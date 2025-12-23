“暁”の世界で過ごす一日。「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」“暁”のコクーン 宿泊者限定“お年玉企画”を12月27日～年1月31日で開催― 9キャラクターのブロマイドをプレゼント ―
兵庫県淡路島ニジゲンノモリの公式ヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、「NARUTO-ナルト- 疾風伝」で高い人気を誇る“暁”メンバーをテーマにしたコラボルーム＜“暁”のコクーン＞にて、2025年12月27日（土）～2026年1月31日（土）の期間限定で、ご宿泊のお客様に NARUTO&BORUTO 忍里『オリジナルブロマイド』9種類を贈る“お年玉企画” を実施いたします。
今回のお年玉企画では、「NARUTO&BORUTO 忍里」でしか手に入らない「オリジナルブロマイド」9キャラクター分のセットを受け取れる、特別なプレゼントをご用意。
イタチ、デイダラをはじめとする人気キャラクターのビジュアルを一度にコンプリートできる、ファン必見の貴重なノベルティ特典です。
今なおファンを魅了する“暁”。2023年に発表された全世界キャラクター人気投票「NARUTOP99」でも、全体2位のうちはイタチを筆頭に、メンバー全員がランクインした大人気集団のオリジナルブロマイドを手に入れられるのはニジゲンノモリだけ！
ファンにとって忘れられない一日となる、暁メンバーのストーリーが随所に散りばめられた＜“暁”のコクーン＞で、大切な家族、仲間との年末年始を楽しんで。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337772&id=bodyimage1】
■お年玉企画：宿泊者限定「暁オリジナルブロマイド」プレゼント 概要
期間：
2025年12月27日（土）～2026年1月31日（土）
内容：
期間中に＜“暁”のコクーン＞へご宿泊のお客様へ、以下のキャラクターたちの描き下ろしデザインが描かれたオリジナルブロマイドセット（9種） を1組1セットプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337772&id=bodyimage2】
【NARUTO&BORUTO 忍里『オリジナルブロマイド』9種類】
うちはイタチ／干柿鬼鮫／サソリ／デイダラ／ペイン／小南／角都／飛段／ゼツ
※1組（1部屋）につき9種類のお渡しです。
予約URL： https://awaji-grandchariot.com/room/5301/?utm_campaign=pr
問合せ先：株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」
Tel 0799-64-7090
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337772&id=bodyimage3】
■ GRAND CHARIOT 北斗七星135°『“暁”のコクーン』概要
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
4名
※0～3歳のお子様は1部屋当たり2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
「ニジゲンノモリ」内のラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を“暁”をテーマに装飾。ノベルティを身に着けて、あの「イタチの椅子」に座れる日本唯一の宿泊部屋。
＜宿泊特典＞
・ニジゲンノモリ「NARUTO&BORUTO 忍里」
ライトチケット＆”暁”ハイドアンドシーク（宿泊人数分）
＜ノベルティ＞
・ルームウェア2着、オリジナル額当てヘアバンド4種set
※プレミアムプランご選択の方 限定特典：オリジナルクッション1個
※ノベルティ個数は宿泊人数に関わらず上記個数のお渡しです
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337772&id=bodyimage4】
料金：
53,543円/名～ 1室4名ご利用時の1名あたりの料金（夕・朝食付き、税・サ込料金）
※上記ノベルティと、宿泊特典を含む
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
