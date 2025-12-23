【年末年始の模様替えに選ばれています】断熱・抗菌・騒音対策も。“敷くだけで快適”フロアマットでお部屋リセット
子育て関連のアイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ 本社：埼玉県川口市、代表取締役：全 心赫）は、年末年始の模様替え・大掃除シーズンに向けて、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、カット自由・抗菌仕様・騒音対策や床暖房対応などの抗菌フロアマットをご紹介します。
寒さ対策にもぴったりなフロアマットで、新しい年をすっきり快適に迎えませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337779&id=bodyimage1】
【敷くだけで、お部屋が生まれ変わる。年末こそ“床から”始めるリセット習慣】
年末の大掃除。いつも通りの掃除で終わらせるのではなく、“床の模様替え”で空間ごとリフレッシュしてみませんか？ロールタイプのフロアマットは、クッション性・清潔性・デザイン性を兼ね備え、敷くだけでお部屋の印象をがらりと変えることができます。施工も簡単で、手間なく「お部屋の衣替え」が完成します。
厚さは1.5cmと0.8cmの2種類から選べ、しっかりしたクッション性を確保。さらに、表面には細やかなエンボス加工が施されており、滑りにくく安心です。足音や走る音を軽減し、階下への防音対策にも効果的。床暖房にも対応しており、冬の冷気を遮断しながら快適な室内環境を保てます。
【形も用途も自由自在。家族みんなにやさしい安心設計】
このフロアマットの最大の魅力は、カッターで簡単にカットでき、どんなお部屋にもぴったりフィットすること。リビングや寝室、廊下、キッズスペースやペットエリアなど、場所を選ばず自由に使えます。
裏面はノンスリップフィルム＆エンボス加工で複数枚並べてもズレにくく、掃除機もスムーズにかけられる設計です。抗菌仕様（大腸菌・黄色ブドウ球菌の抗菌作用力99.9％）に加え、生活防水仕様で衛生面も安心。赤ちゃんのハイハイ期や、ペットによる床の傷・汚れが気になるご家庭にもおすすめの一枚です。
【階下から苦情が来たら全額返金キャンペーンも実施中！】
マンションやアパートなど集合住宅にお住まいの方へ向けた、安心のサポートキャンペーンを現在実施中です。対象のフロアマットを購入後、足音などの騒音に関する苦情が階下から寄せられた場合、商品代金を全額ご返金いたします。
「安心して試せるマット」としても、この機会にぜひご活用ください。
■キャンペーン概要
対象期間：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）にご購入かつ、商品到着から6ヶ月以内のお客様
対象商品：popomi 抗菌フロアマット（110×300cm / 140×500cm）各サイズ・厚さ（0.8cm / 1.5cm）
キャンペーン詳細：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-roll-js.html（ページ下部をご覧ください）
■商品概要
商品名：抗菌フロアマット（抗菌フロアマット/ペットロールマット）
価格：13,800円～27,800円（税込）
サイズ：110×300cm/140×500cm
厚さ：0.8cm / 1.5cm（用途に合わせて選択可能）
カラー：8色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：
厚さ0.8cm https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-proll-js.html
厚さ1.5cm https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-roll-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337779&id=bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe（ロトトべべ）の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337779&id=bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
