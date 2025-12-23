株式会社シー・モア（所在地：大阪市北区大淀中、代表：佐合 曜）が運営するインターネットの電報屋さん「電報屋のエクスメール（https://www.exmail.co.jp/）」では、2026年1月12日の「成人の日」に向け、“どのタイミングでお祝いするべきか”悩む方に向けて、祝電を贈る最適な時期とメッセージ選びのポイントをまとめました。成人年齢は18歳へ引き下げられた一方で、成人式（現在は「二十歳の集い」「二十歳を祝う会」など）は多くの自治体が20歳で実施しており、当店にも「18歳と20歳、どちらで祝えば良いのか」という相談が増えています。本リリースでは、変わりつつある“成人祝いの贈り方”を整理しながら、祝電ならではの気持ちの届け方をご紹介します。

■ 成人の日とは？──新成人を祝う文化と祝電の役割

成人の日は、毎年1月の第2月曜日に制定された国民の祝日で、新成人の門出を祝い励ますための日です。各自治体では成人式（＝二十歳の集い）が催され、人生の節目を迎えた若者たちを祝福します。こうした式典では、自治体の首長や地域の団体・関係機関から寄せられた祝電が式典の中で披露されることも多く、新成人への激励のメッセージを届ける手段として長く活用されています。また、離れて暮らす家族や祖父母・友人から、本人に向けて祝電を届けるケースも多く、成人の日は年間でも祝電やお祝いギフトのニーズが高まる行事のひとつでもあります。

■ 成人式（＝二十歳の集い）の現状と、増える「お祝いタイミングの迷い」

2022年の成人年齢引き下げ後、成人式を18歳で行う地域もありますが、多くの自治体が従来どおり20歳を対象に実施しています。名称も「成人式」から「二十歳の集い（はたちのつどい）」「二十歳を祝う会」などへ変更され、形式は変わりつつも“20歳の節目を祝う文化”は続いています。祝電を成人式（＝二十歳の集い）へ送る場合は、これまでと同様に自治体の式典の開催日に合わせて届ける形で問題ありません。一方で、新成人や20歳を迎える個人宛に祝電やお祝いギフトを贈るケースでは状況が変わり、保護者世代・祖父母世代から「18歳と20歳のどちらで祝えばいいのか」といった相談が増加しています。法律上は18歳が成人となった一方で、20歳の式典文化も残っているため、お祝いのタイミングが二つに分かれてしまったのが背景です。そこで当店では、お客様から寄せられた声をもとに、気持ちが伝わりやすい“贈りどき”を整理しました。

■ 成人祝いの“祝電を贈るタイミング”はどう選べばいい？

成人祝いには「どのタイミングでなければならない」という決まりはなく、ご家庭や地域の状況に合わせて選ばれています。当店に寄せられたご相談からも、「18歳で贈るケース」「20歳で贈るケース」「両方で贈るケース」の3パターンがあることが分かっています。そこで、それぞれの“贈る理由”と“タイミング面での注意点”を下記の表にまとめました。

3つのパターンにはそれぞれの良さがあり、どれを選んでも失礼にはあたりません。重要なのは、相手が無理なく受け取れる時期を選ぶことです。可能であれば、本人やご家族の予定も確認しておくと安心です。

■ 成人祝い向け祝電文例（18歳版・20歳版）

ここでは、年齢別に使える表現のポイントと、すぐ使える文例をご紹介します。

年齢別：成人祝いのメッセージ作成のポイント

◎18歳版の成人祝いのメッセージ おすすめ文例

【18歳向け】文例①ご成人おめでとうございます。大人への一歩を迎えた今、少しずつ自分の選択に自信を持てる日々になりますように。あなたらしい歩みを、これからも応援しています。【18歳向け】文例②成人として迎える新たな門出を、心よりお祝い申し上げます。大きな夢に向かい、急がず、あわてず、ゆっくりと、素敵な大人になってください。これからの人生が幸多き日々でありますよう、心よりお祈り致します。

◎20歳版の成人祝いのメッセージ おすすめ文例

【20歳向け】文例①二十歳の節目、心よりお祝い申し上げます。大人としての階段をまた一つ登りましたね。これから歩まれる道が、実り多く希望に満ちたものとなりますよう、お祈りいたします。【20歳向け】文例②二十歳の成人の日を迎えられましたこと、心よりお喜び申し上げます。これまでの歩みを大切に、これからの人生が実り多いものとなりますようお祈りいたします。新たな門出に、心からの祝意をお贈りいたします。

■ 成人祝いにおすすめの祝電台紙・ギフト

成人祝いの祝電は、”どんなかたちで気持ちを届けるか”も大切なポイントです。ここからは、18歳・20歳どちらの節目にもふさわしい、当店おすすめの祝電台紙とギフトをご紹介します。シンプルで想いが伝わる電報から、華やかなギフト付き電報まで、ご予算や相手の好みに合わせてお選びいただけます。成人の日の特別な思い出に残る一品を、ぜひ見つけてください。

