既存ビルを再生・活用する全室約100屬凌轡▲僉璽肇瓮鵐肇曠謄襦UCHIWA STAY OSAKA NAMBA（大阪難波）』誕生

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、大阪市中央区に、グループ旅行や多世代ファミリー向けの新しいアパートメントホテル「UCHIWA STAY OSAKA NAMBA（ウチワステイ大阪難波）」を2025年12月23日に開業します。本施設は、既存ビルをホテルとして再生し、約100屬旅々とした客室を提供。それぞれの客室は最大8名※まで宿泊可能で、キッチンや大型ダイニングスペースなど、快適な滞在をサポートする設備を完備しています。











※客室によって、定員7名〜8名で設定しています。■ 『UCHIWA STAY OSAKA NAMBA』 の特長および施設概要全室約100屬旅さで、グループや多世代ファミリー旅行者にも適した空間2ベッドルームタイプを中心に、1室あたり最大8名まで宿泊可能キッチン・大型ダイニングなど、複数の居場所をつくる空間設計により、長期滞在にも対応都市部の利便性の高い立地で、観光拠点としても便利無人チェックインシステムにより、自由な滞在スタイルを実現https://digitalpr.jp/table_img/2493/125261/125261_web_1.png





本施設は大阪市中央区に位置し、3駅利用可能な好アクセスで、黒門市場や心斎橋などの観光地へも徒歩圏内です。無人チェックインシステムにより、自由度の高い滞在が可能です。





















『UCHIWA STAY OSAKA NAMBA』客室■ 社会課題への取り組み都市部の空室ビルは中・小規模のものが多く、ビルとしての利用に限らず、本施設のように小規模ホテルとして再生・有効活用することで、地域の空室問題の解消に貢献するとともに、多人数グループ旅行者の宿泊先の新たな選択肢となることを目指しています。当社の住まいづくりや、既存建物の再生の実績で培ってきた空間設計と、当社のアパートメントホテル「MIMARU」の開発実績により、安心・快適な多人数滞在の提供を推進してまいります。当社は2018年からホテル事業を開始し、キッチン、リビング・ダイニングスペース付きの約40屬らの広い客室で、“みんなで泊まる”滞在を楽しめるアパートメントホテル「MIMARU」を展開しています。 「MIMARU」は、当社グループの株式会社コスモスホテルマネジメントが運営し、世界中から集まったスタッフによる人のサービスを特長とするアパートメントホテルとして、年間40万人を超える宿泊者の約9割が海外ゲスト、子ども連れ家族を中心に利用されています。（公式サイト：https://mimaruhotels.com/）このたび、当社が培ってきた都市環境プロデュースの知見を活かし、新たなアパートメントホテルブランド「UCHIWA STAY」の開業に至りました。今後も、それぞれのブランドの特長を生かしたホテル開発を通じて、日本におけるアパートメントホテルでの滞在を、より安心で快適なものとしてまいります。| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以上

本件に関するお問合わせ先株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp関連リンクコスモスイニシア ニュースリリースページhttps://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/12/uchiwastay/『UCHIWA STAY OSAKA NAMBA』公式HPhttps://lp.cigr.co.jp/uchiwastay/