バイオ生産が牽引する1,5-ペンタンジアミン市場成長――年平均3.3%拡大の背景
ペンタンジアミン（1,5 - ジアミノペンタンとも呼ばれる）は、化学式 C5H14N2で表される有機化合物であり、脂肪族ジアミンの一種である。無色から淡黄色の液体で、特有の不快な臭いを持ち、タンパク質の腐敗過程において、アミノ酸であるリシンが脱炭酸することによって生成される。この物質は、有機合成における重要な中間体として、多くの分野で利用されている。
産業用途において、ペンタンジアミンは主にポリマー合成に用いられる。例えば、ナイロン系樹脂の原料として使用されることが多く、ナイロン - 56 やナイロン - 510 など、耐摩耗性や強度に優れたポリマーの合成に貢献している。また、医薬品中間体や農薬中間体の合成にも利用され、薬剤の構造修飾や活性向上に役立っている。食品分野では、ペンタンジアミンは食品の鮮度マーカーとして機能し、微生物による食品の劣化を指標として検知することができる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界1,5-ペンタンジアミン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/372973/1-5-pentanediamine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.3%で、2031年までにグローバルペンタンジアミン市場規模は0.33億米ドルに達すると予測されている。
図. ペンタンジアミン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337756&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337756&id=bodyimage2】
図. 世界のペンタンジアミン市場におけるトップ2企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ペンタンジアミンの世界的な主要製造業者には、Cathay Biology、Ning Xia Eppen Biotech、Company 3などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約100.0%の市場シェアを持っていた。
ペンタンジアミン市場における競争環境は、多様な企業が参入しており、製品品質、価格、供給安定性に関する競争が激しい。大手化学企業は、長年にわたる技術積み重ねと大規模な生産体制により、安定した供給体制を構築している。一方、新興企業やバイオテクノロジー企業は、バイオベースのペンタンジアミン生産技術の開発に注力しており、環境負荷の低い代替生産方法を提案することで、市場における独自の地位を築こうとしている。これらの企業間では、顧客ニーズに合わせたカスタマイズサービスや、新しい用途開拓に向けた協業が活発に行われている。
近年の技術革新は、ペンタンジアミン産業の発展を大きく促進している。特に、バイオテクノロジーの進歩により、微生物を利用したペンタンジアミンの生産方法が開発され始めており、これにより、石油由来の原料に依存しない、より持続可能な生産が可能になる。また、触媒技術の進歩により、合成反応の効率化や選択性の向上が図られ、低コストで高品質なペンタンジアミンの生産が可能となっている。これらの技術革新は、市場の拡大や新たな用途開拓につながり、産業全体の発展を加速させる要因となっている。
各社は独自の競争力を活かして市場を牽引している。Cathay Biology は、バイオテクノロジーに基づく革新的な生産プロセスを持ち、微生物発酵技術を用いた環境負荷の低いペンタンジアミン製造を実現し、サステナブルな供給源としての地位を強化している。Ning Xia Eppen Biotech は、生産コストの削減と生産効率の向上に注力し、価格競争力の高い製品を提供することで、グローバルな顧客ニーズに応えている。また、企業同士は顧客の特定のニーズに合わせたカスタマイズサービスを展開し、製品の純度や品質基準を柔軟に調整することで、顧客満足度を高めている。
