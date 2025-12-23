株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、これまで産科・産婦人科向けに提供してきた「絆アルバム」を、写真を見るだけでなく、音声も再生できる「オンラインアルバム」として新たにリリースしました。

アルバムのページをめくる操作に合わせて、ご家族の声や赤ちゃんの泣き声などの音声が再生されます。





オンラインアルバム ツナグ





近年、写真や動画に加え、声や音も含めて記録したいというニーズが高まっています。

本サービスは、こうした要望にも応えるために開発されました。

アルバムはリンクを共有するだけで閲覧でき、家族間での共有はもちろん、SNSなどを通じたシェアにも適しています。









■開発背景

従来の紙のアルバムでは表現しきれなかった、その瞬間の空気や声のぬくもりを、「写真 × 声」で残すオンラインアルバムです。

思い出を「見るもの」から「体験するもの」へと広げ、家族の記録をより深く残したいという想いから生まれました。









■サービスの特徴

1.アルバムをめくると声が聴こえる、新しい体験

アルバムのページをめくると、そのページに紐づいた音声が再生されます。

残しておきたい“声”を写真とともに記録し、未来へ残すことができます。





2.アルバムはオンラインでいつでも閲覧可能

スマートフォン・PCなど、インターネット環境があればすぐにアクセス可能。

遠く離れたご家族・ご友人にも簡単にシェアできます。





3.保存・管理の手間を軽減

紙のアルバムで起こりがちな紛失や経年による劣化を気にせず利用できます。





4.オリジナルの雛型を作成

各施設ごとにオリジナルの雛型(テンプレート)を作成でき、特色やブランドイメージに合わせたアルバムデザインを提供できます。





商品内容





医院紹介ページ





▼オンラインアルバムサンプルURL

https://trailer.kizuna.tv/sample/cute_tsunagu_251028.mp4









■株式会社ユー・ディー

https://www.eu-d.co.jp/