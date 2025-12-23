日本アルコール飲料市場は、プレミアム化傾向、オントレードの回復、輸出機会の増加に支えられ、2033年までに年平均成長率（CAGR）2.42％で1兆360億円規模に成長する見通しである
日本アルコール飲料市場は、2024年の835億米ドルから2033年には1,036億米ドルへと拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）2.42％で成長すると見込まれています。安定した需要基盤を有する同市場は、消費者嗜好の多様化、製品の高付加価値化、ならびに流通チャネルの進化を背景に、成熟市場でありながらも持続的な拡大が続いています。
日本アルコール飲料市場は、日本文化および社会構造において重要な役割を果たしており、ビジネスや私的な交流の場では、居酒屋やレストランでの飲酒を通じたコミュニケーションが広く定着しています。日本で消費されるアルコール飲料は、穀物、果実、糖分、蜂蜜、植物由来原料など多様な素材を発酵させて製造され、一部製品では蒸留工程を経ることでアルコール度数や風味の特性が高められています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因：若年層におけるアルコール消費の増加
近年、日本では社会的ライフスタイルの変化を背景に、若年層を中心としたアルコール消費の増加が見られます。クラブ、バー、レストラン、パブなどへの来店頻度が高まる中で、外食・社交シーンにおけるアルコール飲料の需要が拡大しています。2020年の調査では、15～39歳の日本人男性の約73％が有害水準のアルコールを摂取しており、同年代の世界平均（39％）を大きく上回っています。さらに、日本人女性においても同年齢層の62％が有害量のアルコールを摂取していることが示されており、市場規模拡大の一因となっています。
こうした状況を背景に、国税庁は若年層の需要喚起を目的とした「サカビバ！」イニシアチブを開始しました。本取り組みは、20～39歳を対象にアルコール産業の活性化につながる新たなビジネスモデルや消費促進策の創出を促すものであり、酒税収入の長期的な減少への対応策としても位置付けられています。若年層の消費行動の変化は、特にプレミアムおよび高付加価値アルコール製品の需要拡大につながる可能性があります。
市場の制約：アルコールなし飲料志向の高まり
一方で、日本では健康意識の高まりを背景に、ノンアルコールおよび低アルコール飲料への関心が急速に高まっています。ノンアルコール飲料市場は7年連続で成長を続けており、2021年には約4,000万ケースが販売され、2022年には4,171万ケースに達すると予測されました。2023年には、日本における一人当たりのアルコールなし飲料生産量が182リットルに達し、日常的な飲料としての定着が進んでいます。
2020年以降、日本初のノンアルコールバーの開設や、ノンアルコールスピリッツ専門のECプラットフォームの登場など、市場環境は急速に進化しています。加えて、「休肝日」という概念が広告やマーケティングを通じて広く浸透し、消費者の飲酒頻度抑制を後押ししています。
さらに、2023年12月には日本政府が初の公式飲酒ガイドライン案を公表し、男性は1日40g、女性は20gを上限とするアルコール摂取量を推奨しました。これらの政策および消費者意識の変化は、アルコール飲料市場の成長に対する中長期的な制約要因となる可能性があります。
主要企業のリスト：
