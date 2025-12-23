少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

特別企画「西村の広島愛は本物なのか！？」

特別企画「西村の広島愛は本物なのか！？」広島で開催された東京ガールズコレクション（TGC）出演のため、広島へやってきたコットンの2人。その楽屋に隠しカメラを設置し、西村の広島愛が本物なのか検証します！人生初の仕掛人となったきょんちゃんの挙動にも注目！果たしてドッキリは成功するのか？そして広島観光大使を自称する西村の広島愛は本物なのか！？

番組名 ：スナックコットン放送日時：12月25日㈭深夜０時15分～出演者 ：コットン（西村真二・きょん）