DUNLOP「e. SPORT MAXX」、「SP SPORT MAXX 060」が トヨタ自動車の新型「RAV4」に装着



DUNLOP （社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本悟）は、12月17日に発売された新型「RAV4」の国内向け新車装着用タイヤとして、DUNLOP(ダンロップ)「e. SPORT MAXX（イースポーツマックス ）」と｢SP SPORT MAXX 060(エスピー スポーツマックス ゼロロクゼロ)｣の納入を開始しました。

「e. SPORT MAXX」

■235/60R18 103H

「SP SPORT MAXX 060」

■235/50R20 104V XL

■グレード別当社装着タイヤ

6代目となる新型「RAV4」は「Life is an Adventure」をコンセプトに、力強い造形を磨き上げるとともに、多様化・電動化・知能化をさらに推進しています。

Z、Adventure、GR SPORTという3つの異なるスタイルをラインアップし、街乗りからアウトドア、さらには走りへのこだわりまで幅広いニーズに応えることで、「RAV4」が真のオールラウンダーであることを体現しています。

今回装着される「e. SPORT MAXX」、「SP SPORT MAXX 060」は、最新シミュレーション技術によりパターン形状を最適化することで、優れたノイズ性能を実現しました。さらに新開発コンパウンドの採用により、相反する低燃費性能とウエット性能を高次元で両立させています。また、「e. SPORT MAXX」は当社独自の黒色デザイン技術「Nano Black（ナノブラック）」をタイヤ側面のブランドロゴに採用し、視認性を向上させるとともに、デザイン性を高めることで高級感を演出しています。

＜ご参考＞

■新型「RAV4」ニュースリリース

https://global.toyota/jp/newsroom/toyota/43738655.html?adid=ag478_mail&padid=ag478_mail

■「Nano Black（ナノブラック）」ニュースリリース

https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/2021_068.html