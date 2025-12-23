株式会社相州村の駅が運営する漁港の駅TOTOCO小田原(所在地：神奈川県小田原市早川1番地の28)は、2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月・祝)の期間、年末年始の特別企画「第4回 紅白魚合戦」を開催いたします。





日本の年末を彩る名物番組にちなみ、見た目も味わいも楽しい“エンタメ海鮮メニュー”を期間限定で提供します。新春の縁起物として親しまれる紅(南まぐろ・いくら・赤海老)と白(真鯛・えび)の食材を中心に、豪華食材の本まぐろトロや生うに、さらに名物の“若松葉ガニ”を使ったカニ汁や蟹丼など、贅沢な海鮮企画を幅広く展開。まぐろ職人が厳選した南まぐろならではの赤身の旨みと程よい脂のりは、真鯛や赤海老、いくら、うにといった紅白食材との相性が抜群で、企画全体の味わいを底上げしています。

年末年始の特別な一日を彩る、豪華で遊び心あふれる海鮮メニューをぜひご堪能ください。

公式サイト： https://www.totoco-odawara.com/





漁港の駅TOTOCO小田原にて第4回 紅白魚合戦を開催





■販売期間

2025年12月26日(金)～ 2026年1月12日(月・祝) ※年中無休





■第4回 紅白魚合戦メニュー(全6品)

(1) Mr.シーフード アップル





Mr.シーフード アップル





～南まぐろ・真鯛・とびっこの海鮮丼～

価格 ： 2,170円(税込)

アレルギー： 小麦・りんご・いくら・大豆

小田原らしい海の幸を「Apple」型の器に盛り付けた、写真にも映える一品。南まぐろと真鯛のコントラスト、とびっこの食感がアクセントになった、紅白の華やかさを楽しめる贅沢丼です。





(2) 紅白いいじゃん丼





紅白いいじゃん丼





～南まぐろ・真鯛～

価格 ： 1,848円(税込)

アレルギー： なし

“紅白の王道”をシンプルに味わう一杯。まぐろの濃厚な旨みと真鯛の上品な甘みを同時に楽しめる、とと丸食堂の紅白定番メニューです。





(3) 恋愛より海鮮丼





恋愛より海鮮丼





～本まぐろトロ、うに、いくら、南まぐろ、真鯛、赤海老～

価格 ： 2,508円(税込)

アレルギー： 海老・小麦・いくら・胡麻・大豆

本まぐろトロ、うに、いくらなど豪華食材がこれでもかと盛り込まれた、年末年始仕様のご褒美海鮮丼です。





(4) かにカニ応援団めし





かにカニ応援団めし





～ズワイガニ1杯丼～

価格 ： 2,227円(税込)

アレルギー： カニ・卵・大豆

インパクト抜群！ ズワイガニを一杯まるごと使用した豪快なカニ丼。

お祝い事にも最適で、年末年始の「福」を呼び込む華やかな逸品です。





(5) とと丸坂43定食





とと丸坂43定食





～南まぐろ、真鯛、とびっこ、カニ爪／かに、いくら、赤海老～

価格 ： 3,828円(税込)

アレルギー： カニ・えび・小麦・乳成分・いくら・胡麻・大豆

人気アイドルグループをイメージした、海鮮“全員集合”の豪華定食。

お刺身・海鮮丼・カニ汁がセットになり、紅白の海の幸を余すことなく堪能できます。

見た目も内容も年末年始限定の特別版。





(6) カニ汁 No.1_汁





カニ汁 No.1_汁





～若松葉ガニ使用～

価格 ： 748円(税込)

アレルギー： カニ・乳成分・大豆

とと丸食堂冬の名物「カニ汁」は、出汁の旨みが濃い“若松葉ガニ”を贅沢に使った温まる一杯。

海鮮丼とセットで頼むお客様も多い人気の汁ものです。





第4回紅白魚合戦





■海鮮丼をより楽しむ“3つの食べ方”

1. まずは「刺身専用醤油」で

海鮮の旨みを引き立てる特製醤油で、素材の味をそのまま楽しむ“基本の一口”。

2. 次に「旨ごまだれ」でコク深く

まろやかな胡麻の風味が南まぐろ・真鯛と相性抜群。味変で一気に箸が進みます。

3. 最後は「魚介出汁」をかけてお茶漬け風に

TOTOCOならではの贅沢な出汁で、締めは優しく温かい“海鮮出汁茶漬け”に。









■施設概要





漁港の駅TOTOCO小田原について





名称 ： 漁港の駅TOTOCO小田原

所在地 ： 〒250-0021

神奈川県小田原市早川1番地の28

小田原漁港交流促進施設

施設 ： 地場物産販売コーナー／情報コーナー／

イベント広場／食事処／休憩所／眺望テラス／

多目的室／トイレ／多目的トイレ／乳幼児施設／

駐車場166台(施設内46台、県駐車場120台)

アクセス ： 電車 JR早川駅 徒歩10分

車 ： 西湘バイパス早川ICから2分／小田原厚木道路小田原西ICから4分

TEL ： 0465-20-6336

営業時間 ： 年中無休

1階 9：00～17：00／

2階 10：00～17：00(L.O. 16：00)／

3階 10：59～17：00(L.O. 16：00)

※営業時間は季節によって変更になる可能性がございます。

※ラストオーダーの時間は混雑状況により早まる場合がございます。

施設管理運営： 株式会社相州村の駅

公式サイト ： https://www.totoco-odawara.com/









■会社概要

会社名 ： 株式会社相州村の駅

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

TEL ： 0465-43-7200

主な事業内容： 道の駅の運営、観光土産品の企画、開発、卸販、販売