コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」は、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念ジュエリーの受注を開始いたしました。（受注期間：12/23～1/23）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/273-g-orphans

■STRICT-G×THE KISS『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』三日月・オーガス シルバーリング

STRICT-GとTHE KISSのコラボアイテム。『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年をお祝いしたシルバーリングです。三日月・オーガスモデルは、ブレスレットをモチーフに取り込んだV字デザイン。中央の三日月マークには、イメージカラーのストーンをセットし、内側には名前と鉄華団のマークの刻印を施しました。

素材：シルバー925ルース：キュービックジルコニアサイズ展開：7～17（奇数）号サイズ直し：不可付属：オリジナルBOX価格：15,400円(税込)

■STRICT-G×THE KISS『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オルガ・イツカ シルバーリング

STRICT-GとTHE KISSのコラボアイテム。『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年をお祝いしたシルバーリングです。オルガ・イツカモデルは、ピンクゴールドコーティングを施した首元のスカーフを思わせるV字型のデザインに、旗艦イサリビをモチーフとして中央にあしらいました。イメージカラーストーンをセットし、内側には名前と鉄華団のマークの刻印を施しました。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティングルース：キュービックジルコニアサイズ展開：7～17（奇数）号サイズ直し：不可付属：オリジナルBOX価格：15,400円(税込)

■オリジナルBOX

©創通・サンライズ

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

https://fanfunmarket.co.jp/https://fanfunmarket.jp/

【取り扱いショップ】・FanFunMARKET（https://fanfunmarket.co.jp）・FanFunMARKET 楽天市場店 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/fanfunmarket）

【FanFunMARKET 公式アカウント】

https://twitter.com/FanFun_MARKEThttps://www.instagram.com/fanfun_market/https://page.line.me/859jukfd?openQrModal=true