◎祝電台紙

（1）漆芸電報「なでしこ」手毬柄の可愛らしさと、漆芸風の重厚感をあわせ持つ特別な一通。格式あるデザインで、電報のみでもしっかりとお祝いの気持ちを届けられます。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id175/

（2）プレミアムカード「梅結い」紅白の色味と梅の水引が目を引くカード。贈りやすい価格帯でギフトとの組み合わせもしやすく、成人祝いに華やかさを添えられます。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id112/

◎祝電ギフト

（1）フォトフレーム「コンチェルト レッド」成人式（二十歳の集い）の晴れ姿や家族写真を美しく飾れるフォトフレーム。深いレッドの色合いが門出を鮮やかに演出し、記念に残る贈り物として人気です。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id112/

（2）ミッフィー「ミッフィー 福だるま S 赤＆さくら色 ペア」「七転び八起き」を象徴するだるまをモチーフにしたミッフィーのぬいぐるみ。努力を重ねる新成人へのエールを込めて贈れる、縁起の良いギフトです。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_92c/

（3）バルーン電報「ソープフラワー ローズブーケ（プリティミックス）」選べるミニバルーンとソープフラワーの花束を組み合わせた華やかなアレンジブーケ。「Congratulations」や「祝」のお祝いデザインや写真映えするハートリボン型のバルーンが特におすすめです。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/option_list/fsf013_bln/

成人祝い向けの祝電台紙やギフト電報は、このほかにもカタログギフトやお箸、プリザーブドフラワーや生花のフラワーギフトなど多数ご用意しています。文例もご用意していますので、相手の年齢やお祝いの気持ちに合うものがきっと見つかります。ぜひ、下記の特集ページより新成人や二十歳を迎える方への“とっておきのメッセージ＆ギフト”をお選びください。

▼成人の日・成人式 祝電・プレゼント特集はこちらhttps://www.exmail.co.jp/special/seijinsday/

■ 電報を贈る際のマナー：3ポイント

① 届け先と到着タイミングに配慮する個人宛の成人祝いの電報は、基本的に“自宅あて”に贈るのが安心です。18歳・20歳の成人の日や成人式当日が目安ですが、式典当日は慌ただしいことも多いため、前日のお届けが最も無難です。式典会場へ直接送る場合は、会場住所・受け取り可否・開催日程を必ず事前に確認しましょう。また、18歳・20歳の誕生日に合わせて贈るケースもあります。誕生日の電報も失礼には当たりませんので、誕生日を基準にする方法も安心です。② 忌み言葉を避け、前向きな表現で「落ちる」「絶える」など、不吉な言葉はNG。励ましや祝福など、節目にふさわしいポジティブなメッセージを心がけましょう。③ 18歳へ贈る場合は“進路を控えた時期への配慮”を高校3年生の多くは、受験・就職など将来に向けた大切な選択の時期にあります。学業や進路にプレッシャーを与えないよう、長すぎない・負担をかけない・そっと背中を押すメッセージが安心です。 詳しいマナーや文例はこちらの電報コラムでも解説していますので、ぜひご活用ください。

▼「成人祝いに電報でメッセージを送ろう！贈り物の相場やマナーをご紹介」https://www.exmail.co.jp/column/column-219764/

■ 会社概要

企業名： 株式会社シー・モア代表者： 佐合 曜所在地： 大阪市北区大淀中1-12-10 新梅田KSビル4F設立： 2001年6月事業内容： メールの作成代行、通信販売、広告代理業資本金： 10,000,000円URL： https://www.exmail.co.jp/

■ 「電報屋のエクスメール」について

「電報屋のエクスメール」は、2002年にサービスを開始したインターネット専用の電報サービスです。日本国内だけでなく、世界120カ国以上に電報をお届けできるのが最大の特徴。さらに、文字数に関係なく一律料金のわかりやすい価格設定を採用しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。選べる電報台紙は、フォーマルなデザインから個性的なものまで豊富に取り揃え、ぬいぐるみやフラワーなどのギフト商品と自由に組み合わせることで、唯一無二のオリジナルメッセージギフトを送ることができます。結婚式や誕生日、卒業・入学のお祝いや、葬儀といった大切な場面で、心を込めたメッセージを世界中へお届けするサービスとして、お客様から多くの支持を集めています。 ＜参考URL＞成人の日・成人式 祝電・プレゼント特集（本店）https://www.exmail.co.jp/special/seijinsday/（楽天）https://www.rakuten.ne.jp/gold/exmail/special/seijinsday.html成人祝い 電報コラム（本店）https://www.exmail.co.jp/column/column-219764/電報屋のエクスメール 本店https://www.exmail.co.jp/電報屋のエクスメール 楽天市場店https://www.rakuten.co.jp/exmail/