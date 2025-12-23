国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年度のAI注目トレンドと企業の関心動向を整理した資料「AIトレンドレポート2026― 1万件を超えるデータで読み解く国内AI市場の「リアル」と実践事例 ―」を2025年12月23日（火）に公開しました。

■「AIトレンドレポート2026」の概要

本資料は、最新の業界トレンド解説に加え、AIsmileyに日々寄せられる膨大な問い合わせデータをもとに、企業が今まさに直面している「リアルな課題」と、それに対する「具体的な解決策」を可視化した実務直結型のレポートです。「AIエージェント」「RAG構築」などといった急増中のホットなカテゴリについて、【Before（企業の抱える課題）】と【After（AI活用イメージ）】を対比させながら解説。AI活用の「今」と、2026年に向けて「次に来るテーマ」を読み解くことができます。日々の業務改善や来期のDX戦略立案に役立つヒントとして、以下のポイントを網羅しました。・今押さえておくべき重要トピックを網羅！「AI業界トレンドワード＆注目ニュース」・他社の関心領域が一目でわかる！「アイスマイリー 人気コンテンツTOP5」・1万件の分析で見えた「現場の課題と解決策」！「AI活用『用途・カテゴリ』TOP5 & 課題・AI活用イメージ」

■「AIトレンドレポート2026」作成の背景

2025年、企業のAI活用は「検証」から「実務実装」へと完全にフェーズ移行しました。「とりあえずAI」の時代は終わり、独自データとAIを融合させ現場のリアルな課題を解決しようとする「実利の追求」が、企業の最優先事項となっています。一方で、技術進化のスピードは凄まじく、多くの担当者様から「情報が多すぎて判断できない」「他社がどこまで踏み込んでいるのか知りたい」「AIを活用したいがユースケースが分からない」といった切実な声も寄せられています。そこで、国内最大級のAIポータルメディアとしての知見を活かし、2025年の1年間に寄せられた1万件を超えるお問い合わせデータを徹底分析しました。市場の「流行」だけでなく、実際のビジネス現場で起きている「需要の変化」と「生の声」を体系化しています。2026年のAI戦略検討や実務活用の参考として、ぜひご活用ください。

■「AIトレンドレポート2026」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。1. 下記『無料で資料請求する』をクリックします。2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。4. 弊社担当者よりメールにて「AIトレンドレポート2026」をご案内させていただきます。

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/・AI・人工知能とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/・生成AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/・AIエージェントとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/

