àþ¡Û¡§¿·½É±Ø¡ÊÀ¾¸ý¡Ë¡¢ÌÀÂçÁ°±Ø¡¢ºù¾å¿å±Ø¡¢ÀéºÐ±¨»³±Ø¡ÊËÌ¸ý¡Ë¡¢Ä´ÉÛ±Ø¡¢ÉÜÃæ±Ø¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹âÈ¨ÉÔÆ°±Ø¡¢µþ²¦È¬²¦»Ò±Ø¡¢µþ²¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡¢¶¶ËÜ±Ø¡¡
¡Ú°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Û¡§½ÂÃ«±Ø¡¢µÈ¾Í»û±Ø
¢¨£±·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸Â¤ê¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¹½Æâ¤ÎÈÎÇäÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
£¶¡¥µþ²¦¥¢¥×¥ê Îó¼ÖÁö¹Ô°ÌÃÖ¤ªÃÎ¤é¤»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ëµ¡Ç½ÆâÍÆ¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¼Ö¼ïÉ½¼¨¥â¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£²£°£°£°·Ï¤ª¤è¤Ó£µ£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô°ÌÃÖ¤ò¼ÖÎ¾¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¼ïÉ½¼¨¥â¡¼¥É¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÍøÍÑ³«»ÏÆü¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ½Äê
¡Ê£³¡ËÍøÍÑÎÁ¡¡ÌµÎÁ¡¡¢¨ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¼Ö¼ïÉ½¼¨¥â¡¼¥É¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ãÎó¼Ö¾ÜºÙ¾ðÊó²èÌÌ¢ä
£·¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ £Ô£Å£Ì.£°£³-£³£³£²£µ-£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¢¨£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏµÙ¶È
¡Ú»²¡¡¹Í¡Û¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö£²£°£°£°·Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë±¿¹Ô³«»ÏÆü
£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
¢¨£±£°Î¾£±ÊÔÀ®¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
¡Ê£²¡ËÆ³ÆþÎ¾¿ô
£´£°Î¾¡Ê£±£°Î¾¸ÇÄê¡ß£´ÊÔÀ®¡Ë
¢¨£²£°£²£·Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë£´£°Î¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë£±£°Î¾£±ÊÔ
À®¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
¡Ê£³¡ËÀ½ºî²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÁí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê
¡Ê£´¡Ë¼ÖÎ¾¤ÎÆÃÄ§
¡¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼ÖÎ¾¤ò¡£Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤ò¡×
¢³°´Ñ¤ª¤è¤ÓµÒ¼¼¥Ç¥¶¥¤¥ó
³°´Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¡¢Â¦ÌÌ¤È¤â¤Ë±ß¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É·Á¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥é¥¦¥ó¥É·Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î´¶À£Á£É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¿Í¤Î´¶À¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë£Á£É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ë¡¼¥º¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇ¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£´Ä¶ÀÇ½
¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º¤ä¼ÖÎ¾¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤è¤ê´Ä¶ÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿ÄãÂ»¼º¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ë£Ó£é£ÃÁÇ»Ò¢¨¤òÍÑ¤¤¤¿¿··¿¤Î£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¡ÊÅö¼Ò£·£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ÈÈæ³Ó¤·Ìó£²£°¡ó¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¸þ¾å¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£Ó£é£Ã¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ð¥¤¥É¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿ÁÇ»Ò
¢¨¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö£²£°£°£°·Ï¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²£°£²£´Ç¯£µ·î£±£°ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö£²£°£²£¶Ç¯½é¤á¡¢¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö£²£°£°£°·Ï ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡× https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240510_shingata.pdf
£²£°£²£µÇ¯£´·î£²£²ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö¡ØÂç·¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê²¾¾Î ¡Ë¡Ù¤Î°¦¾ÎÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20250422_freespace.pdf
£²£°£²£µÇ¯£¹·î£³£°ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ ¡Ë¤Ë±¿¹Ô³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡×
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20250930_hidamarispace.pdf
¢ã£²£°£°£°·Ï´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë¢ä
