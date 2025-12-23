夕陽100選に選ばれた淡路島西海岸に広がる壮大な海を一望できるシーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」では、2025年の締めくくりと2026年の幕開けを華やかに彩る新春企画として、淡路島の魅力を詰め込んだ福袋と新年限定のスペシャルメニューを12月27日（土）より順次提供いたします。URL：https://awajicraftcircus.com/news/2893/

昨年、“即完売”した大人気福袋が今年も数量限定で登場。施設内の「クラフトマルシェ」では、人気の特産グルメやスイーツ、玉ねぎ詰め放題をはじめ、当日限定で使用できる施設内レストラン「海王市場」「クラフト キッチン」15％、20％オフの飲食割引券など、新年から嬉しい特典がたっぷり詰まった福袋を販売いたします。

また、新年限定の“紅白”をテーマにした特別メニューも登場。「海王市場」では、淡路島産しらすをたっぷりと使用し、蟹のほぐし身やいくらを乗せた『クラフト紅白丼』、中トロ、甘エビ、鯛など数種の海鮮を一度に味わえる『海鮮まぶし丼（極）』、いくらや数の子、蟹のほぐし身が贅沢にトッピングされた『海鮮3色いくら丼』を 用意。「クラフトキッチン」では、紅白に仕立てた特製『クラフト紅白ピザ』が登場。自家製ホワイトソースとビスクソースを半分ずつ使い、餅やマッシュルーム、蟹のほぐし身、海老、ペパロニ、ハラペーニョをトッピングした新年にふさわしい一枚です。

さらに元旦から4日間限定で、淡路島の老舗・千年一酒造の甘酒を無料配布いたします。

新たな1年の幕開けに、ご家族やご友人と「クラフトサーカス」で楽しいひとときをお過ごしください。

■クラフトサーカス『2026年お正月』概要

①「クラフトマルシェ」福袋販売期間：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）※各種20袋限定、なくなり次第終了内容：・福袋（中）／3,000円（税込）当日に使用できる15％飲食割引券、玉ねぎ詰め放題、藻塩コーヒーなど・福袋（大）／5,000円（税込）当日に使用できる20％飲食割引券、フルーツ玉ねぎスープ、玉ねぎ詰め放題など②「海王市場」「クラフトキッチン」新年限定メニュー提供期間：2026年1月1日（木）～1月31日（土）内容：〈海王市場〉・クラフト紅白丼／1,680円（税込） ・海鮮まぶし丼／3,480円（税込）・海鮮3色いくら丼／2,780円（税込）〈クラフトキッチン〉・クラフト紅白ピザ／3,600円（税込）・ポットパイ（ビスクシチュー）／900円（税込）・ポットパイ（ホワイトシチュー）／800円（税込）③新春イベント提供期間：2026年1月1日（木）～1月4日（日）※11時より配布、なくなり次第終了内容：淡路島の千年一酒造の甘酒を無料配布定 休 日：木曜日（2026年2月28日までは金曜日も定休日となります）営業時間：11：00～18：00（L.O. 17：30）※季節により異なります。詳細はHPをご確認ください住所：兵庫県淡路市野島平林2-2 HP：https://awajicraftcircus.com/Instagram：https://www.instagram.com/craftcircus.awaji/お問合せ：Tel 0799-82-1855（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）

